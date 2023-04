Russische Angriffe auf die Ukraine: Mindestens 26 Tote – darunter viele Kinder

Von: Bettina Menzel, Franziska Schwarz

Teilen

Bei heftigen russischen Raketenangriffen sterben mindestens 26 Menschen im Ukraine-Krieg. Selenskyj fordert mehr Waffen zum Schutz seines Landes. Der News-Ticker.

Update vom 29. April, 8.00 Uhr: Bei der ersten größeren russischen Angriffswelle in der Ukraine seit Wochen sind mindestens 26 Menschen getötet worden, darunter fünf Kinder. Am schwersten von den Angriffen getroffen wurde am Freitag die Stadt Uman im Zentrum des Landes. Dort wurden nach Behördenangaben mindestens 23 Bewohner eines Hochhauses getötet, darunter vier Kinder. Der ukrainische Botschafter Oleksij Makejew forderte unterdessen mehr militärische Unterstützung von Deutschland.

Zum erstens Mal seit Monaten wurde am Freitag auch die Hauptstadt Kiew mit Marschflugkörpern beschossen, hier gab es keine Opfer.

Feuerwehrleute löschen ein Feuer nach einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus in Uman. © Bernat Armangue/dpa

In dem zerstörten Wohnhaus in Uman suchten Rettungskräfte nach Verschütteten. Unterstützt wurden sie von Einwohnern, unter ihnen der 33-jährige Dmytro. „Ich will meine Kinder finden, lebend oder tot“, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. „Sie sind unter den Trümmern.“ Auch die Stadt Dnipro wurde von Marschflugkörpern getroffen. Hier wurden laut Behördenangaben eine junge Frau und ein dreijähriges Kind getötet.

Aus der südukrainischen Region Cherson meldeten Behördenvertreter einen Angriff auf das Dorf Biloserka. Dabei seien eine 57-jährige Frau getötet und drei weitere Menschen verletzt worden.

Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert mehr Waffen

Update vom 29. April, 6.30 Uhr: Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist in der Hafenstadt Sewastopol ein Treibstofftank in Brand geraten - vermutlich durch einen Drohnenangriff. Das schrieb Gouverneur Michail Raswoschajew nach Angaben der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass am Samstag auf Telegram. Es brenne eine Fläche von 1000 Quadratmetern. Zivile Einrichtungen seien nicht bedroht. Angaben zu Verletzten gab es zunächst nicht.

Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert mehr Waffen

Update vom 28. April, 22.28 Uhr: Nach den jüngsten russischen Raketenangriffen auf Wohnhäuser in der Stadt Uman hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Waffen zum Schutz des Landes gefordert. „Flugabwehr, eine moderne Luftwaffe, ohne die eine effektive Luftraumverteidigung unmöglich ist, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge. Alles, was notwendig ist, um unseren Städten, unseren Dörfern Sicherheit zu bieten, sowohl im Hinterland als auch an der Front“, sagte der 45-Jährige am Freitag in seiner täglichen Videoansprache. Daneben kritisierte er auch die Importverbote für ukrainisches Getreide in einigen EU-Ländern als gefährlich. Erst am Freitagabend meldete die EU-Kommission, dass in der Frage ein Kompromiss gefunden worden sei.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Selenskyj erinnerte in seiner Rede daran, dass durch den russischen Raketenangriff in der Stadt Uman mindestens 23 Menschen, darunter 4 Kinder, ums Leben gekommen sind. Auch im Gebiet Dnipropetrowsk seien eine Mutter und ihre dreijährige Tochter durch russischen Beschuss getötet worden. Dabei habe die ukrainische Flugabwehr eine weit höhere Anzahl ziviler Opfer verhindert, indem sie 21 von 23 Raketen abfing. „Nur das absolut Böse kann einen solchen Terror gegen die Ukraine entfesseln“, sagte Selenskyj. Er sei froh, dass Einigkeit bezüglich einer Bestrafung der Verantwortlichen in Europa herrsche.

Ukraine-Krieg: Weitere Raketenangriffe in Ukraine: Dorf in der Oblast Tschernihiw getroffen

Update vom 28. April, 21.29 Uhr: Am Freitag hatte es Warnungen vor „erhöhter Aktivität“ im russischen Luftraum und „möglichen Raketenstarts in Richtung Ukraine“ gegeben. Kurz darauf trafen gegen 15.30 Uhr drei russische Gleitbomben ein Dorf in der Oblast Tschernihiw, wie das Operative Kommando Nord der Ukraine mitteilte. Die Angriffe seien von zwei russischen Flugzeugen durchgeführt worden und hätten zivile Infrastruktur getroffen, hieß es. Angaben zu Opferzahlen lagen zunächst nicht vor.

