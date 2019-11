Zündstoff bei Anne Will: Klima vs. Wirtschaft - Söder, Baerbock und Lindner im Ring

Bei Anne Will werden oftmals leidenschaftliche Diskussionen geführt. Dies könnte auch am Sonntag der Fall sein. Gäste und Thema versprechen viel Brisanz.

Berlin - Am Sonntagabend lädt Anne Will wieder zum Polittalk in der ARD. Die Sendung vom 17. November trägt das Thema „Zwischen Konjunkturflaute und Klimaschutz - wie sicher ist Deutschlands Wohlstand?“

Anne Will: Die Themen der Sendung vom 17. November

Anne Will, die zuletzt traurige Nachrichten aus ihrem Liebesleben offenbarte, beschäftigt sich in ihrer Talk-Show also mit der Wirtschaft des Landes. Konkrete Themen sind unter anderem:

Wie sinnvoll ist das Festhalten an der „schwarzen Null“ in Zeiten des Struktur- und Klimawandels?

Ist Klimaschutz das beste Konjunkturprogramm?

Gelingt es, durch mehr Investitionen Deutschlands Wohlstand zu sichern?

Anne Will: Die Gäste der Sendung vom 17. November

Das Thema dürfte einigen Zündstoff bieten. Die folgenden Gäste hat Will am Sonntagabend ins ARD-Studio eingeladen.

Die Sendung beginnt um 21.45 Uhr im Anschluss an den Ludwigshafener Jubiläums-Tatort.

In jüngster Vergangenheit war „Anne Will“ mehrmals ausgefallen, erst am 20. Oktober lief die Sendung wieder in der ARD. Dort diskutierte Anne Will mit ihren Gästen über die Türkei-Invasion in Syrien. Am Sonntag, den 27. Oktober, ging es dann wieder um deutsche Tagespolitik: Die Ergebnisse der Thüringen-Wahl. In der letzten Folge teilte Juso-Chef Kevin Kühnert dann heftig gegen Angela Merkel aus. Wird es heute ähnlich brisant? Die Gäste bringen immerhin hitzige Diskussionspotential mit sich