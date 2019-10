Junge Union greift AKK an und will Kanzlerkandidatur revolutionieren: Kein „weiter so“ 

Annegret Kramp-Karrenbauer hat erneut Rückhalt aus der Bevölkerung eingebüßt. Jetzt wird auch noch die Junge Union zum Problem für die Kanzler-Kandidatin.

Update vom 7. Oktober 2019: Der Vorstoß der Jungen Union für eine Urwahl des CDU/CSU-Kanzlerkandidaten sorgt in der Parteiführung für Unruhe. CDU-Vizechef Thomas Strobl und Generalsekretär Paul Ziemiak warnten die Partei vor übermäßiger Selbstbeschäftigung und führten die SPD als warnendes Beispiel an. "Wir sehen an der SPD, dass diese Entscheide ja nicht ein Garant dafür sind, dass es nur nach oben geht in den Umfragewerten", sagte Ziemiak in der ARD.

Auch Strobl warnte davor, Basisentscheide als "Allheilmittel" zu sehen. "Mit einer Urwahl geht immer eine wochen- oder gar monatelange Selbstbeschäftigung einher", sagte er der "Bild" vom Montag. "Die Menschen mögen es freilich nicht, wenn Parteien sich übermäßig oder gar ausschließlich mit sich selber beschäftigen."

Die Junge Union will bei ihrem Jahrestreffen am Wochenende über einen Antrag abstimmen, der den Mitgliedern die Entscheidung über den nächsten Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin überlassen soll. Die Kandidatur laufe nicht automatisch auf CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hinaus, sagte JU-Chef Tilman Kuban der ARD. "Wir haben viele gute Köpfe."

Die konservative Werte-Union will auf dem CDU-Bundesparteitag im November einen Antrag zur Urwahl des Kandidaten einbringen. Am Wochenende startete sie eine Onlineumfrage unter Mitgliedern, um Unterstützung für dieses Vorhaben zu sammeln.

Der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) zeigte sich offen für eine Urwahl. Denn "wer sich in einem solchen Bereich dann am besten schlägt, kann durchaus ein starker Kandidat für eine nächste Kanzlerschaft sein", sagte er der "Bild". Auf die Nachfrage, wie wahrscheinlich eine Kandidatur Kramp-Karrenbauers sei, antwortete er lediglich: "Schauen wir mal."

Nach derzeitiger Planung will die Union beim Parteitag Ende kommenden Jahres den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl 2021 bestimmen. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer lässt bislang offen, ob sie selbst die Kanzlerkandidatur übernehmen will. Traditionell hat bei der CDU der oder die Vorsitzende ein Zugriffsrecht darauf.

Junge Union greift AKK an und will Kanzlerkandidatur revolutionieren: Kein „weiter so“

Update vom 6. Oktober 2019: Die Junge Union (JU) will bei ihrem Jahrestreffen am kommenden Wochenende über ein Urwahlverfahren für Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz in der Union abstimmen. Der Chef der CDU/CSU-Nachwuchsorganisation, Tilman Kuban, signalisierte in der "Bild am Sonntag" Zustimmung für einen entsprechenden Antrag mehrerer JU-Verbände: "Ich persönlich kann mir durchaus eine stärkere Einbindung unserer Basis auf allen Ebenen vorstellen", sagte er.

"Die Mitglieder der Union sind selbstbewusster geworden und brauchen einen Motivationsschub für die nächsten Wahlkämpfe", fügte Kuban hinzu.

In ihrem Antrag für den JU-Deutschlandtag in Saarbrücken schreiben die beteiligten Bezirks- und Kreisverbände zur Begründung, die Union schneide derzeit "bei vielen Wahlen historisch schlecht" ab. "Ein Weiter-so verbietet sich." Der Landesverband Hessen will nicht nur die Kanzlerkandidatur, sondern auch den Parteivorsitz über ein Basis-Votum bestimmen. "Wir werden das Thema Urwahl kontrovers diskutieren", sagte Kuban.

Nach derzeitiger Planung will die Union beim Parteitag Ende kommenden Jahres den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl 2021 bestimmen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer lässt bislang offen, ob sie selbst die Kanzlerkandidatur übernehmen will. Traditionell hat bei der CDU der oder die Vorsitzende ein Zugriffsrecht darauf.

Kanzlerfrage: Weiteres Umfrage-Desaster für AKK - Andere Politiker legen dagegen zu

Update vom 5. Oktober 2019: Nach dem Umfrage-Desaster vom Freitag zeichnet sich nun auch in einer weiteren Umfrage kein gutes Ergebnis für Annegret Kramp-Karrenbauer ab.

In einer Insa-Umfrage für die „Bild“-Zeitung (Samstag) antworteten nur 29 Prozent auf die These „Ich traue Annegret Kramp-Karrenbauer das Kanzleramt nicht zu“ mit „Stimme nicht zu“. 63 Prozent stimmten der These zu und sehen AKK dementsprechend mit einer möglichen Kanzlerschaft überfordert.

