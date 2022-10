In Offenbach wird das Wasser eine Stunde zu früh abgestellt: „Ich stand eingeseift unter der Dusche“

Von: Christian Reinartz

Blick in die Baugrube am August-Bebel-Ring. © Reinartz

Der Zweckverband Wasserversorgung Kreis und Stadt Offenbach (ZWO) stellt angekündigt das Wasser in Teilen des August-Bebel-Rings und der Willemer Straße ab. Leider jedoch zu früh.

Offenbach – „Wir hatten alles genau geplant“, sagt die Offenbacher Sabine Leinert. Sie und ihr Mann stellen sich den Wecker für Mittwoch extra früher. Duschen, dann Wasser in Eimer abfüllen steht auf dem Plan. Denn der Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) hat per Handzettel im Briefkasten angekündigt, zwischen 8 und 16 Uhr das Wasser in Teilen des August-Bebel-Rings und der Willemer Straße abzustellen.

Doch aus ihren Vorbereitungen wird nichts. „Ich stand um Punkt sieben eingeseift unter der Dusche, als plötzlich innerhalb von Sekunden das Wasser wegblieb.“ Ihr Mann habe in diesem Moment durchs Haus gerufen: „Achtung, der Wasserdruck fällt.“ Geistesgegenwärtig schnappt sich Leinert eine Mineralwasserflasche und entfernt den Schaum.

ZWO stellt Wasser eine Stunde zu früh ab: Vorbereitungen zum Wasserausfall nicht mehr möglich

„Viel schlimmer war, dass wir eigentlich noch bis 8 Uhr unsere Wassereimer auffüllen wollten, damit wir auch die Toiletten nutzen können“, sagt Leinert. „Ich war natürlich stinksauer und habe immer wieder die Kontaktnummer auf dem Handzettel angerufen.“ Irgendwann habe ein Mitarbeiter abgehoben und ihr erklärt, dass es wohl zu einem Fehler gekommen sei. Immerhin: Der Mann weist einen Kollegen an, den Leinerts gefüllte Wassereimer vor die Tür zu stellen.

Doch nicht nur die Leinerts sind betroffen. Der Wasserstopp hat zahlreiche Anwohner an diesem Morgen kalt erwischt. So auch einen älteren Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Er müsse häufig die Toilette nutzen und habe aus lauter Verzweiflung mit Flaschenwasser nachgespült. „Es ist ja kein Problem, wenn man Zeit hat sich vorzubereiten“, sagt er. „Aber das war eine einzige Zumutung.“

ZWO stellt Wasser eine Stunde zu früh ab: Verantwortliche entschuldigen sich

Bei der ZWO zeigen sich die Verantwortlichen reumütig, zumal kurzfristig noch mehr Haushalte von der Versorgung getrennt werden mussten, als angekündigt. „Aufgrund undichter Armaturen im Leitungsnetz, die während der Arbeiten offensichtlich wurden, mussten, leider ohne Vorankündigung, weitere Straßen von der Trinkwasserversorgung abgetrennt werden“, heißt es beim ZWO.

Dies betraf die Wolframstraße, Auf der Reiswiese, Am Grenzgraben und die Hausnummer 151 der Frankfurter Straße. „Durch ein Versehen seitens des ZWO wurde die Trinkwasserversorgung nicht wie über Wurfzettel angekündigt ab 8 Uhr, sondern teilweise bereits ab 7 bis 7.30 Uhr unterbrochen. Dies bedauert der ZWO sehr“, teilt Sprecher Michael Jung mit. „Der ZWO entschuldigt sich bei allen betroffenen Anwohnern für die entstandenen Unannehmlichkeiten. (Christian Reinartz)

Abgestellt wurde das Wasser in Offenbach auch an zahlreichen Brunnen. Orte, die eigentlich zur Abkühlung im Hitzesommer dienen könnten, blieben abgestellt.