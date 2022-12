Ukraine-Krieg: Selenskyj will ukrainische Luftabwehr zur Sicherheitsgarantie für Europa machen

Von: Sandra Kathe, Caspar Felix Hoffmann, Karolin Schäfer, Christian Stör

Bei Angriffen auf Charkiw gibt es Tote und Verletzte. Russland könnte bald erneut seine Truppenstärke aufstocken. Der News-Ticker.

Neue Mobilisierungswelle: Ukrainischer Geheimdienst rechnet mit Beginn in wenigen Tagen

Seit Beginn des Kriegs: 700 Stunden Luftalarm in Kiew

700 Stunden Luftalarm in Kiew Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++23.00 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Freiwilligen-Regiments KRAKEN ist den ukrainischen Truppen am Donnerstag die Befreiung des Dorfs Novoselivske in der Region Luhansk geglückt. Das berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda am Donnerstagabend. Wie die Gruppe auf Telegram berichtete, seien mehrere russische Besatzer in Gefangenschaft, andere seien zum Rückzug gezwungen worden. Auch russische Verluste in Personal und Ausrüstung seien eine Folge der Befreiungsaktion.

+++ 21.45 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat infolge der anhaltenden russischen Raketenangriffe angekündigt, die Luftabwehr der ukrainischen Truppen auszubauen und sie womöglich zur stärksten Luftabwehr in ganz Europa zu machen. „Im neuen Jahr wird die ukrainische Luftverteidigung noch stärker, noch effektiver“, sagte Selenskyj am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. „Dies wird eine Sicherheitsgarantie nicht nur für unser Land, sondern für den gesamten Kontinent sein.“

In den vergangenen Tagen haben die ukrainischen Verteidigungskräfte mit ihrer aktuell vorhandenen Ausrüstung immer wieder einen Großteil russischer Drohnen und Raketen abgeschossen. Dennoch war es den Soldaten angesichts der Masse der einfliegenden Projektile nicht immer möglich gewesen, alle Angriffe abzuwehren. Das sollen etwa die angekündigten US-amerikanischen Patriot-Systeme ausgleichen, für die derzeit bereits zahlreiche ukrainische Soldaten im Ausland ausgebildet werden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte einen weiteren Ausbau der ukrainischen Luftverteidigung für 2023 an. © Handout/AFP

Ukraine-Krieg: Militärgeheimdienst rechnet mit neuer russischer Mobilisierungswelle im Januar

+++ 20.05 Uhr: Ukrainische Geheimdienste rechnen damit, dass Russland bereits am 5. Januar erneut mit der Mobilisierung neuer Rekruten beginnen wird, um die stark dezimierten Truppen im Fronteinsatz wieder aufzufüllen. Das berichtet das Online-Medium Ukrainska Pravda und zitiert dazu den Chef des ukrainischen Militärgeheimdiensts Kyrylo Budanov. Dieser habe im Gespräch mit dem britischen Sender BBC gesagt, dass die Vorbereitungen zur erneuten Mobilisierungswelle, die um den 5. Januar starten solle, bereits liefen.

Der russische Machthaber Wladimir Putin hatte nach der letzten Mobilisierungswelle im Herbst angekündigt, keine weiteren Soldaten mehr für seine Truppen einzuziehen, dennoch wird bereits seit Wochen über eine mögliche neue Mobilisierung spekuliert. Budanov sagte dazu, dass auch seit dem angekündigten Ende der Mobilisierung im Herbst weitere Kräfte fürs Militär eingezogen worden wären. Dennoch fehle den russischen Invasionstruppen „schon jetzt die Manpower“.

Erschreckender Rekord im Ukraine-Krieg: Fast 30 Tage Luftalarm in Kiew

+++ 18.50 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs haben in der Hauptstadt des Landes rund 700 Stunden – umgerechnet knapp 29 Tage – Luftalarmsirenen die Bevölkerung vor 638 drohenden Angriffen gewarnt. Das meldete laut einem Bericht des Kyiv Independent am Freitag der zuständige Militärgeneral Serhiy Popko. Das Jahr 2022 sei, so Popko, das „furchtbarste Jahr“ in der Geschichte Kiews als Hauptstadt der unabhängigen Ukraine gewesen. In dieser Zeit hätten russische Truppen insgesamt 52 Luftangriffe auf Kiew ausgeführt und dabei 600 Gebäude beschädigt. 120 Menschen, darunter fünf Kinder, wurden getötet, 495 weitere verletzt.

+++ 16.40 Uhr: Russische Streitkräfte griffen am Freitag mehrere Gebiete in der Oblast Charkiw an. „Der Bezirk Kupjansk wird erneut von den Invasoren angegriffen“, teilte Oleh Synyehubov, Gouverneur der Region, bei Telegram mit. Gegen 11.30 Uhr sei ein 50-jähriger Mann bei einem russischen Angriff auf die Siedlung Kateryniwka getötet worden.

Ein weiterer Angriff erreichte Kupjansk am Mittag. Dabei wurde eine Person verletzt, so Synyehubov. Auch Kyrylo Tymoschenko, stellvertretender Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, bestätigte den Angriff auf die Region Charkiw. In Kateryniwka seien ihm zufolge zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden.

News zum Ukraine-Krieg: Russland kommt mit Waffenproduktion offenbar nicht hinterher

+++ 15.22 Uhr: Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe weist Moskaus Behauptung zurück, Russlands Raketen würden im Ukraine-Krieg nie ausgehen. Internationale Sanktionen werden die Föderation daran hindern, endlose Lieferungen von Marschflugkörpern zu produzieren, zitierte The Kyiv Independent den Sprecher Yuriy Ihnat. Russische Raketen würden direkt auf die Ukraine gefeuert werden, sobald sie aus der Produktion kommen. Die Produktion könne aber mit dem Tempo des Verbrauchs nicht mithalten.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium auf eine Einschätzung des Westens über den verbleibenden Vorrat reagiert. Nach Angaben des US-amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) zerre der Krieg erheblich an den russischen Vorräte von Präzisionsraketen.

News zum Ukraine-Krieg: Tausende Soldaten und Zivilisten vermisst

+++ 13.30 Uhr: In der Ukraine werden nach Angaben der Präsidentenberaterin Alona Verbytska Tausende Soldaten und Zivilisten vermisst. Russland habe aktuell 3392 ukrainische Kriegsgefangene bestätigt, auch Zivilisten seien darunter, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Aber in der Ukraine gelten derzeit 15.000 Menschen als vermisst, darunter viele Zivilisten.“ Das Schicksal dieser Menschen sei völlig ungewiss, sagte Verbytska. Was mit ihnen geschehen sei, sei unklar: „Befinden sie sich auch in russischer Kriegsgefangenschaft, sind sie aus russisch besetzten Gebieten verschleppt oder womöglich längst umgebracht worden?“

News zum Ukraine-Krieg: Belarus spricht nach Raketenfund von möglicher Provokation Kiews

+++ 12.00 Uhr: Das Verteidigungsministerium in Minsk hat nach dem Fund einer Flugabwehrrakete auf belarussischem Staatsgebiet von einer möglichen Provokation Kiews gesprochen. „Entweder wurde die ungelenkte Flugabwehrrakete wegen der schlechten Ausbildung der Mannschaft unabsichtlich abgefeuert, oder die Rakete war defekt, oder aber es handelt sich um absichtliche Provokation der ukrainischen Streitkräfte“, sagte der Chef der belarussischen Flugabwehr, Kirill Kasanzew, in einer im Nachrichtenkanal Telegram verbreiteten Stellungnahme des Ministeriums. Kiew seinerseits hat die Bereitschaft erklärt, an der Aufklärung des Vorfalls mitzuarbeiten.

News zum Ukraine-Krieg: Russland rüstet sich für entscheidende Schlacht

+++ 10.40 Uhr: Ein russischer Truppenverband in einem umkämpften Gebiet in der Ostukraine bekommt nach britischen Angaben vermutlich erneut eine neue Führung. Generalleutnant Jewgenij Nikiforow sei wahrscheinlich dabei, das Kommando über Russlands Westliche Streitkräftegruppe (WGF) zu übernehmen, schrieb das britische Verteidigungsministerium in seinem regelmäßigen Geheimdienst-Update. Er wäre demnach der mindestens vierte Kommandeur an der Spitze des Verbands seit Beginn des Ukraine-Krieges.

Die WGF hat nach britischer Einschätzung mit ziemlicher Sicherheit die Aufgabe inne, Russlands rechte Flanke in dem Gebiet rund um die Städte Kreminna und Swatowe zu halten. Das ukrainische Militär hatte am Donnerstag (29. Dezember) ein Vorankommen bei Kreminna gemeldet. Zuvor hatte eine amerikanische Denkfabrik mitgeteilt, die russische Armee sammle im Gebiet Luhansk Truppen und rüste sich für eine Entscheidungsschlacht.

+++ Update vom Freitag, 30. Dezember, 6:30 Uhr: Wie russische Medien berichteten, haben Anwohner in der Nähe des Militärflugplatzes für strategische Bomber in Engels in Russland am Donnerstagmorgen (29. Dezember) das russische Luftabwehrsystem arbeiten sehen und Explosionen gehört. Der Gouverneur der russischen Oblast Saratow, Roman Busargin, sagte, die Flugabwehr habe ein „unbekanntes Objekt“ zerstört. Russland nutzt den Stützpunkt in Engels, rund 730 Kilometer südöstlich von Moskau und Hunderte von Kilometern von der Ukraine entfernt, aktiv für Angriffe auf die Ukraine mit Bombern, die Marschflugkörper tragen. Die ukrainischen Behörden haben sich noch nicht zu der Angelegenheit geäußert.

Ukraine-Krieg: Kiews Bürgermeister Klitschko berichtet über Verletzte

Update vom Donnerstag, 29. Dezember, 12.30 Uhr: Russland überzieht die Ukraine nach Militärangaben aus Kiew erneut mit großen Raketenangriffen. Im ganzen Land wurde am Morgen Luftalarm ausgelöst. Auch in der Hauptstadt Kiew waren mehrere schwere Explosionen im Zentrum zu hören, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, dass ein Haus getroffen worden sei. Zwei Menschen seien gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt seien bei den Angriffen drei Menschen verletzt worden, darunter ein 14 Jahre altes Mädchen, teilte er mit.

News zum Ukraine-Krieg: Russland greift mit mehr als 120 Raketen an

Erstmeldung vom Donnerstag, 29. Dezember: Kiew/Frankfurt – Russland hat die Ukraine am Donnerstag (29. Dezember) nach Angaben der Regierung in Kiew landesweit mit mehr als 120 Raketen angegriffen. Sie seien von der „bösen russischen Welt“ abgeschossen worden, um die wichtige Infrastruktur zu zerstören und massenhaft Zivilisten zu töten, schrieb der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, im Kurznachrichtendienst Twitter. Zuvor hatte es in der Hauptstadt Kiew und anderen Städten schwere Explosionen gegeben. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst.

Es handelte sich um die schwersten Raketenangriffe seit dem 16. Dezember, als Russland das Land massiv von Bombern aus der Luft und von Kriegsschiffen im Schwarzen Meer beschossen hatte. Es war die zehnte Welle dieser Art seit Oktober. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte seit Tagen von drohenden neuen Attacken gewarnt.

News zum Ukraine-Krieg: Menschen suchen Schutz vor Luftangriffen

Der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Olexij Arestowytsch, forderte die Menschen auf, dringend Schutz suchen. Und er warnte davor, Bilder von den Explosionen und Einschlägen in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, weil dies Rückschlüsse auf die Arbeit der ukrainischen Luftabwehr zulasse und deren Position verraten könne. „Wenn Sie das tun, dann korrigieren sie das Feuer des Gegners.“

Die russischen Militärs haben in den vergangenen Wochen wiederholt das Energieversorgungsnetz der Ukraine mit Marschflugkörpern, Raketen und sogenannten Kamikaze-Drohnen angegriffen. Trotz hoher Abschusszahlen der ukrainischen Luftabwehr richteten die Angriffe große Schäden an, massive Ausfälle in der Strom- und Wasserversorgung waren die Folge. Russland will damit die ukrainische Bevölkerung im Winter unter Druck setzen. (cas/ska mit dpa/AFP)