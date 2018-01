Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Offenbach - Rauch steigt heute Abend aus einer Wohnung in der Mühlheimer Straße in Offenbach auf. Die Feuerwehr rettet zwei Personen aus einer stark verrauchten Wohnung.

Ein Anwohner meldet sich laut Feuerwehr heute gegen 18.25 Uhr bei den Einsatzkräften: Er meldet eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Gebäudes. in der Mühlheimer Straße in Offenbach. Sofort machen sich ein Löschzug der Feuerwehr, zwei Rettungswagen sowie ein Notzarzt zum Einsatzort. Wie die Feuerwehr berichtet, befindet sich bei ihrer Ankunft bereits Rauch im Treppenraum. Zwei Personen retten die Einsatzkräfte schließlich aus der Wohnung. Sie werden an den Rettungsdienst übergeben und kommen schließlich in ein Krankenhaus. Wie sich herausstellt, lösen angebrannte Speisen zuvor die Rauchentwicklung und ein Feuer aus - die Einsatzkräfte löschen diese. (jo)

