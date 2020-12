Weihnachts-Lockdown naht: Weiteres Land zieht Konsequenzen - Termin für Merkel-Gipfel steht!

Ein Weihnachtsfest im Kreis der Liebsten - das war lange Zeit das Ziel der deutschen Politik. Doch hohe Infektionszahlen könnten die Pläne ins Wanken bringen. Ein harter Lockdown droht.

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland sind auf einem neuen Höchstwert.

in Deutschland sind auf einem neuen Höchstwert. Politiker und Wissenschaftler drängen deswegen auf einen erneuten harten Lockdown.

Mehrere Bundesländer haben bereits Lockerungen an Feiertage zurückgenommen.

an Feiertage zurückgenommen. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Update vom 11. Dezember, 9.15 Uhr: Nun steht wohl der Termin des für die Weihnachtstage entscheidenden Corona-Gipfels: Am kommenden Sonntag (13. Dezember) wollen sich Bund und Länder erneut besprechen. Das berichtet die Bild unter Berufung auf Angaben des Landes Baden-Württemberg. Diesen Termin hatte am Donnerstagabend auch schon Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) angedeutet. Ihres Wissens werde am Sonntag eine erneute Unterredung der Landeschefs mit Kanzlerin Angela Merkel stattfinden, erklärte sie in der „Rundschau“ des Bayerischen Rundfunks.

Corona-Lockdown in Deutschland: Baden-Württemberg kündigt harte Maßnahmen an - nach Weihnachten

Update vom 11. Dezember, 8.42 Uhr: Das nächste Bundesland macht dicht: Baden-Württemberg geht wegen der ungebremst steigenden Corona-Infektionen nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar in den Lockdown. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Freitag laut dpa an, zur Not eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarländern Baden-Württembergs anzustreben, sofern keine bundeseinheitliche Lösung gefunden werden könne.

Lockdown in Deutschland: Müller spricht von drei Wochen Einschränkungen um Weihnachten

Update vom 11. Dezember, 7.40 Uhr: Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller (SPD), geht davon aus, dass bald ein harter Lockdown in Deutschland kommt - womöglich für drei Wochen. Es zeichne sich ab, auch in den Gesprächen mit den Kollegen der Bundesländer, „dass ab 20. Dezember es doch erhebliche Einschnitte gibt“ und der Einzelhandel „deutlich“ heruntergefahren werde, sagte Müller am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Die Zeit biete sich an, da Schulferien sind, viele Menschen nicht mehr arbeiten gingen und es im Nahverkehr ruhiger werde. Einschränkungen „zwischen dem 20. Dezember und 10. Januar“ könnten „mit Sicherheit“ auch dazu führen, dass die Inzidenzen runtergehen.

Auch Ministerpräsidenten, deren Länder niedrige Infektionszahlen aufwiesen, sagten nun, man befinde sich bundesweit in einer Krisensituation, in der man solidarisch sein müsse. Die eindringlichen Appelle von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seien hier sehr hilfreich gewesen.

Die Gesundheitsministerin von Thüringen hatte schon am Donnerstag weitere Schritte gefordert (siehe Update vom 10. Dezember, 18.28 Uhr), nun sollen sie auch kommen. Wie die Staatskanzlei am frühen Freitagmorgen mitteilte, sollen ab dem 19. Dezember etliche Geschäfte schließen, ausgenommen Lebensmittelgeschäfte und Läden für den Grundbedarf. Die Regelung gelte aber vorbehaltlich der Entscheidungen der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz. Auch im Schulbetrieb soll sich etwas ändern: Für die Klassenstufen eins bis sechs soll Distanzunterricht eingeführt werden. Dies gelte vorerst am 21. und 22. Dezember 2020 sowie zwischen dem 4. und 10. Januar 2021. Über mögliche nächtliche Ausgangssperren will das Kabinett noch beraten.

Wie die Deutsche Presse-Agentur außerdem erfuhr, plant Baden-Württemberg zu Anfang kommender Woche, ein genauer Termin ist noch unklar, eine nächtliche Ausgangssperre sowie tagsüber Ausgangsbeschränkungen. Wer das Haus tagsüber verlässt, soll das nur noch mit einem triftigen Grund tun, etwa für die Arbeit. Wie die Landesregierung mit dem Thema Schulen und Ladenschließungen konkret umgeht, soll noch diskutiert werden. Für 12 Uhr ist am Freitag eine Pressekonferenz geplant.

+ Das Schild „closed“ hängt in der Tür eines Geschäftes. Schließen bald in noch mehr Bundesländern die Läden? © Oliver Berg/dpa

Harter Lockdown in Deutschland: Thüringen und Schleswig-Holstein stellen Forderungen

Update vom 10. Dezember, 18.28 Uhr: Die Infektionszahlen sind fast überall in Deutschland zu hoch. Jetzt will auch Thüringen einen härteren Lockdown. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sprach von einer besorgniserregenden Situation im Freistaat. „Der Lockdown-Light hat nicht dazu geführt, dass die Infektionszahlen signifikant sinken.“ Es brauche offensichtlich einen größeren Schritt, um die Infektionswelle zu brechen.

„Wir müssen jetzt kurzfristig über den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Begleitmaßnahmen für einen Lockdown diskutieren“, kündigte sie an. Betroffen wären dabei vor allem Kindergärten, Schulen und der Einzelhandel, wo es entsprechende Ausgleichszahlungen geben müsse.

