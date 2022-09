Schweiz will Atommüll-Endlager nahe der Deutschen Grenze bauen

Teilen

Die Schweiz will ihren Atommüll künftig an der Grenze zu Deutschland lagern. © Alexandra Wey/ dpa

Ein Schweizer Atommüll-Endlager soll an der deutschen Grenze stehen. Das Lager nahe der Gemeinde Hohentengen in Baden-Württemberg ist ab 2050 einsatzbereit.

Bern/Hohentengen - Die Schweiz will ihr Endlager für Atommüll an der Grenze zu Deutschland wenige Kilometer südlich der deutschen Gemeinde Hohentengen bauen. Das teilte die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) am Samstag (10. September) mit.

Atommüll-Endlager nahe Deutschland: Über 9.000 Kubikmeter hoch radioaktive Abfälle

Die ausgewählte Region Nördlich Längern liegt teilweise in Sichtweite von Ortschaften im baden-württembergischen Hohentengen. Dort sollen die Abfälle in mehreren hundert Metern Tiefe in Opalinuston, einer Steinformation in Süddeutschland, eingebettet werden. „Die benötigte Einschlusszeit beträgt bei hochaktiven Abfällen etwa 200.000 Jahre und bei schwach- und mittelaktiven Abfällen rund 30.000 Jahre“, heißt es auf der Webseite der Nagra.

Konkret geht es um etwa 9.300 Kubikmeter hoch radioaktive Abfälle und 72.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Sie stammen aus den einst fünf Schweizer Atomkraftwerken sowie aus Medizin und Industrie. Vier Atomkraftwerke laufen noch. Sie sollen nicht ersetzt, dürfen aber betrieben werden, solange ihre Sicherheit gewährleistet ist. Das kann bis in die 2040er Jahre gehen. In Deutschland wird noch über eine Laufzeit-Verlängerung der Atomkraftwerke diskutiert.

Schweiz lagert Atomabfälle nahe Deutschland - Gemeinden sorgen sich um Trinkwasserversorgung

Die deutschen Gemeinden in Grenznähe beschäftigt vor allem die Frage der Trinkwasserversorgung. „Wir haben überall Trinkwasserbrunnen, wir haben Aare und Rhein in der Nähe. Die Frage nach dem Trinkwasserschutz ist eine große Sorge der Bevölkerung“, sagt Martin Steinebrunner von der Deutschen Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager (DKST) beim Regionalverband Hochrhein-Bodensee.

Unklar ist außerdem noch, wo die Verpackung zur Endlagerung stattfinden soll. Derzeit liegen die Abfälle in einem Zwischenlager für atomare Abfälle in Würenlingen, rund 15 Kilometer südlich der baden-württembergischen Gemeinde Waldshut-Tiengen. Auch in Deutschland gehen Experten und Politiker auf die Suche nach einem Endlager für Atomabfälle.

Atommüll-Endlager nahe Deutschland: Inbetriebnahme ab 2050

Die Nagra will bis 2024 ein Baugesuch einreichen. Danach entscheidet die Regierung über die Bewilligung, das Parlament muss den Beschluss genehmigen. Darüber kann in der Schweiz aber eine Volksabstimmung durchgesetzt werden. Die würde voraussichtlich nicht vor 2031 stattfinden. Wird der Beschluss nicht abgelehnt, beginnt dann der Bau. Die mehrjährige Einlagerung begänne etwa 2050. Das Lager würde dann über einige Jahrzehnte beobachtet. Rund 100 Jahre später, etwa 2125, soll es endgültig versiegelt und die Bauten an der Oberfläche abgebaut werden. (dpa)