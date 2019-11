Emmanuel Macron fällt ein überaus kritisches Urteil über die Lage der Nato. Jetzt hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel geäußert - und findet klare Worte.

Update von 16:36 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zu der Bewertung der Nato durch Emmanuel Macron geäußert. Der französische Präsident bezeichnete das Verteidigungsbündnis als „hirntot“ - jetzt weist Merkel die drastische Kritik zurück.

Nato: Angela Merkel übt Kritik an der Aussage von Emmanuel Macron

„Ich glaube ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen“, sagte die Kanzlerin am Donnerstag nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin.

„Macron hat ja drastische Worte gewählt, das ist nicht meine Sicht der Kooperation in der Nato“, kritisierte Angela Merkel. „Die transatlantische Partnerschaft ist unabdingbar für uns.“ Ihrer Ansicht nach gebe es viele Bereiche, in denen die Allianz gut arbeite. Stoltenberg schloss sich der Sichtweise der Kanzlerin an. „Die Nato ist stark“, betonte er.

Drastisches Urteil von Macron: Präsident spricht von „Hirntod“ der Nato

Erstmeldung vom 7. November 2019, 14.16 Uhr: Paris/Brüssel - Wenige Wochen vor dem Nato-Gipfel zum 70-jährigen Jubiläum der Allianz hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Verteidigungsbündnis infrage gestellt. „Was wir derzeit erleben, ist der Hirntod der Nato“, sagte Macron der britischen Zeitschrift The Economist in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Es gebe „keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren Nato-Verbündeten“.

Frankreich: Präsident Emmanuel Macron übt harsche Kritik an Nato in Brüssel

„Wir finden uns das erste Mal mit einem amerikanischen Präsidenten wieder, der unsere Idee des europäischen Projekts nicht teilt“, sagte Macron weiter. Zudem zeige das Nato-Land Türkei ein „unkoordiniertes, aggressives“ Vorgehen in einem Bereich, in dem die Sicherheitsinteressen aller berührt seien. Damit spielte er auf die türkische Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien an.

Nato: Macron spricht in Bezug auf Europa von einer „außergewöhnlichen Schwäche“

Europa müsse seine militärische Souveränität wiedererlangen, forderte Macron in dem Interview, das der Economist im Pariser Elysée-Palast führte. Die internationale Sicherheitslage und die aufstrebende Macht China hätten zu einer "außergewöhnlichen Schwäche Europas" geführt. „Wenn Europa sich nicht als Weltmacht sehen kann, wird es verschwinden“, warnte Macron.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte in Berlin, die Nato bleibe „der Anker der Sicherheit Europas“. Gemeinsames Ziel sei „ein handlungsfähiges Europa“ und keine „Konkurrenz“, wie sie unter Anspielung auf die USA betonte.

Der NATO-Gipfel findet am 3. und 4. Dezember in London statt. In diesem Jahr feiert das Bündnis den 70. Jahrestag seiner Gründung. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Donnerstag zu Besuch in Berlin. Erst kürzlich hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Meinungsverschiedenheiten mit Macron eingeräumt.

Interview mit Emmanuel Macron vor Jubiläumsgipfel der Nato

Die Veröffentlichung des Macron-Interviews fiel in eine Zeit intensiver diplomatischer Aktivität: Neben Stoltenberg ist derzeit auch US-Außenminister Mike Pompeo in Deutschland zu Gast, der zum Gedenken an 30 Jahre Mauerfall anreiste und unter anderem mit Soldaten der US-Armee am Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern sprach.

Aus dem Umfeld Macrons verlautete, der Präsident habe mit dem Interview „nicht die Nato in ihrer Gesamtheit in Frage stellen wollen, wohl aber die Strategie und Politik der Institution“. Der Jubiläumsgipfel des Bündnisses findet am 3. und 4. Dezember in London statt.

