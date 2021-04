Baerbock oder Habeck: Wer ist der bessere Kanzlerkandidat der Grünen?

Kampf um die Macht

Qual der Wahl: Die Grünen nominieren am Montag ihren Kanzlerkandidaten. Zur Auswahl stehen Annalena Baerbock und Robert Habeck. Doch wer ist der Bessere? Ein Vergleich.

Hamburg – Der Tag der Entscheidung naht: Die Grünen wollen ihren Kanzlerkandidaten* nominieren. Ins Rennen gehen können die beiden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Am Montag, 19. April 2021, werde sich der Bundesvorstand in einer Empfehlung festlegen, kündigte Bundesgeschäftsführer Michael Keller unlängst an. Das letzte Wort haben dann aber die Delegierten auf einem grünen Parteitag Anfang Juni.

Doch das Votum des obersten Parteigremiums ist ein eindeutiger Fingerzeig, wer von den beiden Bundesvorsitzenden ins Rennen um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Anfang September geschickt wird. Sowohl Baerbock als auch Habeck haben ihre Ambitionen auf das Kanzleramt* mehrfach unterstrichen.

Doch wer ist am Ende besser geeignet für den Spitzenposten? Baerbock, die sich von einer völlig unbekannten Parteifunktionärin zielstrebig in nur drei Jahren zum Shootingstar der deutschen Politik verwandelt hat? Oder Habeck, der als ehemaliger Landesumweltminister über Regierungserfahrung verfügt und im Streit mit erbosten Fischern seine Trinkfestigkeit bewiesen hat? Die Antwort ist eindeutig, wie der Kanzlerkandidaten-Check* von 24hamburg.de zeigt.