Russische Verluste: Ukraine erobert weitere Orte im Donbass zurück

Von: Sandra Kathe, Nail Akkoyun

Russland erleidet im Ukraine-Krieg dramatische Verluste. Der Ukraine gelingt es, in der Region Cherson weiter Boden gutzumachen. Der News-Ticker.

Verluste häufen sich: Russland muss schwere Rückschläge hinnehmen.

Russland muss schwere Rückschläge hinnehmen. News aus dem Ukraine-Krieg: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.10 Uhr: Nach offiziellen Angaben des ukrainischen Generalstabs hat das Militär der Ukraine auch am Montag vier weitere Orte im Donbass zurückerobert. Dabei handle es sich um die Orte Karmasyniwka, Myasozhariwka und Newske in der Region Luhansk und Nowossadowe in Donetsk. Das teilte die Militärführung in ihrem Tagesbericht auf der Social-Media-Plattform Facebook mit.

Außerdem habe es im Verlauf des Tages 17 Angriffe der Luftwaffe auf militärische Ziele der russischen Streitkräfte gegeben. Nach Angabe des ukrainischen Militärs wurden 13 Waffen- und Ausrüstungslager und vier russische Flugabwehr-Standorte getroffen.

Knapp 100 Ortschaften hat das ukrainische Militär in nur kurzer Zeit zurückerobert und die russischen Besatzer verdrängt.

Russische Verluste: Ukraine schießt russische Kampfhubschrauber ab

Update von Montag, 24. Oktober, 19.55 Uhr: Spezialeinheiten der ukrainischen Luftwaffe haben am Montag in der Mittagszeit binnen einer halben Stunde gleich zwei russische Kampfhubschrauber abgeschossen. Die beiden Angriffs-Helikopter vom Typ Ka-52 Alligator seien laut offiziellen Angaben der Luftwaffe über der Region Beryslaw am Nordufer des Flusses Drepr abgestürzt.

Erstmeldung von Montag, 24. Oktober, 15.55 Uhr: Kiew/Moskau – Die ukrainischen Truppen haben im Süden des Landes zuletzt mehr als 90 Siedlungen befreit. Die Siedlungen liegen demnach in der Oblast Cherson und sind Heimat von insgesamt circa 12.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Dies geht aus einem Telegram-Post des Verteidigungsministeriums der Ukraine hervor.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Mehr als 90 Siedlungen befreit

Wie es weiter vonseiten der Ukraine heißt, würden in den befreiten Siedlungen derzeit „Stabilisierungsmaßnahmen“ stattfinden. Darüber hinaus bereite man sich auf Kämpfe in den nahegelegenen, von Russland besetzten Gebiete vor. Zudem hatte der ukrainische Generalstab neue Zahlen zu den russischen Verlusten bekannt gegeben:

Soldaten: 67.940 (+470 zum Vortag)

67.940 (+470 zum Vortag) Flugzeuge: 270 (+0)

270 (+0) Hubschrauber: 245 (+0)

245 (+0) Panzer: 2590 (+6)

2590 (+6) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5295 (+11)

5295 (+11) Artilleriesysteme: 1673 (+6)

1673 (+6) Luftabwehrsysteme: 189 (+0)

189 (+0) Mehrfachraketenwerfersysteme: 375 (+1)

375 (+1) Autos und andere Fahrzeuge: 4044 (+5)

4044 (+5) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1370 (+9)

1370 (+9) Stand: Montag, 24. Oktober 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