Zwar verfügt die Ukraine seit vergangener Woche über das hochmoderne Patriot-Flugabwehrsystem, doch auch dieses ist nicht in der Lage, Gleitbomben abzufangen. Dieser Bombentyp kann große Strecken zurücklegen und so bereits in großer Entfernung und weit außerhalb der Reichweite der ukrainischen Luftabwehr abgeworfen werden.

Ukraine-Krieg: Warnung vor „verstärkter Aktivität“ im russischen Luftraum: „Mögliche Raketenstarts“

Update vom 28. April, 19.50 Uhr: Die ukrainische Nachrichtenwebseite Liveuamap gab am Freitagnachmittag bekannt, dass man „verstärkte Aktivitäten“ in der russischen Luftfahrt wahrnehme. „Mögliche Raketenstarts in Richtung Ukraine“, hieß es weiter. Am Freitagabend gab es in den Regionen Saporischschja, Donezk, Sumy und Tschernihiw Luftalarm.

Indes steigt die Opferzahl der russischen Raketenangriffe am frühen Freitagmorgen in der zentralukrainischen Stadt Uman weiter. Das ukrainische Innenministerium meldete 23 Tote, zuvor war von 20 getöteten Bewohnern die Rede gewesen. Unter den Opfern sind letzten Informationen zufolge auch vier Kinder. Die Rettungsarbeiten dauern an, insgesamt waren in dem zerstörten Teil des Gebäudekomplexes über hundert Menschen gemeldet. Auch in der Region Dnipropetrowsk waren infolge eines russischen Raketenangriffs am Freitag zwei Menschen gestorben.

Ukraine-Krieg: Zwei russische Zivilisten sterben bei Autoexplosion in grenznaher Region

Update vom 28. April, 19.15 Uhr: Im Dorf Zhuravlevka in der grenznahen Region Belgorod in Russland starben am Freitag offenbar zwei Menschen bei der Explosion eines Autos. Das berichtete die russische staatliche Medienagentur Tass am Freitag unter Berufung auf die Angaben des Gouverneurs der Region, Wjatscheslaw Gladkow. Die getöteten Zivilisten seien zum Fischen gegangen und hätten dabei die Sperrzone betreten. Seit Ende März gelte die Notstandregelung, „denn dieses Dorf wird täglich beschossen“, so der Gouverneur weiter. Ein Sondereinsatzkommando ermittle vor Ort. Auch die ukrainische Seite sprach von zwei Toten bei einer Landminenexplosion Nahe Zhuravlevka.

Ukraine-Krieg: Putin erhöht Strafe für Hochverrat auf lebenslänglich

Update vom 28. April, 17.57 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Gesetzesverschärfungen für Hochverrat, Sabotage und Terrorismus unterzeichnet. Für Hochverrat wird die Strafe damit etwa auf lebenslänglich heraufgesetzt, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Gesetzestext hervorgeht. Zuletzt wurde Kremlkritiker Wladimir Kara-Mursa von einem russischen Gericht unter anderem wegen angeblichen Hochverrats zu einer Gefängnisstrafe von 25 Jahren verurteilt.

Auch die Haftzeiten für andere Straftaten wurden teilweise deutlich angehoben. Für Sabotageakte wird die Höchststrafe von 15 auf 20 Jahre hochgesetzt. Zahlreichen Kriegsgegnern, die Wehrkreisämter angezündet oder Schienen beschädigt hatten, um den Transport von Rüstungsgütern zu verhindern, wird damit der Prozess gemacht. Die Höchststrafe für „internationalen Terrorismus“ wird von 10 auf 12 Jahre hochgesetzt, für Beihilfe in solch einem Fall die Mindeststrafe von 5 auf 7 Jahre.

Ukraine-Krieg: Madrid bestellt russischen Botschafter ein: Vorwurf der Desinformation

Update vom 28. April, 17.31 Uhr: Madrid wirft Russland eine Desinformationskampagne vor. Spanien hat wegen eines Videos über angebliche spanische Truppen in der Ukraine den russischen Botschafter in Madrid, Juri Klimenko, ins Außenministerium einbestellt. Dem Diplomaten sei der Protest des Ministeriums wegen des Videos mitgeteilt worden, das auf der Internetseite der russischen Botschaft gestanden hatte.

In dem nun offline gestellten Video mit Spanisch sprechenden Männern in Kampfanzügen in einem Schützengraben sei der Eindruck erweckt worden, spanische Soldaten seien an Kämpfen in der Ukraine beteiligt, berichteten die Zeitung El País und andere spanische Medien. Verteidigungsministerin Margarita Robles warf Russland vor, es wolle „mit allen möglichen Methoden wie Desinformation die Einheit zwischen den Ländern der EU und der NATO untergraben“. Dies werde Moskau jedoch nicht gelingen. Sie bekräftigte, dass weder spanische noch Truppen irgendeines anderen Nato-Landes in der Ukraine kämpften.