Nächste Umfrage-Pleite für Kramp-Karrenbauer - eine Kanzlerschaft scheint in weiter Ferne

Update vom 4. Oktober 2019: Die Umfrage-Pleite rund um Annegret Kramp-Karrenbauer geht in die nächste Runde. Nicht mal ein Drittel der Deutschen wünschen der aktuellen Verteidigungsministerin in Deutschland eine „wichtigere Rolle“. Damit scheint eine Kanzlerschaft weit entfernt.

Laut einer vom Spiegel beauftragten Umfrage von Kantar Public büßte Kramp-Karrenbauer im Vergleich zur vorhergehenden Umfrage im Dezember 2018 die Hälfte der Prozentpunkte ein - und gehört nun nur noch zum Mittelfeld der Politiker. 1061 Bürger wurden in der repräsentativen Umfrage befragt, nur 29 Prozent wünschen ihr eine wichtigere Rolle in Deutschland.

AKK schneidet vor allem im Vergleich zu anderen Politikern schlecht ab

Viele andere Politiker konnten ihre Beliebtheitswerte erhöhen, dazu gehören unter anderem Horst Seehofer, Markus Söder und Ursula von der Leyen. Auch im Vergleich zu vier anderen Kanzlerkandidaten schneidet Kramp-Karrenbauer am schlechtesten ab - wenngleich hier niemand mehrheitlich positive Stimmen einfahren konnte.

Insgesamt scheinen die neuen Zahlen der Spiegel-Umfrage kein gutes Omen für eine mögliche Kanzlerkandidatur zu sein. Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Grüne) kamen weit besser weg. Unter Grünen-Anhängern kann Habeck ganze 70 Prozent für sich begeistern, Scholz unter SPD-Sympathisanten mit 57 Prozent bereits weniger.

Annegret Kramp-Karrenbauer verliert Zustimmung - nur zwei Politiker sind unbeliebter

Ursprungsartikel vom 19. September 2019: Das Ansehen von Annegret Kramp-Karrenbauer hat in den letzten Monaten gelitten. Die neue Bundesverteidigungsministerin ist seit dem 17. Juli im Amt, eigentlich mit dem Ziel, sich für eine Nachfolge Angela Merkels zu positionieren. Doch das könnte schwierig werden.

Denn wie Spiegel Online nun berichtet, ist ihre Beliebtheit in der Bevölkerung gesunken. 51 Prozent der Befragten gaben an, dass sie „sehr unzufrieden“ mit Annegret Kramp-Karrenbauer seien. Weitere 17 Prozent sagten, „eher unzufrieden“ zu sein. Demgegenüber stehen sechs Prozent, die „eher zufrieden“ und zwei Prozent, die „sehr zufrieden“ mit ihrer Politik sind.

Annegret Kramp-Karrenbauer: Politiker der Union sind am unbeliebtesten

Mit diesen Werten, aus den sich ein Zufriedenheitsindex bemisst, liegt AKK liegt auf dem zwölften Platz der Regierungspolitiker. Nur Agrarministerin Julia Klöckner und Verkehrsminister Andreas Scheuer schneiden schlechter ab. Alle drei sind Politiker der Union. Auch davor sind mit Anja Karliczek (Bildung und Forschung), Peter Altmaier (Wirtschaft und Energie) sowie Horst Seehofer (Inneres, Bau und Heimat) drei Politiker von CDU oder CSU in dem Ranking zu finden.

Die schlechte Bewertung der Bevölkerung scheint verbunden zu sein mit dem Amt des Verteidigungsministers, wie Spiegel Online berichtet. Bereits ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen kam in der Bevölkerung nicht so gut an wie andere Kabinettsmitglieder. Die öffentlich gewordenen Pannen bei der Bundeswehr könnten nachhaltig an seinem Ansehen gekratzt haben.

Annegret Kramp-Karrenbauer ist beliebter als Ursula von der Leyen

Annegret Kramp-Karrenbauers Beliebtheit liegt dennoch über der ihrer Amtsvorgängerin. An der Spitze der Wertung aller Regierungspolitiker liegt nach wie vor Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auf dem zweiten Platz konnte sich Finanzminister Olaf Scholz etablieren, der seit der letzten Erhebung von Spiegel Online und dem Meinungsforschungsinstitut Civey an Beliebtheit gewonnen hat.

Beobachter glauben inzwischen sogar, dass AKK die fallenden Zustimmungswerte nicht mehr aufholen kann. Diese Einschätzung hat merkur.de* veröffentlicht. Eine Umfrage hat zudem gezeigt, dass 72 Prozent der befragten Personen davon ausgehen, sie schade der CDU. Kürzlich kamen erst Gerüchte auf, wonach Annegret Kramp-Karrenbauer einen Putsch gegen die Bundeskanzlerin geplant haben könnte.

Abschluss der CSU-Klausur: AKK und Söder setzen auf Klima-Kompromiss

