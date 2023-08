Nach Schweigepause: Haldenwang legt gegen AfD nach – Sorge um „Menschenwürdegarantie“

Von: Patrick Peltz

Der Präsident des Verfassungsschutzes äußerte sich erneut zum Europawahlparteitag der AfD. Die Partei stelle die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes in Frage.

Köln – Nach dem Ende der AfD-Europawahlversammlung in Magdeburg hat der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang seine früheren Aussagen zur AfD bekräftigt. Es gebe Anhaltspunkte, dass „die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für bestimmte Bevölkerungsgruppen in Frage gestellt wird“, sagte Haldenwang am Montag (7. August) dem ARD-Hauptstadtstudio. Er bleibe „unverändert“ bei seiner Aussage, dass die AfD Verschwörungserzählungen verbreite und sehe sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass es in der Partei starke verfassungsfeindliche Strömungen gebe, deren Einfluss weiter zunehme.

Haldenwang hatte sich bereits nach dem ersten von zwei Versammlungswochenenden der AfD kritisch zu den bis dahin gewählten Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl geäußert und auf deren rechtsextremistische Äußerungen hingewiesen. Nach einer Unterlassungsklage der AfD, über die das Verwaltungsgericht Köln nicht vor der Fortsetzung der Versammlung entscheiden wollte, hatte der Verfassungsschutzpräsident eine Stillhaltezusage abgegeben. Die Abgabe einer Stillhaltezusage sei in solchen Eilverfahren üblich, um dem Gericht ausreichend Zeit für eine sachgerechte Prüfung und Entscheidung zu geben, betonte Haldenwang gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio.

„Wahlbewerber äußerten rechtsextremistische Verschwörungstheorien“: Thomas Haldenwang. © Christoph Soeder/dpa

Infragestellung der Menschenwürde äußere sich in einem „ethnischen Volksverständnis“

In den Bewerbungsreden in Magdeburg hatten die Kandidaten und Kandidatinnen immer wieder radikale Töne angeschlagen. So sprach beispielsweise der Bundestagsabgeordnete Petr Bystron vom „Gift“ der „Globalisten“, das aus Brüssel komme. Irmhild Boßdorf, Mitarbeiterin des AfD-Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen, forderte „millionenfache“ Abschiebungen und sprach von einem „menschengemachten Bevölkerungswandel“. Beide konnten sich Listenplätze sichern.

Haldenwang bezog sich insbesondere auf Äußerungen, in denen ein „ethnisches Volksverständnis“ zum Ausdruck komme, wie etwa in der Beschwörung des „Großen Austausches“. Die Verschwörungserzählung vom „Großen Austausch“ gehört zum Repertoire der Neuen Rechten und beinhaltet insbesondere die Behauptung, dass die vermeintlich alteingesessene Bevölkerung Europas systematisch durch Zuwanderer und Zuwanderinnen ersetzt werden solle. Dabei verbindet das Narrativ häufig antimuslimischen Rassismus mit antisemitischen Stereotypen und liefert damit verschiedenen Strömungen der extremen Rechten eine ideologische Grundlage.

Der Präsident des Verfassungsschutzes sieht es als seinen gesetzlichen Auftrag an, öffentlich darauf hinzuweisen, dass die AfD die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes in Frage stellt. So könne solchen Bestrebungen rechtzeitig durch gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung begegnet werden.

Dies dient als Mittel einer wehrhaften Demokratie dem Zweck, die Öffentlichkeit über Bestrebungen und Verhaltensweisen zu unterrichten, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind

Kritik an den Aussagen von AfD-Kandidaten und -kandidatinnen auch von anderen Parteien

Kritik an den Äußerungen von AfD-Kandidaten und Kandidatinnen kam auch von den anderen Parteien. SPD-Chefin Saskia Esken teilte mit, die AfD habe auf ihrem Magdeburger Parteitag „sehr deutlich gemacht, dass sie im Kern eine rechtsradikale Partei ist“. Anstelle einer guten Zusammenarbeit Deutschlands in Europa und darüber hinaus wolle die AfD „völkisch-nationale Konzepte“. Sie warnte im ZDF-„Morgenmagazin“ vor einem „wirklich großen Schaden für Deutschland“, wenn sich dies durchsetzen würde.

Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin sagte in der Sendung „RTL/ntv-Frühstart“, die AfD demonstriere mit ihrem Europawahlprogramm, dass sie nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehe. Den im Programm festgeschriebenen „Bund europäischer Nationen“ wertete Trittin als Aufkündigung der Europäischen Union als Friedensprojekt. Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei unterstrich im ZDF-“Morgenmagazin“, es müsse „sehr deutlich“ gesagt werden, was der Kurs der AfD für das Land bedeuten würde. „Wir würden zur fünften Kolonnen Moskaus verkommen“, warnte Frei.

Linken-Parteivize Lorenz Gösta Beutin erklärte, der Maßgebende auf dem AfD-Parteitag sei der Thüringer Landeschef Björn Höcke gewesen, der öffentlich als Faschist bezeichnet werden kann. Wer sich in Magdeburg nicht klar gegen Europa, demokratische Mitbestimmung oder die Rechte von Minderheiten positioniert habe, sei bei der Kandidatenkür für die Europawahl chancenlos gewesen. (AFP/PaPel)