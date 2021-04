Kanzlerkandidat Laschet: In WhatsApp-Gruppen soll bereits die Angst umgehen - „Ich bin fassungslos“

Machtkampf beendet

+ © Kay Nietfeld/dpa/picture alliance Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl im September. © Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dana Popp schließen

Weitere schließen

Der Machtkampf ist nun vorbei und Armin Laschet geht als Sieger hervor. Er wird die Union ins Rennen um die Kanzlerschaft führen, begeistert sind viele CDU/CSU-Anhänger nicht. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Ein Polit-Experte wirft der Union ein „eklatantes Führungsversagen“ vor und prophezeit ein Wahl-Debakel. (siehe Update vom 21. April, 12.43 Uhr)

Armin Laschet ist Kanzlerkandidat der Union. Doch in der Parteibasis ist die Stimmung bedrückt. (siehe Erstmeldung)

Die Forsa-Umfragewerte von der Union sind eingebrochen. Die Grünen liegen nun auf Platz eins. (siehe Erstmeldung)

Der News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Armin Laschet als Kanzlerkandidat: Im Osten nicht sehr beliebt - „Entscheidung gegen die CDU-Basis“

Update vom 21. April, 14.21 Uhr: Armin Laschet scheint weiterhin im Osten von Deutschland nicht gut wegzukommen. Thüringens CDU-Landeschef Christian Hirte hat den umstrittenen Entschluss der CDU-Spitze als „Entscheidung gegen die CDU-Basis“ gewertet, sagt Hirte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Er gehe jetzt davon aus, dass Söder Laschet im Bundestagswahlkampf unterstütze. „Wir sind jetzt gut beraten, uns hinter Armin Laschet zu versammeln und uns auf Inhalte zu konzentrieren“, sagte Hirte. Am selben Tag wie die Bundestagswahl, ist schließlich auch die Landtagswahl in Thüringen. Großen Rückenwind für die Thüringer Landtagswahl verspreche sich Hirte allerdings nicht.

Bei dem Machtkampf von Söder und Laschet hat zudem als erstes Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) seine Präferenz für Söder geäußert. Bei der Sondersitzung des CDU-Vorstands habe es zwischen zwei ostdeutschen CDU-Politikern allerdings eine konträre Diskussion über die Stimmung in ihren Ländern gegeben, darunter auch Haseloff. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident wies nach Angaben aus Teilnehmerkreisen auf eine große Unterstützung der Parteibasis für CSU-Chef Söder im Osten hin. Er nehme dort eine Präferenz für diesen wahr, sagte Haseloff, der aber persönlich kein Votum für Söder abgegeben haben soll. Der Fraktionschef der CDU in Brandenburg, Jan Redmann, habe sich daraufhin klar für CDU-Chef Armin Laschet als Kanzlerkandidaten eingesetzt, berichtet die dpa.

Bundestagswahl im September: Polit-Experte prophezeit Union ein Wahl-Debakel

Update vom 21. April, 12.43 Uhr: Der Parteienforscher und Autor Albrecht von Lucke sieht die Kanzlerkandidatur von Laschet kritisch. Sie sei eine „gewaltige Hypothek für die Union“, so von Lucke gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Für die Union erwarte er ein deutlich schlechteres Abschneiden als bei der Bundestagswahl 2017. „CDU und CSU verzichten aufgrund eines eklatanten Führungsversagens auf den deutlich besseren Kandidaten Markus Söder, der in der gesamten Bevölkerung einen viel stärkeren Rückhalt als Armin Laschet hat. Schon bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni werde die CDU „mit dramatischen Verlusten dafür bezahlen müssen“.

Die Entscheidung Laschet als Kanzlerkandidaten auszuwählen könne auch der AfD zu einem Hoch verhelfen. Die CDU im Osten befürchte „völlig zu Recht, dass sie mit Laschet und seinem laxen Stil, seiner fehlenden Ausstrahlung und Autorität erhebliche Wähleranteile an die Rechtspopulisten verliert“, so Albrecht von Lucke zu der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das werde die AfD auch bundesweit wieder in die Offensive bringen.

