Außenminister Gabriel sagt Brüssel-Reise wegen Krankheit ab

Berlin - Eigentlich wollte Sigmar Gabriel in seiner ersten Woche als Außenminister gleich so richtig loslegen. Jetzt wird er von einer Krankheit ausgebremst.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat seinen Antrittsbesuch in Brüssel am Dienstag wegen einer Erkrankung kurzfristig abgesagt. Weitere Einzelheiten gab das Auswärtige Amt zunächst nicht bekannt. Nach dpa-Informationen hat er sich bei seiner vierjährigen Tochter mit einer fiebrigen Infektion angesteckt.

Gabriel wollte in Brüssel bei seiner zweiten Auslandsreise als Außenminister Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini treffen. Der Besuch war erst am Montag offiziell angekündigt worden und wurde am Dienstag nur zwei Stunden vor dem geplanten Abflug abgesagt.

Gabriel hatte vor einer Woche seinen Verzicht auf den SPD-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur zugunsten von Martin Schulz erklärt. Am Freitag war der Vizekanzler vom Wirtschaftsministerium an die Spitze des Auswärtigen Amts gewechselt. Seine Frau und seine Tochter Marie hatten ihn zur Amtsübergabe nach Berlin begleitet.

Bereits am Samstag - keine 24 Stunden nach Amtsantritt - war Gabriel zu seiner ersten Auslandsreise nach Paris aufgebrochen. Weitere Reisen sind noch nicht terminiert. Gabriel will aber so schnell wie möglich in die USA reisen, um mit Vertretern der neuen Regierung von US-Präsident Donald Trump zu sprechen.

Im vergangenen Jahr musste Gabriel als Wirtschaftsminister schon einmal eine Auslandsreise wegen einer Erkrankung kurzfristig absagen. Damals sollte es in den Iran gehen.

