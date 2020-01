Angela Merkel und Wladimir Putin treffen sich am Samstag in Moskau, um über aktuelle Entwicklungen zu sprechen. (Archivbild)

Angela Merkel und Wladimir Putin sollen sich am Samstag für einen Arbeitsbesuch in Moskau treffen. Kurz vor dem Treffen wurde nun ein ukrainischer Soldat getötet.

in der worden. Zudem äußerte Polen vorab Kritik an der Ostsee-Pipeline.

Update vom 11. Januar, 8.51 Uhr: Polen hat vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin scharfe Kritik an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 geäußert. "Nord Stream 2 ist ein Schritt in die falsche Richtung", sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki der Welt. Es gebe ein "Worst-Case-Szenario", das es zu vermeiden gelte: "Moskau darf nie in der Lage sein, die EU mit einem Gaslieferstopp zu erpressen."

Zugleich hat der polnische Regierungschef nach eigenen Worten kaum Hoffnung auf einen Stopp des Projekts durch die jüngsten US-Sanktionen. Sie würden das Projekt vermutlich "verzögern, aber nicht beenden", glaubt Morawiecki. "In Polen wäre es uns natürlich am liebsten, der Bau von Nord Stream 2 wäre nie begonnen worden."

Merkel trifft Putin diesen Samstag in der russischen Hauptstadt Moskau. Dabei wird es unter anderem um die Zukunft der Ostsee-Pipeline gehen. Die USA hatten Sanktionen gegen die Firmen verhängt, die bisher die unterseeischen Rohre verlegt hatten. Die Fertigstellung der umstrittenen Pipeline hatte Russland bis Ende 2020 zugesagt. Es könne die abschließenden Arbeiten selbst vornehmen.

Morawiecki verteidigte in dem Interview mit der Welt zugleich Polens Energiepolitik. Das Land ist derzeit zu 80 Prozent von Kohle abhängig. Polens Energiemix sei "die Folge von Entscheidungen, die die Sowjetunion für uns getroffen hat", sagte Morawiecki. Polen stimme mit dem grundsätzlichen Ziel, dass Europas Energieversorgung umweltschonender werden müsse, überein. "Gleichzeitig bitten wir unsere Partner anzuerkennen, dass Polen einen längeren Weg zur Kohlenstoffneutralität zurücklegen muss als viele andere EU-Staaten", sagte Morawiecki.

Vor Treffen von Merkel und Putin: Ukrainischer Soldat getötet

Erstmeldung vom 10. Januar 2020:

Kiew - Nur einen Tag vor einem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist ein ukrainischer Soldat in der Ostukraine getötet worden. Ein weiterer sei verwundet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew am Freitag mit. Von Seiten der durch Moskau unterstützten Separatisten habe es insgesamt sechs Verstöße gegen den geltenden Waffenstillstand gegeben. Die Donezker und Luhansker Aufständischen warfen wiederum Kiew den Bruch der Waffenruhe vor.

Anfang Dezember war in Paris bei einem Gipfel-Treffen unter anderem vereinbart worden, dass es eine dauerhafte Waffenruhe von Ende 2019 an geben sollte. Bei dem Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Putin - das erste der beiden Staatschefs überhaupt - vermittelten Merkel und Frankreichs Staatsoberhaupt Emmanuel Macron. Zuvor ist der Russland-Ukraine-Konflikt mit einem Angriff russischer Grenzboote auf Schiffe der ukrainischen Marine im Dezember erneut eskaliert.

Seit Herbst 2014 hat es mindestens 20 Versuche gegeben, eine Waffenruhe dauerhaft durchzusetzen. In dem seit April 2014 währenden Konflikt sind UN-Schätzungen nach bislang rund 13 000 Menschen getötet worden. Am Samstag wird Merkel auf Einladung von Putin zu einem kurzen Arbeitsbesuch in Moskau erwartet. Neben der Ukraine sollen auch die Konflikte in Syrien und Libyen Thema sein.

Treffen von Merkel und Putin: Ein heikler Besuch

Es ist ein heikler Besuch in politisch aufgeheizter Lage, schreibt die dpa. Ein kurzfristig angesetztes Krisengespräch sei das Treffen aber nicht, wird in Berlin und Moskau betont. Merkel wird von Außenminister Heiko Maas begleitet. Der US-Angriff auf Irans Top-General Ghassem Soleimani im Irak ist nach Moskauer Angaben nicht der Grund für die Einladung nach Russland. Auch in Berlin wird Wert auf die Feststellung gelegt, dass der Besuch schon vor Weihnachten geplant worden sei - also lange vor der jüngsten Eskalation im Iran-Konflikt.

