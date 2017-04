Merkel glaubt an erfolgreichen Wahlkampf mit Seehofer

Alle Attacken vergeben?

Gemeinsam zum Wahlerfolg? Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer

München - Die Kanzlerin und der CSU-Chef hatten in der Flüchtlingspolitik so ihre Probleme. Doch anscheinend trägt Angela Merkel die Attacken nicht nach und glaubt an einen erfolgreichen Wahlkampf im Team mit Horst Seehofer.