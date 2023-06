„So kann man nicht regieren“ - Kretschmann geht auf Ampel-Grüne los

Von: Fabian Müller

Winfried Kretschmann und Annalena Baerbock, Parteimitglieder bei Bündnis90/Die Grünen. © RAINER UNKEL/Imago

Nachdem in Thüringen erstmals ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt wurde, kritisierte Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann die Ampel-Koalition im Bund.

Stuttgart - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist unzufrieden mit der Ampel-Koalition. Die Regierung sieht der Grünen-Politiker spätestens nach der Wahl des bundesweit ersten AfD-Landrats in Thüringen in der Verantwortung. Eine Ursache für den Erfolg der AfD sei die Performance der Ampel, kritisierte Kretschmann am Dienstag (26. Juni) in Stuttgart. „So kann man nicht regieren, das müssen die sich jetzt auch mal merken.“ Menschen würden nicht mehr wahrnehmen, was positiv gemacht werde, wenn man nur noch streite.

Im südthüringischen Kreis Sonneberg war am Sonntag erstmals in Deutschland ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt worden. Dies hatte die Debatte über den aktuellen Höhenflug der AfD auch in bundesweiten Umfragen weiter angefacht. Einzelne Meinungsforschungsinstitute sehen die rechtspopulistische Partei bei mehr als 20 Prozent. Kretschmann nannte den Erfolg in Sonneberg am Dienstag einen „kleinen politischen Dammbruch“. Die AfD in Thüringen sei definitiv verfassungsfeindlich und rechtsextremistisch, sagte er. Teilen der Rechtsradikalen sei es gelungen, aus den Grünen ein Feindbild zu machen.

AfD-Landrat in Thüringen: Grünen-Politiker rufen Ampel zur Einigkeit auf

Grünen-Chef Omid Nouripour rief angesichts der Wahl von Sesselmann zur Einigkeit der Koalition auf. Auf Bundesebene wirke die Ampel nach außen zu zerstritten, sagte Nouripour am Dienstagmorgen im ZDF. „Ich glaube, dass die Koalition sich die Frage stellen muss, was sie denn falsch gemacht hat, auch wir Grüne müssen das“, sagte Nouripour.

An die CDU gewandt sagte der Grünen-Chef, dass sich auch die demokratische Opposition fragen müsse, was sie falsch gemacht habe. Diese Frage solle sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz auch stellen. Die Wahl des AfD-Kandidaten zeige, dass nicht nur das Angebot der fünf Parteien besser werden müsse, sondern auch der Umgang miteinander.

„Diese Gesellschaft ist krisengeschüttelt seit Jahren“, sagte Nouripour. Man müsse nun versuchen, „dass wir die Leute mitnehmen und erklären, warum die Veränderungen notwendig sind“, so Nouripour. „Die Leute wollen wissen, was wir gegen die Probleme tun.“ (dpa/fmü)