Ukraine-Krieg: Anzahl der Todesopfer bei russischer Angriffswelle steigt in Uman auf 20

Die Zahl der Todesopfer bei russischen Raketenangriffen im zentralukrainischen Uman stieg einer Mitteilung des ukrainischen Innenministeriums vom späten Freitagnachmittag zufolge auf 20 Personen. Zuvor war von 17 Todesopfern die Rede. Rettungsdienste hatten zuvor zudem von drei Kindern unter den Toten berichtet, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach indes von zwei bei den Angriffen getöteten Kindern. „Das Schicksal ihrer Eltern ist unklar“, sagte der Präsident weiter. Die Einsatzkräfte suchen in den Trümmern nach weiteren Opfern, insgesamt waren 109 Menschen in dem zerstörten Teil des Wohnhauses registriert.

Russische Angriffswelle auf ukrainische Wohnhäuser am frühen Freitagmorgen fordert Todesopfer

Update vom 28. April, 16.11 Uhr: In der Nacht auf Freitag trafen zahlreiche russische Raketen die Ukraine, unter anderem gingen zum ersten Mal seit 50 Tagen wieder Geschosse in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nieder. Die neue russische Angriffswelle beschoss auch die südlich von Kiew gelegenen Stadt Uman. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von der „Nacht des Terrors“ und bestätigte auf Twitter, dass russische Raketen zehn Wohnhäuser in Uman getroffen hätten.

Angaben des Gouverneurs der Region, Ihor Taburtes, zufolge ging man am Freitagnachmittag von 17 Toten aus, davon drei Kinder. Die Rettungsarbeiten werden fortgesetzt. Die Europäische Union hat die jüngsten Raketenangriffe Russlands auf zivile Infrastruktur als Kriegsverbrechen verurteilt.

Die neue russische Angriffswelle wurde dem ukrainischen Militär zufolge am Freitagmorgen gegen 4.00 Uhr geflogen. Die Raketen seien hauptsächlich von russischen Jagdbombern abgefeuert worden. Erst vergangene Woche erhielt die Ukraine drei Einheiten des Patriot-Flugabwehrsystems, das auch ballistische Raketen abfangen kann. Allerdings kann der ukrainische Luftraum mit den bestehenden Mitteln nicht flächendeckend geschützt werden.

Bundesregierung: Russland verwehrt Nawalny „ein grundsätzliches Menschenrecht“

Update vom 28. April, 14.49 Uhr: Die Bundesregierung ist besorgt wegen Russlands Vorgehen gegen Oppositionelle wie den inhaftierten Alexej Nawalny. „Fakt ist: Es gibt in Russland keine Meinungsfreiheit mehr“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann nun in Berlin. „Mit zunehmender Repression soll die Bevölkerung mundtot gemacht werden.“ Die russische Regierung wolle damit Andersdenkenden besonders seit dem Ukraine-Krieg ihre Macht demonstrieren und Oppositionellen ein Exempel statuieren.

Insbesondere kritisierte die Bundesregierung, dass die russischen Behörden Nawalny „ein grundsätzliches Menschenrecht“ verwehrten – nämlich den Zugang zu medizinischer Versorgung in der Haft. Am Mittwoch (26. April) war bekannt geworden, dass der 46-Jährige nach dem Ende einer 15-tägigen Isolationshaft sofort erneut in eine Einzelzelle verlegt worden ist.

Nawalny befindet sich seit seiner Rückkehr aus Deutschland 2021 in Haft. Er war in Berlin wegen einer in Russland erlittenen Vergiftung behandelt worden, für die er den Kreml verantwortlich macht. Nach Angaben seiner Mitarbeiter leidet der Oppositionelle an einer „unbekannten Krankheit“, erhält im Gefängnis aber keine Behandlung.

Ukraine-Krieg: Fall des Iren Cafferkey erregt Aufsehen in sozialen Medien

Update vom 28. April, 13.28 Uhr: Ein Ire ist bei den Gefechten in der Ukraine getötet worden: Finbar Cafferkey starb laut seiner Familie im Kampf gegen russische Streitkräfte, berichtete unter anderem die britische BBC.

Cafferkey kämpfte laut dem Bericht als Freiwilliger. Er soll nahe der umkämpften Stadt Bachmut gefallen sein. Ein Sprecher des irischen Außenministeriums sagte demnach, man sei sich des Vorgangs bewusst und leiste konsularische Unterstützung. In sozialen Netzwerken macht sein Fall aktuell die Runde.

Ukraine-Krieg: Vorbereitungen für Gegenoffensive laut Kiew vor dem Abschluss

Update vom 28. April, 12.08 Uhr: Beobachter erwarten bald eine Gegenoffensive der Ukraine. Kiew rüstet deshalb im Wettlauf mit Russland weiter auf. Von Verteidigungsminister Oleksij Resnikow kamen nun bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt des angegriffenen Landes markige Worte: „Im weitesten Sinne sind wir bereit.“ Es gibt allerdings auch Zweifel an der ukrainischen Gegenoffensive.

