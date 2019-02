Papst-Rede empört Opfer: Kontroverse ARD-Debatte bei Anne Will

Die Kirche will die Missbrauchsskandale in diesem Tagen im Vatikan diskutieren. Zahlreiche Fälle wurden in den vergangenen Jahren vertuscht, um die Täter und den Ruf der Kirche zu schützen.

München - Nicht Merkel, Brexit oder Trump: Anne Will wird am Sonntagabend ab 21. 45 Uhr mit ihren Gästen in der ARD über die Katholische Kirche diskutieren. Thema: „Krisengipfel im Vatikan - wie entschlossen kämpft die Kirche gegen Missbrauch?“

Thema bei Anne Will ist der Anti-Missbrauchsgipfel der Kirche im Vatikan

Papst Franziskus forderte in der Abschlussrede des Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan von seinen Bischöfen, Verantwortung zu übernehmen. Doch manch einem geht das nicht weit genug. „Es war eine vertane Chance (...) Es ist das Ende des Pontifikats in dem Sinne, dass Franziskus nicht als Reformpapst in die Geschichte eingehen wird, sondern als Bewahrer“, sagte Thomas Schüller, Direktor am Institut für Kanonisches Recht an der Universität Münster, und nannte die Rede sogar ein „Fiasko“.

Missbrauchsopfer reagierten ebenfalls empört auf die Rede. „Die Rede des Papstes ist der schamlose Versuch, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen, ohne sich der Schuld und dem Versagen zu stellen und wirkliche Veränderung anzugehen“, twitterte Matthias Katsch vom deutschen Opferschutzverband Eckiger Tisch.

Anne Will (ARD): Geht die Papst-Rede weit genug?

Papst Franziskus hatte die Kirche zum kompromisslosen Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen aufgerufen. „Kein Missbrauch darf jemals mehr vertuscht werden, wie dies in der Vergangenheit üblich war.“ Das Vertuschen fördere die Ausbreitung dieses Übels und schaffe eine neue Skandalebene, betonte der Papst. Er forderte die Bischöfe, Ordensoberen und vatikanischen Behördenchefs auf, neue Ansätze zur Vorbeugung gegen Missbrauch auf allen Ebenen der Kirche zu entwickeln.

Anne Will (ARD): Das sind die Gäste der Sendung

Als Gäste werden bei Anne Will Bischof Stephan Ackermann (Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich und für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes), Johannes-Wilhelm Rörig (Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung), Agnes Wich (Sozialpädagogin und Betroffene von sexualisierter Gewalt durch einen katholischen Priester), Matthias Katsch (Mitbegründer der Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch"), sowie Heribert Prantl (Mitglied der Chefredaktion der "Süddeutschen Zeitung") erwartet.

