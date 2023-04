Abi-Prüflinge müssen Beitrag von Luisa Neubauer analysieren - Union wittert Grünen-Einfluss

Abitur-Prüflinge in Niedersachsen mussten in diesem Jahr einen Essay von Klimaaktivistin Luisa Neubauer analysieren. Die Union fordert Aufklärung.

Hannover - „Daumen für alle Beteiligten sind gedrückt!“, schrieb Klimaaktivistin Luisa Neubauer am Montag (24. April) auf Twitter. Gemeint waren die Abiturienten und Abiturientinnen in Niedersachsen. Diese mussten dieses Jahr im Fach Politik ein Essay der 27-Jährigen analysieren. Das bestätigte das niedersächsische Kultusministerium der Bild.

Essay von Luisa Neubauer im Politik-Abitur: Das war die Aufgabe der Abiturienten

Erschienen ist der Beitrag von Luisa Neubauer im Juni 2022 mit dem Titel „Nur weil die Richtigen regieren, wird nicht gleich richtig regiert“. Darin befasste sich die Aktivistin mit der Klimapolitik der Scholz-Regierung in Zeiten des Ukraine-Kriegs und forderte mehr Engagement. Ihr grobes Fazit: Das Handeln der Regierung reicht auch mit Beteiligung der Grünen nicht aus, die Aktivisten müssten wieder zum Protest auf die Straße.

Aufgabe der Abiturienten und Abiturientinnen war laut Auskunft des Kultusministeriums: Sie sollten Neubauers Aussagen zum Agieren der Regierung zusammenfassen und erläutern, welche Optionen von Bürgern, Vereinen und sozialen Gruppen die Klimaaktivistin aufführt.

Neubauer im Abitur: CDU wittert politische Einflussnahme - Kultusministerium rechtfertigt sich

Dass in Niedersachsen die Wahl auf diese Abituraufgabe fiel, stößt nicht überall auf Begeisterung. Unter Neubauers Twitter-Beitrag gab es fast ausschließlich hämische und abwertende Kommentare, nicht wenige sahen in der Aufgabenstellung „Propaganda“ an Schulen.

Irritiert reagieren auch Teile der Politik. Christian Fühner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag, kündigte gegenüber Bild an, der Sache nachzugehen: „Dass man ausgerechnet den Text einer Aktivistin wählt, habe ich durchaus mit Verwunderung zur Kenntnis genommen.“

Luisa Neubauer im Politik-Abitur: CDU-Politiker wittert Einflussnahme der Grünen

Fühner stellte die Vermutung in den Raum, dass die niedersächsische Grünen-Kulturministerin Julia Willie Hamburg „indirekt oder direkt Einfluss auf die Auswahl der Prüfung genommen hat.“ Luisa Neubauer ist selbst Mitglied bei den Grünen.

Das Kultusministerium Niedersachsen erklärte dagegen, dass es durchaus üblich sei, in Abiturprüfungen Zeitungsartikel zum Prüfungsgegenstand zu machen - wegen ihres Aktualitätsbezugs. Zudem liege die letztendliche Auswahl des Texts bei den jeweiligen Lehrern: Diese bekämen insgesamt drei Prüfungsvorschläge vorgelegt und wählten dann ein Thema für ihre Schüler aus.

Luisa Neubauer in der Abi-Prüfung: CSU-Generalsekretär ist empört

Doch auch die CSU wettert gegen Niedersachsens Politik-Abitur. Generalsekretär Martin Huber schimpfte auf Twitter: „Aufsätze von Aktivisten sind kein Abitur-Stoff!“ Dass in Niedersachsen unter einer Kultusministerin der Grünen ein Essay von Luisa Neubauer behandelt wurde, „geht gar nicht“, regte sich der Generalsekretär von Ministerpräsident Markus Söder auf. „Was kommt als Nächstes? Auf der Straße festkleben als Sportunterricht?“, fragte Huber in Anspielung auf die Klima-Protestaktionen der „Letzten Generation“.

Welches Thema in Bayern im Abitur behandelt werden, bleibt abzuwarten. Dort starteten die ersten Prüfungen am Mittwoch (26. April). CSU-Chef Markus Söder wünschte auf Twitter schon mal viel Glück. (smu)