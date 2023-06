„Vereint in der Ablehnung unseres Staates“: Ramelow rechnet vor Wahl in Sonneberg mit AfD ab

Von: Bona Hyun

Vor der Stichwahl in Sonneberg: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow rechnet mit der AfD ab. © Political-Moments/imago

Im Zusammenhang mit seinem Twitter-Shitstorm meldet sich Ministerpräsident Ramelow gegenüber Ippen Media zu Wort – und verübt scharfe Kritik am Rechts-Kurs.

Sonneberg – Seit mehreren Tagen bekommt der Linken-Politiker Bodo Ramelow homophobe Anfeindungen über Twitter, nachdem er sich solidarisch mit dem Pride Month gezeigt hatte. Mittlerweile habe der Thüringer Ministerpräsident 1500 Accounts blockiert, die mit „#stolzmonat“ gekennzeichnet sind und von denen die Anfeindungen ausgehen, sagte Ramelow zu fr.de von Ippen Media. Doch nicht nur seine Solidarität mit der LGBTQIA+-Community waren Auslöser für die Nachrichtenwelle. Unter anderem trug ein Twitter-Schlagabtausch mit Björn Höcke dazu bei – kurz nach der Landratswahl in Sonneberg am 11. Juni.

Thüringens Ministerpräsident Ramelow rechnet vor Wahl in Sonneberg mit AfD ab

Ausschlaggebend war laut Ramelow ein Tweet, in dem er den von der AfD angestrebten Euro-Austritt kritisch hinterfragte. Die Attacke der AfD erfolgte laut Ramelow kurz darauf: Höcke warf Ramelow vor, die Neutralitätspflicht als Ministerpräsident verletzt zu haben, so Ramelow. „Herr Möller von der AfD assistierte ihm, dass ich damit vorsätzlich gegen die Auflagen des Landesverfassungsgerichtes verstoßen habe“, sagte Ramelow gegenüber fr.de. Dieser erste Anwurf habe schließlich einen Shitstorm ausgelöst.

Ramelow betonte: „Ich sehe die Ursache darin, dass ich es gewagt habe, dieser Twitterblase Paroli zu bieten. Das ist Herr Höcke genauso, wie Herr Maaßen. Es sind Coronaleugner genauso wie Schwulenhasser alle vereint in der Ablehnung unseres Staates und einer offenen Gesellschaft.“ Trotz des Shitstorms will sich der Ministerpräsident Thüringens nicht beirren lassen. „Klar ist, dass ich mich nicht einschüchtern lasse“, sagte Ramelow.

Björn Höcke sagte auf Anfrage von fr.de: „Von einem vermeintlichen ‚Shitstorm‘ auf dem Twitter-Profil von Bodo Ramelow weiß ich nichts. Vielleicht wollte er sich einfach wieder einmal wichtigmachen, was typisch für ihn wäre.“

Stichwahl in Sonneberg könnte AfD Traum vom Landrat erfüllen

Heikel ist die Situation zwischen Ramelow und Höcke vor dem Hintergrund der anstehenden Stichwahl in Sonneberg. Diese findet am 25. Juni statt und entscheidet darüber, ob der AfD-Landtagsabgeordnete Robert Sesselmann oder CDU-Politiker Jürgen Köpper das Amt des Landrats übernehmen wird.

Ramelow hatte sich in erster Linie enttäuscht über das Wahlergebnis gezeigt und unterstützte den CDU-Kandidaten Köpper. Köpper sei ein erfahrener Vertreter des Landkreises, „der ja schon in schwierigen Zeiten tatsächlich das Landratsamt geführt hat“. Zudem sei die niedrige Wahlbeteiligung von 49,1 Prozent enttäuschend. Das sei ein ernstes Problem, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur. „Die Hälfte, die nicht hingegangen ist, trägt auch ein Stück Mitverantwortung dafür, dass der AfD-Kandidat beinah aus dem Stand 50 Prozent gekriegt hat“, sagte Ramelow.

AfD wurde bei Landratswahl in Sonneberg stärkste Kraft

Der AfD-Politiker Robert Sesselmann wäre bei der Landratswahl im südthüringischen Sonneberg am 11. Juni fast zum ersten Landrat der Partei in Deutschland gewählt worden. Sesselmann ist AfD-Abgeordneter im Thüringer Landtag und erhielt nach Auszählung aller Stimmbezirke am Sonntag 46,7 Prozent der Stimmen. Er lag damit vor dem CDU-Kandidaten Jürgen Köpper, wie aus Daten des Landeswahlleiters hervorgeht. Köpper erreichte nach vorläufigem Ergebnis 35,7 Prozent. (bohy)