Armin Laschet als Kanzlerkandidat: Viel Kritik, aber auch Glückwünsche aus der Partei

Update vom 21. April, 12.31 Uhr: Aus der Union kommen viele verschiedene Reaktionen zum Sieg von Armin Laschet. Zuspruch gibt es unter anderem von der Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Herzlichen Glückwunsch, lieber Armin Laschet, zur neuen Aufgabe als Kanzlerkandidat der Union“, hieß es in einer Erklärung Merkels, die ihr Sprecher Steffen Seibert am Dienstag auf Twitter veröffentlichte. Doch nicht alle in der Partei sind glücklich über die Wahl. Vor allem von der CSU gibt es viel Kritik. „Ich bin enttäuscht, weil ich Markus Söder für den besseren Kandidaten halte“, sagte CSU-Stadtrat Kilian Sendner gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. „Ich kann die Arroganz und Unverantwortlichkeit der CDU-Spitze nicht nachvollziehen“, so Sendner weiter. Söder habe bei Umfragen weit vor Laschet gelegen, betonte der CSU-Stadtrat. Sendner befürchtet, dass es im bevorstehenden Wahlkampf nun schwieriger werde, die Mitglieder an der Basis zu mobilisieren.

In Thüringen kommt die Kritik an Laschets Kandidatur auch aus anderen Parteien. Der Linke-Landeschef Steffen Dittes sagte zum Beispiel zum MDR Thüringen, das CDU-Schauspiel um die Kanzler-Kandidatur habe dem politischen Betrieb in Gänze nicht gutgetan. Bei Laschet sei zudem nicht klar, für welche Politik er stehe. SPD-Landeschef Georg Maier bezeichnete das CDU-Verfahren zur Klärung der Kanzlerfrage als Katastrophe. Es sei gut, dass der Streit zwischen Laschet und Söder vorbei sei. Nach der Ansicht von Maier bleibt die Union jedoch gespalten. In der Partei ginge es nur um Macht. Von einer Programmatik und von Ideen für das Land habe man von Armin Laschet noch nichts gehört, berichtet der MDR.

Kanzlerkandidat Laschet: In WhatsApp-Gruppen soll bereits die Angst umgehen - „Ich bin fassungslos“

Erstmeldung vom 21. April, 11.47 Uhr: Berlin - Es ist entschieden. Armin Laschet ist Kanzlerkandidat der Union*. Der CDU-Vorstand hat sich damit bewusst über die Stimmungslage der Parteibasis hinweggesetzt. Ein Großteil der Landes- und Kreisverbände hätten sich nämlich lieber Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht. Auch in Umfragen in der Bevölkerung lag der CSU-Chef Markus Söder mit Abstand vor seinem Kontrahenten Armin Laschet. Trotzdem wurde sich am Ende für den erst kürzlich zum CDU-Chef gewählten Armin Laschet* entschieden. Dieser soll am Montag klargestellt haben, dass die CDU einen Kanzlerkandidaten Markus Söder nicht unterstützen würde.

Söder habe am Montag gefragt, ob die CDU* ihn unterstützen würde, wenn die Wahl auf ihn falle. Darauf soll Armin Laschet* mit einem klaren „Nein“ geantwortet haben, berichtet die Bild. Die CDU könne, dürfe und werde sich die Kanzlerkandidatur nicht aus den Händen nehmen lassen, soll Laschet gesagt und auf die schwierige Lage seiner Partei hingewiesen haben. Die anwesende CSU-Delegation, die neben CSU-Chef Markus Söder aus Markus Blume und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bestand, konnten die Argumentation des CDU-Chefs nach Bild-Informationen nicht nachvollziehen. Laschet könne doch nicht im Ernst mit der Schwäche seiner Partei argumentieren, um Zugriff auf die Kanzlerkandidatur zu bekommen? Diese Frage blieb jedoch unbeantwortet und am Ende habe sich Markus Söder geschlagen gegeben.

