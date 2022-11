Neue transfeindliche Richtlinien in Virginia – tausende Schüler gehen auf die Straße

Eine Frau in Spanien hält die Regenbogenflagge in die Luft. © Cavan Images/IMAGO

Tausende Schüler sind im US-Bundesstaat Virginia auf die Straße gegangen, um gegen die Aufhebung der neuen Transgender-Richtlinien zu protestieren.

Im September wurden in Virginia (USA) neue Anti-Trans-Richtlinien von der Regierung des republikanischen Gouverneurs Youngkin veröffentlicht. Diese erlauben es transsexuellen Schülern nur mit offizieller Genehmigung ihrer Eltern, ihre Trans-Identität, zum Beispiel durch den Gebrauch von Pronomen, auszudrücken. Da dieser Entschluss schwerwiegende Folgen für transsexuelle Schüler hat, gingen am 27. September 2022 tausende Schüler in ganz Virginia auf die Straße, um gegen Youngkins Anti-Trans-Politik zu streiken.

BuzzFeed.de hat hier alle Informationen zu den Schülerprotesten gegen die neuen Anti-Trans-Richtlinien in Virginia.