Frau wehrt sich heftig gegen Raubüberfall

Offenbach - In den vergangenen Stunden werden in Offenbach zwei Frauen von Räubern überfallen. Das Ziel der Gauner sind die Handtaschen der Opfer. In einem Fall gibt es jedoch Widerstand. Der Täter wird kurze Zeit später festgenommen.

Wie uns die Polizei auf Nachfrage berichtet, kam es in der vergangenen Nacht und heute Morgen zu zwei Raubüberfallen in Offenbach. Gegen 1.20 Uhr wird in der Falltorstraße eine 32-Jährige von einem unbekannten Mann ausgeraubt. Der Täter reißt an der Handtasche seines Opfers und flüchtet im Anschluss in Richtung Bürgerplatz. Der Unbekannte ist laut Polizei etwa 1,80 Meter groß, schlank und trägt einen Kapuzenpullover.

Wenige Stunden später kommt es zu einem weiteren Überfall: Kurz vor 7 Uhr versucht ein Räuber in der Offenbacher Landstraße (Höhe A661) eine Passantin zu überfallen. Diese wehrt sich jedoch heftig, verteidigt ihre Handtasche und tritt nach dem Täter, bis dieser schließlich ohne Beute in Richtung einer Kleingartenanlage flüchtet. Die Frau alarmiert daraufhin sofort die Polizei. Eine erste Fahndung verläuft für die Beamten mit Erfolg. Die Polizisten nehmen einen Mann fest, auf den die Beschreibung des Opfers passt. Die Ermittlungen dauern an.

Zu beiden Raubüberfällen sucht die Kriminalpolizei in Offenbach dringend Zeugen. Diese melden sich bitte mit Hinweisen unter der Rufnummer 069/8098-1234. (dr)

