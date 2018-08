Supermarktchef verrät: So kauft Kanzlerin Angela Merkel in seinem Laden ein 

Angela Merkel ist eine der mächtigsten Frauen der Welt, doch sie hat auch ein Privatleben. Jetzt hat ein Supermarktchef verraten, wie die Kanzlerin bei ihm einkauft.

Berlin - „Frau Merkel trägt ihre Einkaufstüten immer selbst, nicht die Sicherheitsbeamten“, sagte Gert Schambach, Chef der HIT Handelsgruppe, dem Berliner „Tagesspiegel“ (Sonntag). Zu dem Unternehmen gehört auch ein Supermarkt in Berlin-Mitte, in dem die CDU-Chefin Stammkundin sein soll.

Neben Merkel viel weitere Politprominenz im Markt

Wenn Merkel auf Dienstreise im Ausland sei, komme ihr Mann, berichtete Schambach. Weil der Supermarkt im Regierungsviertel liegt, kauften in der Filiale auch zahlreiche Minister ein. „Wir haben viel Politprominenz in dem Laden.“ Merkel und Co bekämen aber keine Vorzugsbehandlung. „Das ist alles ganz normal.“

Besondere Aufmerksamkeit bekam der Supermarkt in der Berliner Mohrenstraße im Oktober 2014: Merkel nahm damals den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang bei dessen Berlin-Besuch auf eine Einkaufstour mit. Die Kanzlerin zeigte ihrem Gast verschiedene Gemüsesorten und machte mit ihm auch an der Fleischtheke Halt.

dpa