Die Nato-Länder und ihre Partner haben der Ukraine seit Beginn des russischen Überfalls bereits 230 Panzer geliefert. Dies bringe die Ukraine „in eine starke Position“, um von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern, hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag (27. April) gesagt.

Ukraine-Krieg: Russland verzichtet auf „Panzer-Biathlon“ – aus Sorge?

Update vom 28. April, 11.35 Uhr: Moskaus Verzicht auf die normalerweise jährlich ausgetragenen internationalen Armeespiele offenbart nach Ansicht britischer Militärexperten Sorgen in der russischen Führung. Noch 2022 hatte Russland die auch als „Olympische Kriegsspiele“ oder „Panzer-Biathlon“ bezeichneten Wettkämpfe ausgetragen. Allerdings hatte es dafür teilweise Kritik im eigenen Land gegeben.

„Russland hat die Spiele wahrscheinlich gestrichen, weil es besorgt ist, dass die Veranstaltung in Kriegszeiten als unangemessen erscheinen könnte“, hieß es im jüngsten Geheimdienst-Bericht des Verteidigungsministeriums in London. Eine andere realistische Möglichkeit sei, dass Russland besorgt sei, durch die Verluste in seinem Angriffskrieg den Wettbewerb nicht wie gewohnt sportlich dominieren zu können. Im Vorjahr hatten neben Russland etwa China, Venezuela, Belarus oder Kasachstan teilgenommen.

Ukraine-Krieg: Russland fürchtet laut ISW ukrainische Gegenoffensive

Erstmeldung vom 28. April: Krim – Die Truppen von Wladimir Putin sind vor mehr als 14 Monaten in die Ukraine einmarschiert – den Angegriffenen gelang es aber, anfängliche russische Erfolge teils rückgängig zu machen. Moskau kontrolliert jedoch weiterhin fast 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets, einschließlich der bereits 2014 annektierten Krim.

Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) bekräftigte neulich, dass Russland eine ukrainische Gegenoffensive fürchtet. Ein aktueller Bericht eines großen US-Senders scheint das zu untermauern.

Ukraine-Krieg: Russland räumt offenbar eine Militärbasis nahe Cherson

CNN hat von Maxar Technologies publizierte Satellitenbilder überprüft und schlussfolgert, dass russische Streitkräfte einen wichtigen Stützpunkt im Norden der Krim geräumt haben. Der Stützpunkt befindet sich laut dem Bericht in der Ortschaft Medwediwka. Er habe eine „beträchtliche Anzahl“ russischer Ausrüstung beherbergt. Es gibt mehrere ukrainische Orte mit diesem Namen, aber hier ist auf der Schwarzmeer-Halbinsel gemeint.

Es sei noch unklar, warum Moskau die Ausrüstung verlegt hatte oder wohin. Anfang des Monats hätten jedoch russische Besatzer auf der Krim signalisiert, dass sie eine ukrainische Gegenoffensive erwarteten, die auf die Halbinsel abzielen würde.

Experten vermuten, dass der Abzug russischer Militärausrüstung von der Basis in Medwediwka mit Verteidigungsoperationen vor einer ukrainischen Gegenoffensive zusammenhängen könnte.

Ukraine-Krieg: Mehr als 1000 Russen vor Gericht – wegen Fahnenflucht

Unterdessen wurde bekannt, dass seit Beginn der russischen Mobilmachung die Behörden mehr als 1000 Soldaten wegen Fahnenflucht, unerlaubter Entfernung von der Truppe oder Befehlsverweigerung angeklagt haben solle. „Stand letzte Aprilwoche sind 1064 Fälle bei Militärgerichten eingegangen“, berichtete das unabhängige Portal Mediazona.

Unabhängig prüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht, ebenso wenig wie diese Informationen von Nexta: Laut dem belarussischen Portal töten Russen im Zuge der Kriegsgefechte ihre eigenen Landsleute – und zwar durch Nachlässigkeit. Diese These habe jetzt Artem Katulin vorgebracht, der Leiter des Ausbildungszentrums für taktische Medizin des russischen Kalaschnikow-Konzerns. Katulin geht demnach davon aus, dass mehr als 50 Prozent der bislang gefallenen Soldaten allein deshalb starben, weil ihre Wunden nicht richtig behandelt wurden.

Putin hat im Herbst 2022 eine Teilmobilmachung verkündet. Aus Angst vor einer Einberufung flüchteten damals Hunderttausende Russen ins Ausland. Derzeit häufen sich wieder Spekulationen um eine neue Einberufungswelle. Der Kreml hingegen dementiert das bislang. (frs)