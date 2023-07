„Sie gehen Putin auf den Leim!“: Röttgen wirft SPD-Politiker Stegner falsche Russland-Liebe vor

Der Wagner-Aufstand ist vorbei, doch Putins Macht ist angekratzt. Wohin würde Russland bei einem Sturz hinsteuern? SPD und CDU sind sich uneins.

Berlin - Trotz Ukraine-Krieg und Wagner-Aufstand gibt es in Deutschland noch viele Russland-Mythen. Gleich zu Beginn der ARD-Talkrunde von Anne Will räumt eine Expertin mit einem vermeintlichen Irrtum auf: „Wladimir Putin bringt keine Stabilität, sondern Instabilität“, sagt die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin, Claudia Major. Die Politikwissenschaftlerin fordert von der deutschen Politik, sich von einer „Stabilitätsobsession“ freizumachen.

Anne Will: Machtkampf in Russland nach Wagner-Aufstand noch nicht vorbei

Im Polit-Talk bei „Anne Will“ im Ersten geht der Blick auf die Entwicklungen in Russland nach dem ausgebremsten Aufstand der Wagner-Söldner und ihrem Anführer Jewgeni Prigoschin. Unter dem Titel „Machtkampf in Russland – Chance für die Ukraine?“ geht es um eine Entwicklung und einen möglichen Autoritätsverlust im Machtapparats Putin. Aber auch um die Frage, welche Haltung die deutsche Politik hier einnehmen sollte.

Bislang ziele die Politik, so Majors Grundsatzkritik, auf eine „Eskalationsdebatte“. Dabei werde stets auf die Gefahr von Atomwaffen hingewiesen und unterschlagen, dass Russland bereits mit seiner „konventionellen Eskalation“ immensen Schaden angerichtet habe. „Die Lage ist bereits brandgefährlich“, befindet Major, die auch im Auswärtigen Amt beratend tätig ist.

„Anne Will“ - diese Gäste diskutierten mit:

Ralf Stegner (SPD) - MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Norbert Röttgen (CDU) - MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Dr. Claudia Major - Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin

Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin Irina Scherbakowa - Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation „Memorial“

Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation „Memorial“ Michael Thumann - Moskau-Korrespondent für Die Zeit

Die russische Historikerin Irina Scherbakowa pflichtet Major bei. Scherbakowa zählt zu den Gründungsmitgliedern der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Sie selbst will bei Putins Nationalansprache im Fernsehen „Angst“ und „Hilflosigkeit“ entdeckt haben. Sie hat keinen Zweifel: Putins Macht habe „eine Erschütterung“ erlitten. Die Russin spricht von einer „politischen und militärischen Krise“. Laut ihren Informationen sei Putins Autorität sehr angekratzt: So habe der Wagner-Chef die Anrufe des russischen Präsidenten einfach ignoriert - und sei am Ende mit seiner Tour durchgekommen. Diese Ereignisse haben sich in Russland verbreitet.

Bei „Anne Will“ diskutieren Ralf Stegner, Norbert Röttgen, Claudia Major, Irina Scherbakowa und Michael Thumann. © Wolfgang Borrs/NDR

Röttgen über Putin: „Die ganze Welt konnte sehen – dieser Mann ist nicht unbezwingbar!“

Auch CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen will einen „Beginn von Machterosion“ in Russland erkennen. Die Unfehlbarkeit Putins sei durch den Aufstand ins Wanken geraten, da die ganze Welt gesehen habe: „Dieser Putin ist gar nicht unbezwingbar!“ Auf Röttgen wirke Putin zudem „konfus“ und „panisch“, so als sei er nicht mehr Herr seiner „geistiger Kontrolle“.