Armin Laschet als Kanzlerkandidat: Beginnt die Spaltung der Union jetzt erst richtig?

„Das wird der Partei meiner Meinung nach noch teuer zu stehen kommen“, sagte am Dienstag der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke im ZDF-Heute Journal. Er hielt die Entscheidung der CDU-Spitze, Armin Laschet durchzudrücken, obwohl die Parteibasis dagegen war, für einen Fehler. Jetzt muss Armin Laschet die Union nach dem Machtkampf wieder vereinen. Doch ist das so einfach? Die Politiker:innen aus den eigenen Reihen haben große Sorgen und hätten sich schlichtweg einen anderen Kandidaten gewünscht.

Eine Abgeordnete aus Norddeutschland hat gegenüber Focus Online berichtet, dass in ihren WhatsApp-Gruppen nun die Angst um gehe. „Viele sehen bereits schwarz für ihr Bundestagsmandat nach der kommenden Wahl“, sagt sie weiter. In der CDU in Sachsen sehe es ähnlich aus. „Ich bin fassungslos, wie der Bundesvorstand derart gegen die Interessen der Parteibasis entscheiden konnte“, soll das Mitglied eines Kreisverbandes gesagt haben und zugleich darum gebeten haben, anonym bleiben zu dürfen. Schließlich sei die Situation „doch sehr aufgeheizt momentan“. Eine etwas positivere Aussage kommt aus Schleswig-Holstein, auch hier sprach sich der Großteil der Basis für Markus Söder aus. „Ich will gar nicht abstreiten, dass sich viele Mitglieder einen anderen Kanzlerkandidaten gewünscht hätten, aber wir haben nun mal eine repräsentative Demokratie und das zählt am Ende“, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, Hans-Jörn Arp, gegenüber Focus Online.

Union stürzt in Forsa Umfrage ab - Die Grünen sind nun stärkste Kraft



Nach der Entscheidung der Kanzlerkandidaturen von den Grünen und der Union zeigt eine neue Umfrage ein klares Bild. Mit Annalena Baerbock und Armin Laschet als Kanzlerkandidaten sind die Forsa-Umfragewerte von der Union eingebrochen – die Grünen hingegen verzeichnen ein großes Plus. Laut dem sogenannten RTL/ntv- Trendbarometer vom Markt- und Meinungsinstitut Forsa, verändert sich die politische Stimmung zugunsten der Grünen. Nachdem die Union Armin Laschet am Dienstag zum Spitzenkandidaten auserkoren hatte, fiel die Union im Vergleich zur Vorwoche um sieben Prozentpunkte (von 28 auf 21 Prozent).

Die Entscheidung Annalena Baerbock für die Grünen* ins Rennen zu schicken, beflügelt dagegen die Umfragewerte ihrer Partei. Im Vergleich zum 13. April legen die Grünen fünf Prozentpunkte zu und mit 28 Prozent sind sie nun an der Union vorbeigezogen und liegen auf Platz eins der Umfragewerte. Die SPD* verliert zwei Prozentpunkte und kommt auf 13 Prozent. Die FDP* gewinnt zwei, die Linke* und die kleineren Parteien gewinnen je einen Prozentpunkt. Nur bei der AfD* blieben die Umfragewerte unverändert. Der Journalist Theo Koll sagt jedoch im ZDF-Heute Journal, dass bei den Umfrageergebnissen bedacht werden muss, dass es sich um eine Momentaufnahme handeln könnte. Die Umfrage sei geprägt von der Wahrnehmungen der letzten Woche, bei der es einen Machtkampf in der Union* gab und eine friedliche Entscheidung bei den Grünen. Trotzdem sei es ein Signal und vielleicht auch ein Weckruf an die Union. (dp) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.