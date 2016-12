Anschlag auf Kaufhaus geplant? Zwei Brüder festgenommen

Großeinsatz in Duisburg

+ © dpa Polizeieinsatz im Centro Oberhausen. © dpa

Duisburg - Die Polizei meldet einen Großeinsatz, nennt aber zunächst keine Details. Kurze Zeit später heißt es, zwei Brüder seien in Duisburg festgenommen worden. Sie sollen möglicherweise einen Anschlag auf ein Kaufhaus in Oberhausen geplant haben.

Spezialeinheiten haben in Duisburg zwei Männer wegen der möglichen Vorbereitung eines Anschlags auf ein Einkaufszentrum festgenommen. Die beiden 28 und 31 Jahre alten im Kosovo geborenen Brüder stünden im Verdacht, möglicherweise einen Angriff auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen vorbereitet zu haben, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. „Derzeit wird mit Hochdruck ermittelt, wie weit die Vorbereitungen vorangeschritten waren und ob weitere Personen daran beteiligt sind“, hieß es weiter.

Den Angaben zufolge hatte die Einsatzleitung in Essen nach einem entsprechenden Hinweis aus Sicherheitskreisen bereits am Donnerstag gegen 18 Uhr zusätzliche Polizeikräfte im Bereich des Einkaufszentrums und des angrenzenden Weihnachtsmarktes zusammengezogen. In ziviler Kleidung und in Uniform hätten sie im Umfeld kontrolliert, deutlich sichtbar für Besucher und Kunden. Die Essener Polizei ermittele nun die genauen Hintergründe.

Bereits zuvor hatte die die Polizei über einen mehrstündigen Großeinsatz mit bewaffneten Kräften im Centro informiert, die genauen Hintergründe aber offen gelassen. „Dazu können wir derzeit nichts sagen“, sagte ein Sprecher am Abend lediglich. Wenig später folgte die Mitteilung der Polizei, in der von den beiden Festnahmen die Rede war.

In einer Mitteilung über den Kurznachrichtendienst Twitter hatte die Polizei am Donnerstagabend auf den Anschlag in Berlin verwiesen: „Im Nachgang zu #Breitscheidplatz in Berlin stellen wir uns zu Ihrer Sicherheit um Weihnachtsmärkte und Menschenmengen stark auf.“ Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin waren am Montag zwölf Menschen getötet worden.

Berlin trauert um die Opfer des Anschlags - Die Bilder Zur Fotostrecke

Der Einsatz in Oberhausen hatte in den frühen Abendstunden begonnen. Nach Schließung der Geschäfte und der Weihnachtsmärkte in dem Einkaufszentrum um 22.00 Uhr sei die Zahl der Polizisten deutlich reduziert worden, sagte der Polizeisprecher.

Das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen

Das Centro in Oberhausen ist eines der größten deutschen Einkaufszentren. Es wurde vor 20 Jahren auf dem Gelände eines stillgelegten Stahlwerks in der Ruhrgebietsstadt eröffnet. Mehr als 250 Einzelhandelsgeschäfte verteilen sich auf zwei Ebenen des Gebäudekomplexes. Für Kunden, von den viele aus den Niederlanden kommen, stehen 14.000 Parkplätze zur Verfügung.

Das Einkaufszentrum in der Nähe des Rhein-Herne-Kanals ist Herzstück der sogenannten Neuen Mitte Oberhausen. Dazu gehören unter anderem auch eine große Veranstaltungshalle, ein Musicaltheater und der riesige Gasometer, in dem auch schon Ausstellungen des Verhüllungskünstlers Christo zu sehen waren.

Neue Mitte und Centro haben sich nach Angaben der Stadt zu einem Tourismusmagnet entwickelt. Während 1995 gerade einmal 66.000 Menschen in der Industriestadt übernachteten, seien es 1997, ein Jahr nach der Centro-Eröffnung, bereits fast doppelt so viele gewesen. Inzwischen liege die Zahl bei fast 450.000.

dpa