Wenig überraschend bekommt Röttgen - wie schon in mehreren Talk-Shows zuvor - Widerspruch von SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, der eine andere Bewertung der Lage verkündet und Röttgen „Wunschdenken“ vorwirft. Es sei klug, befindet Stegner, „Putin nicht zu früh abzuschreiben“. Stegner warnt zudem vor einem Niedergang des System Putins - ohne eine demokratische Alternative. Die Vorstellung, dass „Verbrecher“ wie Jewgeni Prigoschin auf das russische Atomwaffenarsenal zugreifen könnten, sei „gruselig“, befindet Stegner.

Stegner über Putin: Kreml-Chef ist „stabiler, als wir uns es wünschen“

Röttgen sieht sofort die rote Linie überschritten: „Damit gehen Sie dem Narrativ von Putin auf den Leim, dass der Westen Angst haben müsse, dass alles schlimmer werde, wenn er weg sei!“, ruft er in die Runde. Stegner weist den Vorwurf entrüstet zurück: Putin sei „stabiler, als wir uns es wünschen“, befindet der SPD-Politiker und fordert eine „vorsichtige“ Außenpolitik. Stegner: „Wenn die Veränderung keine Verbesserung zum Ist-Zustand ist, wird es brandgefährlich“.

Zeit-Korrespondent Michael Thumann versucht die beiden Lager zusammenzubringen und zieht Resümee: Putin habe eindeutig „Schrammen davongetragen“, so der Kreml-Experte. Der Prigoschin-Aufstand sei für Russland die größte militärische Operation innerhalb des Landes seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen, doch Putin habe am Ende auch Oberhand behalten. Thumann ist daher sicher: Putin ist weder „angezählt“, noch stünde er „unmittelbar vor dem Sturz“.

Nach Wagner-Auftstand: Politikwissenschaftlerin fordert Vorbereitung auf einen Machtwechsel in Russland

Politikwissenschaftlerin Major fordert von der deutschen Politik, sich auf mögliche Machtkämpfe in Russland besser vorzubereiten. Es herrsche vielerorts noch die Hoffnung, dass nach Putin „alles besser“ werde, doch sei das „unrealistisch“, so Major. Auch bedeute ein „Machtwechsel“, nicht automatisch „Regimewechsel“. Anzeichen für eine „demokratische Veränderung“ sieht Major zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht, hält sie sogar für „sehr unwahrscheinlich“. Eher sei ein „Kollaps“ denkbar, der aber auch „Instabilität“ und „Unsicherheit“ für Europa bedeute.

Anders bewertet Major allerdings die Lage bei einem Sieg der Ukraine. Eine Niederlage Russlands könne die demokratischen Entwicklungen in Russland stärken, befindet sie. Historikerin Scherbakowa stellt heraus, dass Prigoschin in seinen Ansprachen vor dem Aufstand erstmals den Grund des Ukraine-Krieges öffentlich infrage gestellt und sich diese Botschaft in Russland verbreitet habe. Es gebe deutliche „Anzeichen, dass immer mehr Menschen in Russland gegen den Krieg“ sind. Auch sei für die Ukraine dienlich, wenn Putin mit „Säuberungen in der Armee“ beginne und könnte zu militärischen Erfolgen führen.

Röttgen spricht sich in dem Zusammenhang für deutlich mehr Waffenlieferungen auf und kritisiert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der entgegen der Haltung von FDP und Grünen zögerlich in der Frage auftrete. SPD-Mann Stegner weißt die Kritik zurück. Deutschland sei der zweitgrößte militärische Unterstützer nach den USA, so der SPD-Politiker. Das interpretiert Röttgen anders: „Wir sind die Größten unter den Zwergen.“ Während die USA Gerät und Ausrüstung im Wert von 70 Milliarden geliefert hätten, lege Deutschlands Anteil bei sieben Milliarden.

Fazit des „Anne Will“-Talks

Anne Will knüpfte mit ihrem Talk an die Sendung vom letzten Sonntag an und versuchte das Thema inhaltlich weiterzuentwickeln. Dabei wurden wichtige Fragen aufgegriffen und was ein politischer Wechsel für Deutschland bedeutet. (Verena Schulemann)