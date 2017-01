Reaktionen auf Trumps erste Rede als US-Präsident

Washington - Donald Trump hat in seiner ersten Rede als US-Präsident die Parole „Amerika zuerst“ ausgegeben - und damit auch für Besorgnis gesorgt. In Deutschland kommt Lob aus AfD und Linkspartei.

Viele politische Beobachter sind sich einig: Donald Trump hat in seiner ersten Rede als US-Präsident keine versöhnlichen Worte gefunden - besonders was die Partner in aller Welt betrifft. „Amerika zuerst“ skandierte der neue US-Präsident und machte klar, dass es ihm weniger um Zusammenarbeit, als um nationale Egoismen geht. Die erste Reaktion aus der CDU lieferte Außenpolitiker Norbert Röttgen: Trumps Rede beinhalte den Rückzug Amerikas von internationaler Verantwortung und Solidarität und die „offene Verkündung von Egoismus als Prinzip amerikanischer Außenpolitik“. Die Rede, vermutet Röttgen werde die USA auch innenpolitisch weiter spalten.

Gabriel: „Stay the land of the free“

Vizekanzler Sigmar Gabriel wandte sich unmittelbar nach der Amtseinführung Donald Trumps als US-Präsident mahnend an die Amerikaner. „Liebe USA, stay the land of the free and the home of the brave“, schrieb der SPD-Chef am Freitag auf Twitter. Übersetzt: „Liebe USA, bleibt das Land der Freiheit und die Heimat der Mutigen.“ Zuvor hatte Gabriel in Berlin dazu aufgerufen, Trump selbstbewusst gegenüberzutreten. „Wir sollten selbstbewusst sein. Weder wir Deutschen noch wir Europäer haben Grund, ängstlich oder verzagt zu sein.“



Die Grünen nannten Trumps Worte die „Rede eines Populisten“. Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt twitterte: „Grenzen dicht machen, Amerika zuerst und das Blut der Patrioten. Mir ist sehr kalt.“



Rechtspopulisten feiern Trump

Freude herrscht dagegen im Lager der Rechtspopulisten: So lobte der Ex-Chef der EU-feindlichen britischen Ukip-Partei, Nigel Farage, die erste Rede des neuen US-Präsidenten als „sehr stark“. Hierzulande bot sich die AfD Trump gar als "natürlichen Verbündeten" an. "Aufgrund Ihrer bisher getätigten Aussagen verfolgen wir als Deutsche und Europäer hoffnungsvoll Ihre außenpolitischen Positionen, weil sich diese wohltuend vom Kurs der vergangenen Jahrzehnte unterscheiden", schrieben Frauke Petry und Jörg Meuthen laut AfD-Angaben an Trump. Woran sie ihre Hoffnungen knüpfen, erklärte das Führungsduo nicht.

Wagenknecht: „Positive Signale, zumindest außenpolitisch“

Von der anderen Seite des politischen Spektrums kommt ebenfalls Zustimmung für Trump - allerdings aus etwas anderen Gründen: Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht erklärte: „Von Trump gibt es sehr unterschiedliche Signale, auch ein paar positive, zumindest außenpolitisch“. Wagenknecht verwies auf Trumps Ankündigung, das Verhältnis zu Russland zu verbessern. „Das wäre ein wichtiger Schritt zu einer stabileren und friedlicheren Welt“, so Wagenknecht zur Zeitung „Neues Deutschland“.

Papst Franziskus richtete unterdessen mahnende Worte an Donald Trump. „In einer Zeit, in der unsere menschliche Familie heimgesucht wird von schweren humanitären Krisen, die weitsichtige und gemeinschaftliche politische Antworten brauchen, bete ich dafür, dass Ihre Entscheidungen von den reichen spirituellen und ethischen Werten geleitet sein werden, die die Geschichte des amerikanischen Volkes und die Verpflichtung Ihrer Nation zur Förderung der Menschenwürde und der Freiheit weltweit geprägt haben“, heißt es in einer Mitteilung an Trump.

