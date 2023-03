Energieexpertin warnt Grüne und Deutschland bei Anne Will: „Das wird sehr hart und sehr teuer“

Lamia Messari-Becker (Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen) zu Gast bei „Anne Will“. © NDR/Wolfgang Borrs

Deutschland soll bis 2030 klimaneutral werden. Wie gelingt die Klimawende? Mit welcher Technologie? Anne Will talkt im Ersten mit ihren Gästen zum Thema.

Berlin - Wie schmerzhaft wird die Klima- und Energiepolitik für die Menschen in Deutschland? „Es gibt keine Transformation ohne Verlierer“, sagt Ex-Umweltminister Jürgen Trittin (Grüne) am Sonntagabend bei „Anne Will“. Und schiebt die Begründung für seine wenig beruhigende Einschätzung am Sonntagabend gleich hinterher: Die Menschen müssten „mitgenommen“ werden, so Trittin, das gelinge nur mit einem gewissen Maß an „Aufrichtigkeit“.

2030 prangt als große Zahl am Politik-Himmel, bis dahin müssen Deutschland, die Wirtschaft, aber auch die privaten Haushalte, weitgehend klimaneutral funktionieren. Noch ist nicht klar, wie die große Aufgabe in sieben Jahren gestemmt werden soll. Die Ampel-Koalition streitet jedenfalls herzhaft über den Weg. Anne Will seziert die Optionen unter dem Titel „Schluss mit Gas, Öl, Diesel und Benzin – Hat die Ampel dafür einen Plan?“. Zeitgleich tagt im Bundeskanzleramt der Koalitionsausschuss.

„Anne Will“ - diese Gäste diskutierten mit:

Konstantin Kuhle (FDP) - Vize-Fraktionsvorsitzender

Vize-Fraktionsvorsitzender Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) - Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit a.D.

Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit a.D. Jens Spahn (CDU) - Unions-Fraktionsvize

Unions-Fraktionsvize Prof. Lamia Messari-Becker - Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen

Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen Petra Pinzler - Korrespondentin im Hauptstadtbüro Die Zeit

Erstmal setzt es aber gegenseitige Schuldzuweisungen mit Blick auf die vergangenen Jahrzehnte. Trittin, der 1998 bis 2005 unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder im Amt war und Jens Spahn, CDU-Kabinettsmitglied in der letzten Administration von Bundeskanzlerin Angela Merkel, sparen nicht mit gegenseitigen Vorwürfen. Spahn hält Trittin vor, der Grüne habe noch „vor wenigen Jahren gesagt: ‚Gas ist vergleichsweise umweltfreundlich.‘“ Außerdem „noch 2010 gesagt: ‚Es ist richtig, Nord Stream zu bauen‘.“

Spahn und Trittin überraschen bei „Anne Will“ mit gegenseitigen Schuldzuweisungen

Auch Trittin zieht politische Schuldscheine aus der Tasche: „Es war ihr Umweltminister Altmaier“, wettert er in Richtung Spahn, „der die Fotovoltaik-Industrie aus Deutschland vertrieben hat“. Das habe „100.000 Arbeitsplatze gekostet“ und dazu geführt, dass „die ganze Fotovoltaik-Industrie in China monopolisiert“ sei. Spahn schüttelt den Kopf und verkündet stolz: „Umweltminister Trittin wollte 20 Prozent erneuerbare Energien, wir haben fast 50 Prozent erreicht“. Trittin setzt dagegen: „Man wäre viel, viel weiter“, wenn die Regierung der letzten 16 Jahre unter CDU-Kanzlerschaft nicht den Wandel ausgebremst hätte.

Jens Spahn (CDU, MdB und stellv. Fraktionsvorsitzender) zu Gast bei „Anne Will“. © NDR/Wolfgang Borrs

Die Zeit-Journalistin Petra Pinzler will lieber konstruktiv nach vorne blicken „Die Energiewende ist Deutschlands Vorzeigeprojekt. Sie wird jetzt weltweit nachgeahmt.“ Dem widerspricht Trittin. Daimlers China-Chef persönlich habe ihm den großen Entwicklungsvorsprung der Chinesen in Sachen Elektromobilität vor Augen geführt. „Sieben Jahre“, so Trittin, hinke Deutschland hinterher. Es gebe einen „schrecklichen Nachholbedarf bei der Elektromobilität“, fasst er zusammen.

