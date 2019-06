Es hagelt Kritik für AKK und CDU: Dobrindt sieht Fehler

Annegret Kramp-Karrenbauer steht nach ihren Äußerungen zum Video des Youtubers Rezo in der Kritik.

Update vom 31. Mai 2019: Der Umgang mit dem kritischen YouTuber Rezo sorgt jetzt auch zwischen den Unionsparteien für Zwist. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf der CDU-Führung im Hamburger Nachrichtenmagazin "Spiegel" vor, zu zögerlich auf Rezos Video geantwortet zu haben. "Wenn man eine Woche vor dem Wahltermin auf YouTube zu einem Battle herausgefordert wird, muss man reagieren", sagte Dobrindt. "Wer zaudert, wird Debatten nicht gewinnen können."

Es sei auch ein Fehler gewesen, auf Rezo nicht mit einem eigenen Video zu antworten, sondern schriftlich. "Man kann Schlachten nur gewinnen, wenn man auf demselben Spielfeld steht wie der Angreifer." Die CDU hatte zwar ein Antwort-Video auf Rezos Kritik gedreht, dann aber nicht veröffentlicht und stattdessen mehrere Seiten lange schriftliche Ausführungen präsentiert.

Dobrindt kritisierte auch Rezo, dessen Video "Die Zerstörung der CDU" binnen weniger Tage vor der Europawahl millionenfach angeklickt worden war. Der YouTuber verdichte "in einer schnellen Abfolge komplexe Inhalte zu sehr einfachen Botschaften". Die Zuschauer könnten nicht über die Aussagen nachdenken, befand Dobrindt. "Hängen bleibt, dass die Volksparteien versagen oder falsch handeln."

Es hagelt Kritik für AKK und CDU: JU-Politikerin „schämt sich“ - auch Merz mischt sich ein

Update vom 30. Mai, 16.34 Uhr: Wenige Tage vor der CDU-Vorstandsklausur rumort es in der Partei: Neben der von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ausgelösten Debatte über Meinungsmache im Internet wird über Konsequenzen aus dem desaströsen Ergebnis der Europawahl diskutiert. Nicht nur aber auch aus der Schwesterpartei CSU kommt dabei Kritik an Kramp-Karrenbauer.

Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) sagte der Webseite faz.net am Donnerstag, "es ist wesentlich wichtiger, mit den Herausforderungen inhaltlich und kommunikativ umzugehen, statt nur zu fragen, was man darf und was nicht". Die Erkenntnis, dass sich die Parteien den digitalen Kommunikationsraum viel stärker erschließen müssten, sei "überfällig" gewesen.

Auch Lokalpolitiker üben harsche Kritik an der Kommunikation der CDU in Zusammenhang mit dem Video des Youtubers Rezo. „Ich kann mich für die Parteizentrale unserer Schwesterpartei nur schämen“, sagte die Dachauer JU-Kreisvorsitzende Julia Grote den Dachauer Nachrichten.

+ Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz Mitte April bei einem gemeinsamen Wahlkampfauftritt im Sauerland. © dpa / Ina Fassbender

Der AKK im Rennen um den Parteivorsitz nur knapp unterlegene Friedrich Merz bezeichnete die Lage der CDU unterdessen als "instabil". Die CDU müsse sich "inhaltlich und kommunikativ neu aufstellen", sagte Merz der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Die Union müsse zudem ihr Wählerspektrum wieder "deutlich verbreitern". Er sehe aber "das Problem, dass die Führung von Partei und Regierung nicht mehr in einer Hand liegt".

AKK erlebt Umfrage-Debakel nach Rezo-Attacken

Update vom 29. Mai 2019, 16.28 Uhr: Kann Annegret Kramp-Karrenbauer Kanzlerin? Ein Großteil der Deutschen würde diese Frage laut einer Forsa-Umfrage verneinen. 70 Prozent halten die CDU-Chefin nicht für fähig, die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel anzutreten. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer hervor.

Auch unter den befragten Anhängern der Union halten 52 Prozent die Parteichefin nicht für kanzlerfähig, 37 Prozent trauen ihr das Amt zu. Bei der Europawahl hatte die Union herbe Stimmverluste hinnehmen müssen. Es war die erste Wahl mit Kramp-Karrenbauer an der Parteispitze.

Für die Wahlverluste machen mehrere CDU-Politiker auch eine verfehlte Klimapolitik verantwortlich, von dem die Grünen besonders profitiert hätten. Das sieht aber nur ein kleiner Teil der Befragten, nämlich 17 Prozent, als Ursache für die Ergebnisse. Die überwiegende Mehrheit von 83 Prozent der Umfrageteilnehmer glaubt, das habe „andere Gründe“. Dass der Höhenflug der Grünen keine einmalige Erscheinung sondern von Dauer ist, sagten 62 Prozent. Grund für AKK‘s Umfragewerte könnten allerdings auch die unglücklichen Aussagen zu Youtuber Rezo sein.

