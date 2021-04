Große Sorge um Nawalny: Kreml-Gegner im Krankenhaus - Ärztin übt scharfe Kritik an Einrichtung

Drohender Herzstillstand?

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marion Neumann schließen

Weitere schließen

Der Gesundheitszustand von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist besorgniserregend. Nun wurde der russische Oppositionspolitiker offenbar in ein Gefängniskrankenhaus verlegt.

Update vom 19. April, 12.45 Uhr: Auch innerhalb der EU bereitet der Zustand von Alexej Nawalny* Sorgen (siehe Erstmeldung). Die EU-Außenminister suchen laut dpa-Informationen Wege, um Russland zum Einlenken in der Ukraine-Krise und beim Umgang mit dem Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zu bewegen.

Die Außenminister beraten an diesem Montag (19. April) in einer Video-Konferenz. Daran soll im Laufe des Tages auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba teilnehmen, heißt es laut dpa weiter. Der deutsche Außenminister Heiko Maas wird sich um 14 Uhr zu dem Treffen äußern. Nawalnys Zustand und seine Verlegung in ein Krankenhaus könnten dabei Thema sein.

Nawalny in Krankenhaus auf Straflager-Gelände gebracht: Persönliche Ärztin übt scharfe Kritik

Unterdessen gibt es Neuigkeiten zur Verlegung des Kreml-Gegners Nawalny in ein Krankenhaus (siehe Erstmeldung). Bei der Klinik, in die der 44-Jährige verlegt wurde, handle es sich um eine Einrichtung auf dem Gelände eines anderen Straflagers, teilte die Gefängnisbehörde laut dpa-Informationen in Moskau mit. Den Behörden zufolge wird Nawalny zudem jeden Tag von einem Allgemeinmediziner untersucht. „Mit Zustimmung des Patienten wurde ihm eine Vitamintherapie verschrieben“, heißt es in der Mitteilung. Das Krankenhaus in der Region Wladimir östlich von Moskau sei auf „die laufende Beobachtung“ solcher Patienten spezialisiert.

Nawalnys persönliche Ärztin Anastassija Wassiljewa widersprach allerdings via Twitter den Behörden. Er sei nicht in ein Krankenhaus gebracht worden, sondern in ein anderes Straflager, in dem auch an Tuberkulose erkrankte Häftlinge behandelt werden könnten. „Dies ist überhaupt kein Krankenhaus, in dem sie eine Behandlung für seine Probleme diagnostizieren können“, schrieb sie.

Große Sorge um Nawalny: Kreml-Gegner nun ins Krankenhaus verlegt - Zustand „zufriedenstellend“

Erstmeldung vom 19. April, 12.25 Uhr: Moskau - Am Sonntag (18. April) gab es alarmierende Neuigkeiten zum Gesundheitszustand des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny*. Angaben seiner Ärzte zufolge, habe dem Inhaftierten ein Herzstillstand gedroht. Schon einen Tag zuvor, am Samstag (17. April), hatte sowohl Nawalnys persönliche Ärztin Anastasia Wasiljewa als auch drei ihrer Kollegen Zugang zu ihrem Patienten im Straflager gefordert.

Nun folgten am Montagvormittag (19. April) weitere Nachrichten. Nawalny ist nun in ein Krankenhaus für Gefangene verlegt worden. Das teilte die Gefängnisbehörde laut dpa-Informationen mit. Der Gesundheitszustand des Oppositionellen wurde demnach als „zufriedenstellend“ bezeichnet. AFP-Informationen zufolge soll Nawalny zudem der Einnahme von Vitaminen zugestimmt haben. Das teilten die Behörden weiter mit. Das Krankenhaus befinde sich auf dem Gelände des Straflagers in der Kleinstadt Pokrow.

Nawalny: Kreml-Gegner ins Gefängniskrankenhaus verlegt - Russland drohte mit Zwangsernährung

Nawalny befindet sich seit mehr als zweieinhalb Wochen im Hungerstreik*. Der 44-Jährige protestierte damit gegen die Haftbedingungen im Straflager. Die Meldungen über eine Verschlechterung seines Zustands häuften sich seitdem. Offenbar hatte Russland daraufhin sogar mit Zwangsernährung gedroht.

Nawalny ins Krankenhaus verlegt - Internationale Politik schaltet sich ein

Nachdem Ärzte und Freunde des russischen Kreml-Gegners daraufhin Alarm geschlagen hatten, schaltete sich auch die internationale Politik ein. Die USA, EU und Deutschland hatten am vergangenen Sonntag die russische Führung aufgefordert, dem Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin medizinischen Zugang zu gewähren. Washington drohte sogar mit Konsequenzen, sollte Nawalny in Haft sterben.

Nawalny hatte im August in Russland einen Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok* überlebt und war monatelang in Deutschland behandelt worden. Er wurde im Februar zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. (nema mit dpa/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Uncredited