A3 ab Samstagnachmittag für 20 Stunden komplett gesperrt

Offenbach/Hanau - Am Wochenende wird es eng auf den Straßen der Region: Denn die A3 zwischen Offenbach und Hanau wird teils komplett gesperrt und der Verkehr über Kreis- und Landesstraßen umgeleitet. Von Angelika Dürbaum

Auf die Autofahrer wartet ein heißes Wochenende: 20 Stunden lang wird die A3 gesperrt. Umleitungen sind vorgesehen – quer durch die Region zwischen Offenbach, Hanau und Seligenstadt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Sperrung:

Wie lange und wo wird die A3 dichtgemacht?

Los geht es mit der Sperrung am Samstagnachmittag, 6. Mai, um 16 Uhr. Ab Sonntagmittag, 7. Mai, um 12 Uhr, soll der Verkehr nach Angaben der Verkehrsbehörde Hessen Mobil wieder über die Autobahn rollen. Gesperrt wird in diesen 20 Stunden in Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Offenbach und Obertshausen und in Fahrtrichtung Köln ab der Anschlussstelle Hanau bis zum Offenbacher Kreuz.

Warum wird die Autobahn eigentlich gesperrt?

Die 1957 gebaute Feldschneisen-Brücke über die A3 in Höhe Heusenstamm ist laut Hessen Mobil marode. Aufgrund dessen und einer notwendigen Vergrößerung der Durchgangsbreiten muss die Brücke abgerissen und erneuert werden. Die neue Fahrbahnbreite wird 4,50 Meter betragen, die gesamte Brücke wird etwa sechs Meter breit werden.

Wie genau sehen die lokalen Umleitungen aus?

Hessen Mobil hat in der Region folgende Umleitungen vorbereitet: Wer über die A3 aus Richtung Süden kommt, wird ab der Anschlussstelle Hanau über die B 45 bis zur Anschlussstelle Dudenhofen (B 45/L 3121) geleitet. Von dort geht es weiter über die K 174 nach Dietzenbach und auf der B 459 über die Anschlussstelle Neu-Isenburg (A 661) kommt man am Offenbacher Kreuz wieder auf die A3.

Wer aus Köln oder Frankfurt kommt, verlässt die A3 am Offenbacher Kreuz, fährt auf der A 661 bis zur Anschlussstelle Dreieich. Von dort geht es über die L 3317 und die K 174 bis Dietzenbach. Auf der L 3121 rollt der Verkehr dann weiter bis zur Anschlussstelle Seligenstadt zurück auf die A 3.

Gibt es noch andere Umleitungen?

Wer die Region großräumig umfahren will, der wird aus Richtung Nürnberg kommend über die A 6 bis Mannheim und weiter über die A 5 bis zum Frankfurter Kreuz umgeleitet. Außerdem wird ab dem Seligenstädter Dreieck für den Fernverkehr mit dem Ziel Dortmund/Köln eine Umleitung über die A 45/ A 4 bis zum Gambacher Kreuz und von dort weiter auf der A 5 Richtung Frankfurt ausgewiesen. Trotz aller Umleitungen rechnet Hessen Mobil „mit erheblichen Verkehrsbehinderungen“.

Wie wird so ein Großereignis vorbereitet?

Die Planungen bei Hessen Mobil laufen schon seit Herbst 2015. Damals unterrichtete die Bauabteilung die Kollegen der Verkehrsabteilung über die Brückenbau-Arbeiten und die nötige Sperrung. „Vor einem Jahr begann dann die Abstimmung mit den von der Sperrung betroffenen Gemeinden und Landkreisen“, berichtet Suzanne Braake von Hessen Mobil. Am 20. März startete die heiße Phase mit dem Bau der Baustellenzufahrt und der Kappung des an der Brücke verlaufenden Radwegs. Der Neubau der Feldschneisen-Brücke wird bis März 2018 dauern und insgesamt 2,7 Millionen Euro kosten. Im Zuge der nun folgenden Bauarbeiten werden die Fahrspuren im betroffenen Bereich der A3 auf etwa 1,5 Kilometer Länge verengt, es gilt Tempo 80. Eine weitere Vollsperrung wird es Braakes Angaben zufolge aber nicht mehr geben.

Warum wurde gerade dieses Wochenende für die Vollsperrung der Autobahn ausgewählt?

Das war laut Braake ein großes Puzzle. „Die Wochenenden mit Brückentagen gehen wegen des hohen Verkehrsaufkommens nicht“, erklärt sie. Berücksichtigt werden mussten auch Termine für Großveranstaltungen in der weiteren Region oder andere stauträchtige Baumaßnahmen. Nicht zuletzt wurde auch der Spielplan der Frankfurter Eintracht mit ins Kalkül gezogen. Die Fans des morgigen Gegners VfL Wolfsburg werden wohl mehrheitlich nicht über die A 3 an- und abreisen.