Carsten Meyer-Heder Äußerungen von AKK generell für richtig

9.21 Uhr: Der Bremer CDU-Spitzenkandidat bei der Bürgerschaftswahl, Carsten Meyer-Heder, hält die durch Äußerungen von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer angestoßene Debatte über Politik im Internet generell für richtig. Kramp-Karrenbauer habe darauf aufmerksam gemacht, "dass auf Internetportalen wie Youtube die gängigen Kategorien von Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit verschwimmen", sagte Meyer-Heder der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf vom Mittwoch.

"Aus meiner Sicht wäre es wichtig und richtig, einen breiten und offenen Diskurs über die sich veränderte Kommunikation in der Politik - aber auch grundsätzlich - zu führen", ergänzte Meyer-Heder. Er verwies auch auf eine "Verrohung der Sprache" im Netz.

Dass Politik auch in sozialen Netzwerken betrieben werde, lasse sich seiner Meinung nach jedoch nicht regulieren, betonte der Politiker, dessen CDU am Sonntag in Bremen laut amtlicher Hochrechnung stärkste Kraft wurde. "Youtuber sind kein Berufsverband, der sich ethische oder moralische Selbstverpflichtungen geben könnte und nach klassischen journalistischen Regeln arbeitet", sagte Meyer-Heder der Zeitung.

Verspielt Kramp-Karrenbauer ihre Kanzlerschaft? Jetzt mischt sich Kanzlerin Merkel ein

Update vom 28. Mai 2019, 22.54 Uhr: Nun hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) demonstrativ hinter CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt. Die Debatte über Kramp-Karrenbauers Äußerungen zum Internet und zur Meinungsfreiheit sei „Unsinn“, sagte Merkel am Dienstag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. „Jeder, den ich kenne in der CDU - oder jede - setzt sich für Meinungsfreiheit als ein Grundprinzip ein“, betonte die Kanzlerin. Das Grundgesetz sei gerade 70 Jahre alt geworden, „deshalb gibt es da auch keinen Zweifel".

Online-Petition gegen Kramp-Karrenbauer

22.02 Uhr: Einige Youtuber haben auf die Äußerungen von CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur „Meinungsmache“ im Internet reagiert und eine Online-Petition gestartet. Den Aufruf von Marmeladenoma (87) und HerrNewstime (29) „Keine Zensur unserer Meinungsfreiheit durch analoge Regeln, Frau Kramp-Karrenbauer!" haben am Dienstagabend schon mehr als 43.000 Menschen unterschrieben.

„Müssen sich Videos wie die des YouTubers Rezo im Wahlkampf besonderen Regeln unterwerfen? Wir sagen: Nein", heißt es in dem Appell. "Keine Zensur, keine Regulierung der Meinungsfreiheit." Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen schrieben die YouTuber weiter: "Wir fordern Frau Kramp-Karrenbauer daher auf, ihre Ideen für Wahlkampf-Regeln zügig wieder zu begraben. Wir lassen uns nicht zensieren!"

Pannen häufen sich bei AKK

18.29 Uhr: Annegret Kramp-Karrenbauer ist noch nicht einmal sechs Monate Parteichefin, doch bei der Wunschnachfolgerin von Kanzlerin Angela Merkel häufen sich die Pannen. Auch AKK-Anhänger stellen, laut der Nachrichtenagentur dpa, hinter vorgehaltener Hand besorgt die Frage: Verspielt sie ihre Kanzlerschaft? AKK hatte alle Trümpfe in der Hand. Schon ihre Äußerungen im Karneval über das dritte Geschlecht waren in diesen Kreisen als daneben empfunden worden. Und auch damals hatte Kramp-Karrenbauer sogar noch nachgelegt.

15.15 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat auf die Äußerungen von CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur „Meinungsmache“ im Internet mit Ironie reagiert. „Du lieber Himmel, Politik steht doch nicht unter Naturschutz“, sagte Weil den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch). „Die Meinungsfreiheit gilt auch im Netz. Mit der SPD ist so etwas sicher nicht zu machen.“ Weil rief zu einer Politik auf, die die berechtigte Kritik an der Klimaschutzpolitik widerlegen solle.

Erstmeldung: Entsetzen über AKKs Regeln für „Meinungsmache“ - Plasberg: „Klingt wie 20 Minuten vor Orban“

Berlin - Da hat Annegret Kramp-Karrenbauer aber in ein Wespennest gestochen! Nach dem Video von Rezo und dem Aufruf weiterer YouTuber, sich von CDU und SPD abzuwenden, forderte die CDU-Chefin nach Gremiensitzungen ihrer Partei, über Regeln für „Meinungsmache“ nachzudenken. Kramp-Karrenbauer sagte: „Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen.“

Ein solcher Aufruf hätte eine heftige Debatte in diesem Land ausgelöst. „Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein.“ Dies sei eine fundamentale Frage, „über die wir uns unterhalten werden, und zwar nicht wir in der CDU, mit der CDU, sondern, ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen.“

