Zwei Ruderer ziehen Mann aus dem Main

Offenbach – Die umsichtige und schnelle Handlungsweise von zwei Ruderern hat gestern Morgen einem Mann höchstwahrscheinlich das Leben gerettet: Gegen 8 Uhr meldete die Polizei der Feuerwehr-Leitstelle eine Person, die in Bauchlage im Main treibe – in Höhe der Carl-Ulrich-Brücke.

Es folgte eine Alarmfahrt für den Wasserrettungszug der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Rumpenheim mit deren Booten, die Frankfurter Rettungstaucher sowie Rettungswagen und Notarzt, die im Nordend für einiges Aufsehen sorgte. .

Kurz vor Ankunft der Einsatzkräfte meldete sich die Polizei erneut in der Leitstelle: Mittlerweile sei die Person in Höhe der Hafeninsel 12 gesichtet worden. Während die gut 40 Rettungskräfte sofort umschwenkten, hatten zwei Athleten der Frankfurter Rudergesellschaft Germania bereits beherzt zugegriffen, den Mann in Rückenlage gedreht und zum Ufer gebracht. Die Feuerwehr musste die Person nur noch entgegennehmen und übergab sie sofort dem Rettungsdienst. Um 8.50 Uhr rückten alle wieder ab. mk