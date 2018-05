„Anne Will“: Gauland attackiert Grünen-Chefin - aber Zuschauer wundern sich über anderes Detail

Am Sonntagabend ging es beim ARD-Talk „Anne Will“ um den Bamf-Skandal. Zwischen zwei Gästen flogen die Fetzen - doch ein Detail lenkte vom Wortgefecht ab.

Berlin - Es ist das Thema, das momentan die deutsche Politik beschäftigt: der Bremer Bamf-Skandal. Klar also, dass die Affäre auch in der Talk-Runde von Anne Will diskutiert wurde. „Die Bremer Asyl-Affäre – Systemfehler oder Einzelfall?“ wollte die Talk-Masterin von ihren Gästen wissen. Geladen (teilweise im wahrsten Sinne des Wortes) waren Katrin Göring-Eckardt (52, Grüne), Alexander Gauland (77, AfD), Boris Pistorius (58, SPD), Stephan Mayer (44, CSU) und Christine Adelhardt (53, NDR-Reporterin). (Den ganzen Talk finden Sie hier.)

Zwischen wem es an diesem Talk-Abend am heftigsten krachte? Zwischen Gauland und Göring-Eckardt. Für den AfD-Politiker war nämlich schnell klar, dass alles anfing, als „Frau Merkel die Grenzen öffnete“. Er erklärte: „Das Systemversagen liegt in der Politik, nicht nur im Bamf. Wer erklärt, dass jeder, der kommt, ein Geschenk sei, darf sich nicht wundern, wenn die Bamf-Beamten das auch für ein Geschenk halten und nicht mehr genau hingucken.“

Göring-Eckardt: „Jetzt wird‘s ganz billig“

Doch das ließ Göring-Eckardt nicht auf sich sitzen. Die Grüne konterte: „Jetzt wird‘s aber ganz billig, was Sie machen. Sie wollen Deutschland mit diesen Sätzen auch nur spalten, heute wieder auf den Straße in Berlin. Hat aber nicht geklappt. Da waren Sie ein kleiner, versprengter Haufen.“ Damit spielte sie auf die AfD-Kundgebung in Berlin an, bei der den 6000 AfD-Demonstranten 25.000 Gegendemonstranten gegenüber gestanden waren. Diesen Vorwurf ließ Gauland an sich abprallen und sagte spöttisch: „6000 Leute sind kein versprengter Haufen.“

Der Disput zwischen Gauland und Göring-Eckardt passte einem gar nicht: Boris Pistorius. Der Niedersächsische Innenminister ging dazwischen, sagte: „Ehrlich, ich bin es wirklich leid, mir von der AfD die Agenda diktieren zu lassen.“ Danach widmeten sich die Gäste wieder dem Thema „Bamf“.

Zuschauern fiel ein Detail auf

Auch wenn es einmal mehr in einer Talk-Runde „AfD vs. Grüne“ hieß, hatten viele Zuschauer nur Augen für ein Detail - und zwar im Dekolleté der Grünen-Politikerin. Dort prangte nämlich ein kleines Einhorn. Göring-Eckardt war vor dem Talk nämlich ebenfalls bei der Gegendemo in Berlin gewesen und hatte sich davor das Glitzer-Einhorn auf die Brust geklebt - und das steht ja bekanntlich für das Gute.