Kramp-Karrenbauer in der Kritik wegen Rezo: „Zensur hat in einer Demokratie nichts verloren“

Aus den Reihen der Opposition hagelte es umgehend heftige Kritik an Kramp-Karrenbauer. „Wenn Kramp-Karrenbauer jetzt eine Netzzensur gegen CDU Kritik auf YouTube fordert, beweist sie sogar, dass Rezo Recht hat“, twitterte der SPD-Politiker Karl Lauterbach. „Ich glaube, dass die @akk nicht andere für das CDU-Ergebnis verantwortlich machen sollte“, meinte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Auch die frühere FDP-Justizministerin Sabine Leutheusser-Scharrenberger meldete sich zu Wort: „Zensur hat in einer Demokratie nichts verloren“, schrieb sie. „AKK erwägt die Regulierung von Meinungsäußerungen vor Wahlen... Das kann ich kaum glauben“, schrieb der Parteichef der Liberalen, Christian Lindner.

Die Forderung von @akk ist abwegig! Wir brauchen eine Debatte über politische Lösungen – #Zensur hat in einer Demokratie nichts verloren. #Meinungsfreiheit — S.L.-Schnarrenberger (@sls_fdp) 27. Mai 2019

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion im Bundestag, Niema Movassat, twitterte dazu: „Die Äußerung der CDU Vorsitzenden AKK heute zu Äußerungen von Influencern ist ein beispielloser Angriff auf die Meinungsfreiheit. 70 Jahre Grundgesetz - und die CDU Chefin legt die Axt an. Die Frau ist keinesfalls weiter tragbar und sollte unverzüglich zurücktreten.“

AKK und die Meinungsfreiheit - was ist Ihre Meinung dazu?

Claudia Roth: „Man kann nur hoffen, es ist Hilflosigkeit“

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) sagte: „Seit Jahren heißt es bei der Union, rechtspopulistische Diskursverschiebung, bisweilen gar rechtsnationale Hetze dürfe man nicht allzu hart angehen.“ Kaum äußere sich ein YouTuber kritisch, „fabuliert Annegret Kramp-Karrenbauer über die Beschränkung der Meinungsfreiheit im Wahlkampf. Man kann nur hoffen, es ist Hilflosigkeit und nicht politische Überzeugung.“

Kramp-Karrenbauer reagiert auf Kritik

Kramp-Karrenbauer erwiderte am Abend auf die Vorhaltungen, es sei absurd, „mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen“. Und weiter: „Meinungsfreiheit ist hohes Gut in der Demokratie. Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten.“ In einem weiteren Tweet schrieb sie: „Wenn einflussreiche Journalisten oder Youtuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist das eine Frage der politischen Kultur. Es sind gerade die Parteien der Mitte, die demokratische Werte jeden Tag verteidigen.“

Plasberg über AKK-Äußerung: „Das klingt wie 20 Minuten vor Orban“

Dass Kramp-Karrenbauer aber längst schon die Büchse der Pandora geöffnet hatte, zeigte sich beim ARD-Polit-Talk „Hart aber fair“ am Montagabend. „Für mich ist es ein Beleg dafür, dass Frau Kramp-Karrenbauer jetzt schon zum wiederholten Mal den falschen Ton getroffen hat“, kritisierte Politikberater Michael Spreng. „Das klingt wie 20 Minuten vor Orban“, warf Moderator Frank Plasberg in die Runde. Thüringens CDU-Landesvorsitzender Mike Mohring ging daraufhin auf Distanz zu den Äußerungen der CDU-Chefin: „Meinungsfreiheit ist nicht regulierbar“, stellte Mohring klar. „Wer berät Frau Kramp-Karrenbauer?“, wollte Plasberg vom CDU-Landesvorsitzenden wissen. Mohring antwortete nach einem langen Atemzug: „Bestimmt schlaue Leute“. SPD-Generalsekretär stellte in der Sendung klar: "Gesetzlich gegen YouTuber vorzugehen, das wird mit meiner Partei ganz sicher nicht zu machen sein".

+ Thüringens CDU-Landesvorsitzender Mike Mohring bei „Hart aber fair“. © Screenshot ARD

Journalisten-Verbands-Chef: Kramp-Karrenbauer hat keinen Plan

Am Dienstag äußerte sich schließlich der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Frank Überall, kritisch über die CDU-Chefin. „Annegret Kramp-Karrenbauers Äußerungen erwecken den fatalen Eindruck, dass sie das Grundrecht der Meinungsfreiheit schleifen will. Hier kann ich nur sagen: Wehret den Anfängen!“, sagte Überall der „Heilbronner Stimme“. „Die CDU-Parteichefin hat offenkundig keinen Plan, wie man mit freien Meinungsäußerungen im Internet umgehen muss. Nämlich tolerant.“

Die gesamte Pressekonferenz von AKK sehen Sie hier im Video:

