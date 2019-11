„Anne Will“ zu China: Diese Gäste diskutieren am Sonntag über Huawai und Co. - „Kann man China vertrauen?“

Anne Will diskutiert am Sonntag mit ihren Gästen über die Wirtschaftsmacht China.

Bei „Anne Will“ geht es am Sonntag um China und die Frage, ob man der Wirtschaftsmacht trauen kann. Angesichts der gerade veröffentlichten „China Cables“ ist diese Frage dringlicher denn je.

Am Sonntag, 24. November, sendet die ARD ab 21:45 Uhr eine neue Ausgabe des Polittalks „Anne Will"

Das Motto der Sendung ist: „Wirtschaftsmacht und Überwachungsstaat – kann man China vertrauen?"

Zu Gast ist unter anderem Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Derzeit herrscht eine rege Debatte um den Ausbau des 5G-Telekommunikationsnetzes und die Rolle Chinas darin. China ist Deutschlands wichtigster, aber auch ein umstrittener Handelspartner -die Angst vor Spionage wächst. Dies nimmt ARD-Talkerin Anne Will (53) zum Anlass, um über die Handelsmacht China mit ihren Talk-Gästen zu diskutieren. Am Sonntag, 24. November diskutiert Anne Will, die kürzlich mit einer privaten Schlagzeile für Aufsehen sorgte, unter dem Motto „Wirtschaftsmacht und Überwachungsstaat – kann man China vertrauen?“ ab 21:45 mit ihren Gästen.

„Huawei“ und Menschenrechte in China bei „Anne Will“ im Fokus

Besonderer Fokus liegt bei „Anne Will“ am Sonntag auf dem chinesischen Konzern Huawei, der am Ausbau des deutschen 5G-Telekommunikationsnetzes beteiligt sein könnte - Kanzlerin Angela Merkel schließt dies zumindest nicht aus. Es wachsen die Sorgen vor möglicher Spionage durch den chinesischen Staat.

Unter anderem will Talkmasterin Anne Will am Sonntagabend von ihren Gästen wissen, ob Huawei vom deutschen Netzausbau ausgeschlossen werden sollte. Außerdem soll die Frage geklärt werden, wie abhängig die deutsche Wirtschaft von China ist. Und muss sich die Bundesregierung angesichts des chinesischen Umgangs mit Menschenrechten stärker abgrenzen? Mit den folgenden Gästen will Anne Will über diese Fragen debattieren:

„Anne Will“: Wer ist in der ARD-Talkshow am Sonntag zu Gast?

Linda Teuteberg (FDP): Seit April dieses Jahres ist die 38-Jährige Generalsekretärin ihrer Partei.

Peter Altmaier (CDU): Der 61-jährige Bundesminister für Wirtschaft und Energie war Ende Oktober beim Digitalgipfel gestürzt und nimmt nach seinem Krankenhausaufenthalt wieder öffentliche Termine wahr.

Kristin Shi-Kupfer: Die Politikwissenschaftlerin leitet seit 2013 den Forschungsbereich Politik, Gesellschaft, Medien am Mercator Institute for China Studies (MERICS).

Dieter Kempf: Der Münchner ist Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Dieter Kempf (66) sitzt in verschiedenen Aufsichtsräten.

Margarete Bause (Bündnis 90/Die Grünen): Seit 2017 gehört sie dem Deutschen Bundestag an. Die 60-Jährige ist Sprecherin für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe ihrer Fraktion.

Georg Mascolo: Der Journalist ist Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung.

„Anne Will“: Kurz vor Live-Sendung werden „China Cables“ veröffentlicht

Kurz vor der Live-Sendung am Sonntagabend wurden unter dem Begriff „China Cables“ Recherchen des Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) veröffentlicht, die belegen sollen, dass China über eine Million Menschen gewaltsam in Lagern festhält. Vor allem Anhänger der muslimischen Minderheit der Uiguren sollen in den Lagern „umerzogen“ werden.

Die brutalen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Autonomieregion Xinjiang im Nordwesten Chinas werden wohl auch Thema bei „Anne Will“ am Sonntagabend sein. Zwar wurden in der ARD-Vorschau von „Anne Will“ am Sonntagabend die „China Cables“ nicht angekündigt. Allerdings ist SZ-Reporter Georg Mascolo zu Gast, der zum ICIJ gehört und die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung leitet, welche die massenhafte Internierung von Uiguren aufdeckten.

Im Nordwesten Chinas geht die Regierung systematisch und brutal gegen #Uiguren und andere Minderheiten vor. Das belegen geheime Unterlagen aus dem chinesischen Verwaltungsapparat. Die ganze Geschichte gleich im @Weltspiegel_ARD @ICIJorg #Chinacables #China pic.twitter.com/k3zbyXaMij — Weltspiegel (@Weltspiegel_ARD) 24. November 2019

