Sorge um Frank Plasberg: „Hart aber fair“-Moderator erkrankt - neue Details bekannt

Zuschauer des TV-Talks „Hart aber fair“ in der ARD müssen sich in den kommenden Wochen umstellen - Moderator Frank Plasberg fällt krankheitsbedingt aus. Es gibt erste Details.

„Hart aber fair“ muss im Januar und wohl auch im Februar auf Frank Plasberg verzichten.

Der Moderator ist erkrankt und fällt für „einige Ausgaben“ aus.

Eine Vertretung ist bereits gefunden worden.

Update vom 22.01. 09.30 Uhr:

Die Erkrankung könne Betroffene massiv beeinträchtigen, sagte der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Michael E. Deeg gegenüber Focus Online. „Eine akute Erkrankung des peripheren Gleichgewichtsorgans, wie sie offenbar bei Herrn Plasberg vorliegt, geht in der Regel mit schwersten Schwindel-Attacken einher“, meinte der Mediziner. Hinzu kommt, dass Patienten sich häufig auch erbrechen müssten. Frank Plasbergs Rückzug sei daher „nachvollziehbar und richtig.“

Susan Link wird Frank Plasberg vorerst vertreten. Ihr „Hart aber fair"-Debüt führt sie direkt an ein heikles Thema.

Frank Plasberg erkrankt: Ursache wohl nicht das Knalltrauma

Anders als von der ARD in einer Stellungnahme bekannt gegeben, sieht der Mediziner in Focus Online den Grund der Erkrankung nicht in einer Vorschädigung durch ein Knalltrauma - die beiden Erkrankungen seien voneinander unabhängig. Das Knalltrauma, das im Fall Plasbergs schon lange zurückliegt, schädige häufig das Hörvermögen. Hinter den Schwindelanfällen sei keine ernsthafte Ursache zu vermuten - häufig bleibe die Ursache sogar unklar.

ARD-Mann Frank Plasberg: Regeneration hängt von Ausprägung der Beschwerden ab

Die gute Nachricht: Während das Schwindelgefühl vor allem zu Beginn stark ausgeprägt sei, könne es bereits nach wenigen Tagen wieder verschwinden. Auch sei eine gute Behandlung mit Medikamenten möglich. Für die vollständige Regenration sieht Dr. Michael E. Deeg gute Chancen - vorausgesetzt, das Gleichgewichtssystem sei nur gereizt und reagiere auf entsprechende ärztliche Tests: „Dann bilden sich die Beeinträchtigungen in der Regel vollständig zurück und das Organ regeneriert sich. Je stärker die Reizung, desto länger dauert es, bis das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Es kommt allerdings auch vor, dass das Gleichgewicht irreparabel geschädigt wird.“

Sorge um Frank Plasberg: „Hart aber fair“-Moderator erkrankt - geschmackloser Spott über Diagnose

Erstmeldung vom 21. Januar:

Köln - Frank Plasbergs „Hart aber fair“ gehört zu den bekanntesten Polit-Talkshows des Landes - die kommenden Wochen muss die ARD-Sendung aber ohne ihren Moderator auskommen. Wie das Erste am Dienstagmittag mitteilt, fällt Plasberg vorerst gesundheitsbedingt aus. Die Rede ist von „einigen Ausgaben“, die der 62-Jährige aussetzen muss.

Frank Plasberg: „Hart aber fair“ fällt aus - Grund bereits bekannt

Auch die Gründe für die Unpässlichkeit sind bereits bekannt: Nach Senderangaben leidet Plasberg an einem „temporären Ausfall des rechten Gleichgewichtsorgans“. Die Probleme seien Folge eines lange zurückliegenden Knalltraumas. Ärzte hätten dem ARD-Mann Ruhe verordnet.

Die Diagnose rief auf Twitter neben Bedauern auch Spott hervor. „Moment: Frank Plasberg hat Probleme mit dem Gleichgewicht auf der rechten Seite?“, twitterte die Autorin Sophie Paßmann. „Das ist sehr bedauerlich aber auch eine rasend gut geplante Pointe.“ „Hart aber fair“ stand im Jahr 2019 unter anderem wegen eines vermeintlich antisemitischen Vorfalls in der Kritik. Ein Zuschauer schreibt: „Realsatire. #Plasberg fällt in der nächsten Zeit wegen eines schon länger zurückliegenden rechtsseitigen Knalltraumas aus.“

Aber auch Aufmunterung findet man auf Twitter: „Gute Besserung an Herrn #Plasberg! Bei aller Kritik an seinen Sendungen, Gesundheit ist das Wichtigste! @hartaberfair“

Moment: Frank Plasberg hat Probleme mit dem GLEICHGEWICHT auf der RECHTEN Seite? Das ist sehr bedauerlich aber auch eine rasend gut geplante Pointe. https://t.co/HBZQysjZT9 — Sophie Paßmann (@SophiePassmann) January 21, 2020

ARD: Vertretung bei „Hart aber fair“ - Susanne Link übernimmt

Ausfallen wird „Hart aber fair“ wegen der gesundheitlichen Probleme seines angestammten Moderators aber nicht. Plasbergs Vertretung übernimmt seine Kollegin Susanne Link. Sie ist üblicherweise im „ARD-Morgenmagazin“ sowie im WDR-Talk „Kölner Treff“ zu sehen.

Politik-Talks: 2017 war Maybrit Illner unpässlich

Zuletzt war Plasberg Mitte Januar in einer Sendung über den Iran-Konflikt bei „Hart aber fair“ vor die Kameras getreten. Am 20. Januar war der Talk entfallen. Eine ähnliche Konstellation hatte es 2017 bei Kollegin Maybrit Illner gegeben - die Moderatorin hatte eine Sendung ausfallen lassen müssen. In der folgenden trat sie mit einem Pflaster am Kinn auf.

Eine Analyse nahm zum Jahresende die deutschen Talkshows in die Kritik - allen voran „Hart aber fair“. Der WDR hatte zur gleichen Zeit mit einem Shitstorm wegen eines Kinderliedes zu kämpfen.