Update vom 10. Dezember, 17.58 Uhr: Auch Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, fordert nun einen harten Lockdown noch vor Weihnachten. Dafür wolle er sich auch beim nächsten Corona-Gipfel mit den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel einsetzen. Er gehe davon aus, dass diese Konferenz am Sonntag stattfinden wird.

Vorsichtig Richtung Weihnachts-Lockdown? Söders rechte Hand äußert sich vielsagend - „Virus folgt nicht dem Kirchenjahr“

Erstmeldung vom 10. Dezember 2020:

München - Lange sah es so aus, als ob trotz Corona ein Weihnachten mit Freunden und Familie möglich sein wird. Der Anfang November beschlossene Teil-Lockdown sollte ein unter den gegebenen Umständen normales Weihnachtsfest in der Familie ermöglichen. Doch die stetig steigenden Corona-Fallzahlen der letzten Woche haben nun eine neue Debatte über härtere Maßnahmen an den Feiertagen ausgelöst. Stimmen aus der Politik und Wissenschaft drängen zunehmend auf eine Verschärfung der Maßnahmen.

Corona-Maßnahmen an Weihnachten: CSU-Politker Dobrindt verteidigt Lockerungen

Obwohl laut dem ZDF-“Politbarometer“ fast jeder zweite Deutsche für strengere Regeln im Kampf gegen das Coronavirus ist, verteidigte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Kontakt-Lockerungen über Weihnachten. Trotz der anhaltend hohen Infektionszahlen meinte der CSU-Politiker am Donnerstag im ARD-“Morgenmagazin“: „Es bleibt dabei, dass man Weihnachten die Chance haben muss, sich zu treffen“. Anstatt die Kontakte zu beschränken, will Dobrindt für erhöhte Sicherheitsmaßnahmen wie zum Beispiel Distanzunterricht in den Schulen eintreten, um ein Weihnachten im Kreise der Familie zu ermöglichen.

Viele Politiker aufgrund steigender Corona-Fallzahlen gegen Lockerungen an Weihnachten

Mit dieser Auffassung steht Dobrindt mittlerweile ziemlich alleine in der eigenen Partei da. Am Donnerstag sprach sich der bayerische Staatskanzleichef Florian Hermann (CSU) für stärkere Einschränkungen aus. Hermann - gewissermaßen Markus Söders rechte Hand - begründete das mit 4983 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Die Zahlen in Bayern seien viel zu hoch. Er warnte vor einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems. Es sei deswegen geraten, die Kontakte zu beschränken – auch an Weihnachten. „Dieses Virus folgt weder dem Kirchenjahr noch unseren persönlichen Plänen“, mahnte Hermann.

Hermann schlägt damit in die gleiche Kerbe wie viele andere Union-Politiker in den vergangenen Tagen. Auch Vize-CDU-Bundeschef und Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl mahnt, die bisherigen Maßnahmen hätten nicht die notwendige Wirkung erzielt. Strobl ist deswegen der Auffassung, dass nur ein harter Lockdown das Infektionsgeschehen beruhigen könne. „So traurig und einschneidend es für die Bevölkerung ist: Deshalb werden wir in Hotspots und in der Fläche kaum um entschlossenere Maßnahmen herumkommen. Es geht um Menschenleben und es geht um die Gesundheit vieler Menschen“, appelliert Strobl.

RKI und Ciesek sprechen sich gegen Corona-Lockerungen an Weihnachten aus

So geht es nicht weiter. Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen! Jetzt! Das Virus interessiert sich weder für Weihnachten noch für unsere Traditionen. Und es wird uns auch keine Geschenke machen. https://t.co/S4kbxGUfNo — Sandra Ciesek (@CiesekSandra) December 10, 2020

Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Uniklinikum Frankfurt, hat die neuen Höchstwerte zum Anlass genommen, um einen emotionalen Appell an die Bevölkerung zu richten. Auf Twitter mahnte sie „Das Virus interessiert sich weder für Weihnachten noch für unsere Traditionen. Und es wird uns auf keine Geschenke machen.“

Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts spricht sich gegen Lockerungen der Corona-Maßnahmen über die Feiertage aus. Ich denke, die wichtige Maßnahme ist die, dass wirklich verhindert wird, dass die Lockerungen über Weihnachten kommen“, sagte Lothar Wieler am Donnerstag. Er gab zu bedenken, dass durch solche Lockerungen das Infektionsgeschehen eine schwer zu kontrollierende Dynamik bekomme. In ersten Bundesländern wie zum Beispiel Thüringen wurden die geplanten Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage bereits zurückgenommen.

Jüdische Gemeinde feiert bereits Chanukka unter Corona-Auflagen

Während noch über angemessene Corona-Maßnahmen für das Weihnachtsfest diskutiert wird, feiert die jüdische Gemeinschaft in Deutschland bereits ab Donnerstag unter strengen Kontaktbeschränkungen das achttägige Lichterfest Chanukka. Die Feierlichkeiten werden dieses Jahr unter der Auflage, dass nicht mehr als fünf Menschen aus zwei Haushalten zusammen kommen dürfen, stattfinden. „Es ist eine Einschränkung“, meint Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Zudem handle es sich um eine „gewisse Ungleichbehandlung“, sagte er mit Blick auf die Pläne der Politik für Weihnachten. Angesichts der hohen Infektionszahlen sei es aber der absolut richtige Weg. (phf) dpa

