Opel braucht

Endlich ist das Gezerre beendet, und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Höchstens 3700 von 19 000 Beschäftigten sollen Opel freiwillig verlassen; für die anderen Mitarbeiter gibt es eine Jobgarantie bis 2023.

Dies ist ein großer Erfolg für IG Metall und den Betriebsrat, die in den vergangenen Wochen Druck gemacht, Zähne gezeigt und der neuen Mutter PSA einige Kompromisse abgerungen haben. Die Beschäftigten demonstrieren mit dem Verzicht auf Tariferhöhungen erneut ihren Willen zum Konsens. Zum Durchatmen bleibt jedoch wenig Zeit: Opel/PSA muss nun einen grundsätzlichen Sanierungsplan liefern. Die Marktanteile von Opel sind in den ersten vier Monaten des Jahres mit 6,5 Prozent aller Neuwagen auf den schlechtesten Stand seit den 1950er-Jahren gefallen. Geschäftsleitung und Mitarbeiter müssen weiter an einem Strang ziehen, um attraktive, neue Autos anbieten zu können. Nur so hat Opel tatsächlich eine Zukunft: Wenn der Traditionskonzern nicht mehr Autos verkauft, wird auch die beste Betriebsvereinbarung schnell zur Makulatur.

ACHIM LEDERLE