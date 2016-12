Ausweis gefunden: Polizei sucht offenbar einen Tunesier

News-Ticker zum Anschlag in Berlin

Berlin - Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz läuft die Suche nach dem Täter. Ausweisdokumente eines Tunesiers wurden im Lkw gefunden. Die Polizei sucht bundesweit.

Ein Lkw ist am Montagabend in Berlin auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Bei dem gezielten Anschlag wurden zwölf Menschen getötet.

Der polnische Fahrer des gekaperten Lkw wurde mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen. Er lebte wohl noch bei dem Anschlag. Ermittler gehen von einem Kampf im Führerhaus aus. Von der Waffe fehlt bislang jede Spur.



Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin für sich reklamiert.

Ein nach dem Anschlag festgenommener Verdächtiger wurde noch am Dienstagabend wieder freigelassen. Gegen den Flüchtling aus Pakistan hatte sich laut Mordkommission kein dringender Tatverdacht ergeben.

+++ Nach dem Anschlag in Berlin gehen Sicherheitskreise von „unmittelbar bevorstehenden Maßnahmen“ in Nordrhein-Westfalen aus. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch.

+++ Nach dem Anschlag in Berlin fahndet die Polizei nach Informationen der Mainzer Allgemeinen Zeitung und des Hessischen Rundfunks bundesweit und nicht öffentlich nach einem Verdächtigen, der laut Spiegel Tunesischer Herkunft sein soll. Im Fußraum des Führerhauses des Lkw sei ein Ausweisdokument gefunden worden.

Laut Bild soll der Tunesier 23 Jahre alt sein - und als islamistischer Gefährder der Polizei bekannt.

+++ Für 13 Uhr hat das Bundeskriminalamt eine Pressekonferenz beantragt.

+++ Als Reaktion auf den Anschlag in Berlin hat die CSU ihre Forderung nach einem verstärkten Einsatz der Bundeswehr im Innern bekräftigt. Die Bundeswehr müsse dort ihren Anteil für die Sicherheit der Bürger übernehmen können, wo sie von ihrer Ausrüstung und Ausbildung her am besten geeignet sei, sagte der CSU-Politiker Florian Hahn den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwochsausgaben). Dafür gibt es Kritik von den Grünen.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin: Scheuer verteidigt Seehofer

+++ Nach Informationen der rbb-Abendschau gab es in den frühen Morgenstunden eine weitere Festnahme. Auch dieser Festgenommene stellte sich jedoch nicht als der Täter heraus.

Die Polizei geht offenbar aber davon aus, dass der Täter verletzt ist. Im Fahrerhaus des Lkw seien DNA-Spuren gesichert worden. Die Polizei sucht nun Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg ab. Aber: Polizei weist die rbb-Darstellung zurück.

+++ CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat Parteichef Horst Seehofer wegen dessen umstrittener Forderung nach einer Neujustierung der Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik verteidigt. „Wir brauchen jetzt, und das erwartet das Staatsvolk, eine starke Staatsgewalt“, sagte er am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“.

CDU-Vize Armin Laschet hat den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer für seine politischen Schlussfolgerungen nach dem Anschlag von Berlin kritisiert. Es sei nicht die „normale Herangehensweise an Politik“, schon vor Ermittlung der Fakten durch die Polizei Schlüsse zu ziehen, sagte er am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner spezial“.

+++ Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt fahnden Ermittler unter Hochdruck nach dem womöglich bewaffneten Täter und etwaigen Komplizen. Auch die Hintergründe des Angriffs und der genaue Tatablauf beschäftigen die Sicherheitsbehörden am Mittwoch weiter. Der Innenausschuss des Bundestags will gegen Mittag in einer Sondersitzung über den Anschlag beraten. Die meisten Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt sollen derweil wieder öffnen. Der Breitscheidplatz, wo am Montag ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gerast war, bleibt jedoch weiter abgeriegelt.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin: Verhinderte polnischer Lkw-Fahrer Schlimmeres?

+++ Sollte sich bestätigen, dass der IS hinter der Tat steht, wäre es der erste islamistische Anschlag mit einer Vielzahl von Todesopfern in Deutschland. Dabei verhinderte der polnische Lkw-Fahrer, der beim Attentat auf dem Beifahrersitz saß, möglicherweise sogar noch Schlimmeres. Die Obduktion habe ergeben, dass er zum Zeitpunkt des Anschlags noch lebte, berichtete Bild.de. Ein Ermittler habe von einem Kampf gesprochen. Auch von Messerstichen ist die Rede. Erschossen worden sei der Mann erst, als der Lkw zum Stehen kam.

Nach dem Attentat fand man den Polen tot im Führerhaus. Nach dpa-Informationen wurde er mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen. Von ihr fehlt bislang jede Spur. Der Mann arbeitete für die Speditionsfirma, der der Sattelschlepper gehört.