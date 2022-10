9-Euro-Ticket-Nachfolge: Wissing-PK live – Kommt die 49-Euro-Fahrkarte?

Von: Tim Vincent Dicke

Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket? Volker Wissing (FDP) informiert bei einer PK über die Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz. Der Live-Ticker.

Die Verkehrsministerkonferenz in Bremen läuft, der Nachfolger des 9-Euro-Tickets steht auf der Agenda.

Gegen 12.30 Uhr gibt es eine Pressekonferenz mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing.

Verkündet der FDP-Politiker das 49-Euro-Ticket?

Update vom Donnerstag, 13. Oktober, 12.00 Uhr: Nach den Beratungen auf der Verkehrsministerkonferenz im Land Bremen tritt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor die Presse. Es wird erwartet, dass die PK in Kürze startet – gegen 12.30 Uhr soll es so weit sein.

„Ich hoffe, dass die Länder und der Bund sich einigen können“, sagte Wissing in Bremerhaven auf die Frage, ob er mit einer Lösung zur Nachfolge für ein 9-Euro-Ticket rechne. Ein Vorschlag von ihm liege auf dem Tisch. „Ich hatte dieses 9-Euro-Ticket vorgeschlagen und habe es auch umgesetzt gegen Widerstände“, so Wissing. Viele hätten gesagt, das werde nichts – und am Ende habe es doch geklappt.

9-Euro-Ticket-Nachfolge: Kündigt Wissing die 49-Euro-Fahrkarte an?

Erstmeldung vom Donnerstag, 13. Oktober: Bremen – Wie sieht der Nachfolger des 9-Euro-Tickets aus? Der zweite Tag der Verkehrsministerkonferenz im Land Bremen findet derzeit statt. Dann könnte sich entscheiden, ob und wann es eine Nachfolgelösung für das millionenfach gekaufte bundesweite Ticket gibt. Die Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz sollen am Donnerstag (13. Oktober) gegen Mittag (12.30 Uhr) auf einer Pressekonferenz in Bremerhaven vorgestellt werden, an der auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilnehmen soll. Alle Aussagen der PK lesen Sie hier live im Ticker.

Im Vorfeld der Zusammenkunft in Bremen hatte sich Zuspruch für einen möglichen 49-Euro-Fahrschein abgezeichnet. Die Vorsitzende der Länder-Ressortchefs, Bremens Senatorin Maike Schaefer (Grüne), sagte der Deutschen Presse-Agentur, mehrheitlich hätten sich die Länder vorab in einer Arbeitsgruppe für ein solches Ticket ausgesprochen. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte am Mittwoch (12. Oktober) dem NDR, eine Fahrkarte für 49 Euro sei sein Wunsch.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) © IMAGO/Chris Emil Janssen

9-Euro-Ticket-Nachfolger: Wissing gibt nach Konferenz PK

In einem Eckpunktepapier einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Konferenz heißt es, das Ticket solle zum Start für den Preis von 49 Euro im Jahresabo erhältlich sein. Dieser Startpreis führe zu einem hohen Anteil von Neukundinnen und Neukunden und habe eine hohe Klimawirkung. Das Ticket solle bundesweit gültig sein. Das Papier lag der dpa vor, zunächst berichteten die Rheinische Post und das Portal The Pioneer darüber.

Die Alternative zu dem 49-Euro-Fahrschein ist dem Eckpunktepapier zufolge ein Ticket, für das Studierende, Schülerinnen und Schüler sowie einkommensschwache Menschen 29 Euro zahlen sollen. Für alle anderen soll es 69 Euro kosten.

Kommt das 49-Euro-Ticket? Finanzfragen nicht geklärt

Bevor es zu einer Nachfolge des 9-Euro-Tickets kommen kann, müssen sich Bund und Länder bei der Bezahlung einigen. Die Länder wollen generell mehr Geld vom Bund zur Finanzierung des Nahverkehrs. Mitte September hatten sie beschlossen, erst über eine Nachfolgeregelung zu entscheiden, wenn der Bund mit einem Angebot auf ihre Forderungen eingeht.

Die Länder wollen eine Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel um 1,5 Milliarden Euro von diesem Jahr an. Mit diesem Geld vom Bund bestellen die Länder Bahn- und Busverkehre bei den Verkehrsanbietern. Zusätzlich soll der Bund die Mittel 2022 und 2023 aufgrund der gestiegenen Energiepreise jeweils um 1,65 Milliarden Euro erhöhen. (tvd/dpa)