Kanzlerkandidat der Union: Armin Laschet nach Entscheidung JETZT im ZDF-Interview - Partei „nicht gespalten“

Armin Laschet steht im ZDF-Interview Rede und Antwort. Zuvor hatte er das Ringen um die Kanzlerkandidatur gegen Bayerns Ministerpräsidenten Söder für sich entschieden. Der News-Ticker.

Armin Laschet* ist nun Kanzlerkandidat der Unionsfraktion.

Im ZDF-Interview steht der CDU*-Vorsitzende 19.20 Uhr Rede und Antwort.

Ein ARD-Gespräch um 20.15 Uhr folgt.

Der News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Armin Laschet im ZDF-Interview: „Das Wichtigste ist ein gemeinsames Programm“

Update vom 20. April, 19.32 Uhr: In den letzten Tagen bekam die Verbindung zwischen CDU und CSU Risse. Trotzdem betont Armin Laschet die Verbundenheit der Schwesterparteien. „Wir gewinnen das nur zusammen“, erinnert der CDU-Vorsitzende und verlässt sich auf den Rückhalt von Markus Söder. Das Wichtigste sei, „ein gemeinsames Programm zu entwickeln“, so Laschet.

Update vom 20. April, 19.30 Uhr: Markus Söder führt die Beliebtheits-Umfragen deutlich vor Armin Laschet an. Auch bei großen Teilen der Unionsmitglieder erfreut sich der Bayer großer Beliebtheit. Warum verzichtet die CDU-Führung bei der Kanzlerkandidaten-Entscheidung auf die Meinung der Basis? Armin Laschet verweist im ZDF-Interview darauf, dass die Kreisvorsitzenden-Konferenz „kein Abstimmungsgremium“ sei. Er verweist auf die Entscheidung des CDU-Präsidiums.

Update vom 20. April, 19.25 Uhr: Die offen ausgetragenen Differenzen zwischen CDU und CSU sind laut Laschets Aussagen ein „normaler Vorgang“. Eine Ausdehnung der CDU-Partei nach Bayern, gar die Auflösung der Unionsfraktion „stand nicht zur Debatte“, wie Laschet betont. Seinen Zwist mit Bayerns Ministerpräsident ordnet der CDU-Vorsitzende in eine lange Reihe von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Schwesterparteien. Dabei führt er auch den Konflikt zwischen Franz Josef Strauß und Helmut Kohl an. Strauß-Fan Söder dürfte dieser Vergleich gefallen.

Update vom 20. April, 18.35 Uhr: Es liegen acht Tage offener Machtkampf zwischen CDU und CSU, aus dem Armin Laschet als Gewinner hervorging. Auf die Frage im ZDF-Interview (siehe Erstmeldung), ob die Spitzen aus München dem Verhältnis der Schwesterparteien schadeten, antwortet Laschet: „Ich glaube, dass inhaltlich die CDU und CSU eng zusammen liegen, wie lange nicht mehr.“ Die CDU sei „nicht gespalten“, führt der Parteichef aus. Dies sei in der Vergangenheit anders gewesen. Armin Laschet führt die „Flüchtlingskrise“ ins Feld, in der sich der Kurs der CDU und CSU klar unterschieden. Doch die Differenzen seien inzwischen überwunden. Weitere Aussagen des neuen Kanzlerkandidaten lesen Sie ab 19.20 Uhr in diesem News-Ticker.

Kanzlerkandidat der Union: Armin Laschet nach Entscheidung im ZDF-Interview

Erstmeldung vom 20. April: Berlin/München - Die Union hat turbulente Tage hinter sich. Der offene Machtkampf zwischen den Kanzlerkandidaten Markus Söder und Armin Laschet stellte die Schwesterparteien vor die Zerreißprobe. Letztlich gab der bayerische Ministerpräsident nach, die CDU kürt ihren Vorsitzenden Laschet zum Kanzlerkandidaten. Mit den Worten „die Würfel sind gefallen“, verkündete Markus Söder wenige Stunden zuvor seinen Rückzug.

Nun soll also der nordrhein-westfälische Ministerpräsident die angeschlagene Unionsfraktion aus dem Umfragetief führen. Zuletzt erreichte der Verbund aus CDU/CSU historisch schlechte Umfragewerte, die mit Hinblick auf die Bundestagswahlen im September für Sorgenfalten im Konrad-Adenauer-Haus sorgen sollten. Nun stellt sich Armin Laschet dem Gespräch mit ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. Das Interview am frühen Abend ist in der Mediathek zu finden und wird 19.20 Uhr im TV ausgestrahlt. 20.15 Uhr ist zudem ein Interview mit Laschet in der ARD zu sehen, das bereits vorher aufgezeichnet wurde. 20.15 Uhr steht er live mit seinen Kontrahenten Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) auch bei RTL Rede und Antwort in einem ganz speziellen Format.

Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten der Union gekürt - Söder gibt nach

In einer digitalen Sondersitzung des CDU-Vorstands hatten in der Nacht zum Dienstag 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl für den eigenen Parteivorsitzenden plädiert (77,5 Prozent), nur 9 stimmten für Söder (22,5 Prozent), 6 enthielten sich (nach CDU-Regeln prozentual nicht gewertet). Vorausgegangen war eine gut sechsstündige Debatte, in der Befürworter für Laschet und Söder aufeinanderprallten.

Söder hatte angekündigt, dass er jede Entscheidung des Bundesvorstands akzeptieren werde. Zwar wiederholte er dies am Dienstag, ließ es sich jedoch nicht nehmen, aktuelle Umfragen anzusprechen. Nach der fraktionsinternen Reibereien war Armin Laschet am heutigen Dienstag nach Versöhnung aus. Er dankte Markus Söder und der CSU „für den guten, fairen Umgang in einer sehr weitreichenden Entscheidung, auch in einer sehr persönlichen Entscheidung“. In diesen liegt der Bayer deutlich vor Armin Laschet.

Der CDU-Chef wird in den kommenden Wochen und Monaten bis zur Bundestagswahl beschäftigt sein, das Meinungsbild in der Bundesrepublik zu ändern. Besonders da die Grünen mit Annalena Baerbock ihre Kanzlerkandidaten ausriefen - ohne einen offenen Machtkampf auszutragen. Nun muss er einen Weg finden, wie der Unionskandidat seine Fraktion aus dem Umfragetief führen und seine eigene Beliebtheit steigern will.