Das nutzt Jens Spahn sofort als Steilvorlage für seine Forderung nach einer „breit aufgestellten“ Wirtschaft. Außerdem kritisiert er die aktuelle und umstrittene Gesetzesplanung aus Robert Habecks Wirtschaftsministerium, die ein Verbot von neuen Gas- und Ölheizungen ab 2024 vorsieht und auf Elektromobilität setzen will. „Auch nach 2035 wird es noch Verbrennermotoren auf der Welt geben“, prophezeit Spahn mit mahnend erhobenem Zeigefinger. „Die Frage ist nur, haben wir dann Arbeitsplätze hier in Deutschland und Europa? Warum sich diese Option selbst abschneiden? Ich halte das für eine dumme Entscheidung.“

Spahn sieht in der Wasserstoff-Technologie eine Fortsetzung für Verbrenner-Technik

Man wisse nicht, so Spahn, wie sich die Technologie in den nächsten Jahren entwickle, welche Techniken sich in der Zukunft durchsetzten. Mit einem Durchbruch beim Wasserstoff könne die herkömmliche Verbrenner-Technik sowohl bei Fahrzeugen als auch im Gebäudesektor einen klimafreundlichen Neuanfang finden. „Wärmepumpe heißt nicht nur das Gerät austauschen. Sie müssen das Haus dämmen, weg von den alten Heizungen, idealerweise Fußbodenheizung. Und das macht es plötzlich 80.000 oder 100.000 Euro teuer.“ Spahn hat eine bessere Idee: Seine Alternative: „Es gibt die ersten Wasserstoffgeräte, da haben Sie die Fotovoltaik auf dem Dach, können damit im Keller jeden Tag Wasserstoff produzieren und die Gasheizung behalten.“

Mehr Differenziertheit fordert auch Bauexpertin Lamia Messari-Becker. Auch sie nennt eine Wärmepumpenfixierung im Gebäudesektor - einem der großen Verursacher von klimaschädlichem CO₂ - „falsch“. Diese führe lediglich dazu, dass „die Preise für Wärmepumpen durch die Decke schießen“. Kämen noch Subventionen dazu, hätte man am Ende „pro Euro viel weniger Klimaschutz erreicht“ als wenn man sich für mehrere Optionen öffnen würde, so die Expertin.

Energieexpertin warnt: Wirtschaftspläne werden am „Ende sehr, sehr teuer und sehr hart“

Stattdessen brauche es eine Vielzahl von Lösungen, die unterschiedliche Begebenheiten berücksichtigten: Dazu einen massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und ein konsequentes Setzen auf eine Kreislaufwirtschaft. Die Professorin proklamiert leidenschaftlich: „Die Technologieoffenheit ist das, was dieses Land auszeichnet. Ohne sie hätten wir niemals eine Fotovoltaik, Windkraftanlage oder Wärmepumpe entwickelt.“ Das sei der wesentliche Grund, warum ein relativ kleines Land wie Deutschland, mit 83 Millionen Einwohnern mit 1,3 Milliarden Chinesen auf dem Weltmarkt konkurrieren könne. Eine Abkehr von diesem Prinzip, werde „am Ende sehr, sehr teuer und sehr hart.“

Auch diese Aussage trifft auf Anklang bei den Vertretern von FDP und CDU in der Runde. Spahn mahnt: „Die Menschen müssen den Weg mitgehen, auch mitgehen wollen.“ Haus und Auto zählten zu den größten Vermögensleistungen der Durchschnittsverdiener. Die drohenden hohen Kosten, mahnt der CDU-Politiker, bremsten „am Ende den Klimaschutz“, weil die Akzeptanz für die Wende in der Bevölkerung abnehme.

Fazit des „Anne Will“-Talks

„Viele Köche verderben den Brei“, heißt es, aber auch „Gutding will Weile haben“ und „Viele Wege führen nach Rom“. Sicher war nach der teils hitzigen Sendung nur eins: Klimaneutralität ist das neue Leitbild der deutschen Energiegewinnung in sämtlichen Sektoren. Wie das Land dorthin gelangen soll, vor allem wie die Bürger mitgenommen werden können, auf die es am Ende ankommt, blieb offen. (Verena Schulemann)