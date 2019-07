Brandstiftung nach AfD-Fest - Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes

AfD-Politiker schlief in Laube

+ © dpa / Rainer Jensen Ein Deckel eines Kanisters wird von der Spurensicherung sichergestellt (Symbolbild). © dpa / Rainer Jensen

Eine Brandstiftung an einer Gartenlaube, in der ein AfD-Politiker schlief, hält die Behörden in Sachsen-Anhalt auf Trab. Es wird wegen versuchten Mordes ermittelt.