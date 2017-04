Arkansas richtet zwei Häftlinge an einem Tag hin

Tod durch Giftspritze

+ © dpa Hinrichtungen per Giftspritze: Das Mittel Midazolam steht bereits seit langem in der Kritik, weil es offenbar nicht stark genug ist, um Schmerzen der Todeskandidaten zu vermeiden. © dpa

Little Rock - Zum ersten Mal seit 17 Jahren sind in den USA zwei Häftlinge am selben Tag hingerichtet worden. Beide Männer starben durch Giftspritzen.