Nawalny beendet Hungerstreik im Straflager - Gesundheitszustand des Kremlgegners weiter kritisch

+ © Alexander Zemlianichenko/dpa/picture alliance Der Gesundheitszustand von Alexej Nawalny ist weiterhin kritisch. © Alexander Zemlianichenko/dpa/picture alliance

Rund drei Wochen lang hat der Kremlgegner Alexej Nawalny in einem Straflager aus Protest gegen unzureichende medizinische Versorgung nichts gegessen. Nun hat er seinen Hungerstreik für beendet erklärt.

Moskau - Der im russischen Straflager inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny* hat ein Ende seines seit drei Wochen andauernden Hungerstreiks angekündigt. Angesichts „aller Umstände“ beginne er damit, aus dem Streik auszusteigen, hieß es in einer Mitteilung am Freitag in seinem Instagram-Kanal. Dabei dankte er auch all seinen Unterstützer:innen, die weltweit für ihn protestierten.

Zuvor hatten seine Ärzte ihm empfohlen, dringend wieder Nahrung zu sich zu nehmen. Nawalnys Ärzte hatten am Donnerstag in einem von Medien veröffentlichten Brief an den Oppositionspolitiker appelliert, seinen Hungerstreik* sofort zu beenden. Sollte er weiter nicht essen, würde das seine Gesundheit weiter schädigen und im schlimmsten Fall zum Tode führen, hieß es. Die Ärzte hatten nach eigenen Angaben die Untersuchungsergebnisse ausgewertet.

Nawalny war zuvor laut seinem Team zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus außerhalb des Gefängnisses gebracht worden. Untersucht worden sei er in der Stadt Wladimir östlich von Moskau. Der Politiker klagte zuletzt über Rückenleiden, Lähmungserscheinungen in den Gliedmaßen, Fieber und Husten. Seine Forderung, einen unabhängigen Arzt zu sehen, bleibe weiter bestehen, schrieb Nawalny nun.

Alexej Nawalny: Fast 1800 Festnahmen bei Protesten von Anhänger:innen

Erst am Mittwoch hatten seine Unterstützer bei landesweiten Protesten* eine ausreichende medizinische Versorgung des 44-Jährigen gefordert. Bei den Protesten sind nach Angaben einer Beobachtergruppe fast 1800 Menschen festgenommen worden. Bis Donnerstagnachmittag seien bei Demonstrationen in 98 Städten insgesamt 1791 Menschen in Gewahrsam genommen worden, teilte die unabhängige Gruppe OVD-Info mit.

Allein in St. Petersburg wurden demnach seit Mittwoch 806 Menschen festgenommen. Der Kreml lehnte eine Stellungnahme zu den zahlreichen Festnahmen ab. Amnesty International verurteilte „das harte Vorgehen gegen friedliche Demonstranten“ und den Einsatz von „exzessiver Gewalt“, mit der die Polizei Versammlungen aufgelöst habe. Die Menschenrechtsorganisation forderte die „sofortige“ Freilassung Nawalnys und aller Demonstranten in Polizeigewahrsam.

Alexej Nawalny: Sicherheitskräfte gehen gegen seine Anhänger:innen vor

Bereits im Vorfeld der Proteste mit tausenden Teilnehmern waren Sicherheitskräfte massiv gegen Anhänger Nawalnys vorgegangen. In fast 30 Städten gab es laut OVD-Info Razzien und Festnahmen. So wurden unter anderem das Büro Nawalnys in St. Petersburg durchsucht und seine Vertrauten Ljubow Sobol und Kira Jarmysch festgenommen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, er sehe „keinen Grund“ für eine Stellungnahme zu den Festnahmen bei den Protesten: „Mir ist nicht bekannt, dass die Kundgebungen irgendwo auf legale Art und Weise abgehalten wurden.“ Das „Hauptereignis von gestern“ sei die im Fernsehen übertragene Rede von Präsident Wladimir Putin* zur Lage der Nation gewesen.

In seiner fast 80-minütigen Ansprache hatte Putin die Proteste mit keiner Silbe erwähnt. Zu den Demonstrationen hatten Unterstützer von Alexej Nawalny aufgerufen. Es gehe nicht mehr nur um dessen Freiheit, sondern „um sein Leben", schrieb der Nawalny-Vertraute Leonid Wolkow. Der Gesundheitszustand des Kremlgegners hat sich nach Angaben seiner Unterstützer zuletzt massiv verschlechtert. (dpa/AFP)