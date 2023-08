Spannung steigt: Jetzt schon für die Bayern-Wahl per Briefwahl abstimmen

Von: Emanuel Zylla

Die Landtagswahlen in Bayern finden am 8. Oktober statt, aber schon ab dem 28. August können Briefwahlunterlagen beantragt werden.

München – Wer die Entscheidung für seine beiden Kreuze für die Landtagswahl in Bayern schon getroffen hat, könnte auch heute (28. August) schon seine Stimmen abgeben – wenn denn die Stimmzettel des jeweiligen Wahlkreises schon fertig sind. Per Briefwahl ist es – zumindest in der Theorie – ab heute möglich, sich den Gang zur Wahlkabine am 8. Oktober zu sparen. Die Wahlbenachrichtigungen, wo auch die Briefwahlunterlagen beigefügt sind, sollten in den kommenden Tagen und je nach Kommune in den Briefkästen der bayrischen Haushalte landen.

Neben den Landtagswahlen findet in Bayern auch die Wahl der bayerischen Bezirkstage statt sowie mehrere Landrat- und (Ober-)Bürgermeisterwahlen. In Bayern sind in diesem Jahr etwa 9,4 Millionen Menschen wahlberechtigt.

Eine Briefwahl gibt es seit 1958 in Bayern. In diesem Geburtsjahr nutzten sie aber nicht einmal 100.000 Wahlberechtigte. 2003 waren es dann schon 1,2 Millionen Menschen, die sich für die Briefwahl entschieden haben. Bei den Bayern-Wahlen 2018 haben 38,9 Prozent der Wahlberechtigten per Briefwahl ihre beiden Stimmen abgegeben. Politik und Experten glauben, dieser Wert könnte 2023 nochmal getoppt werden.

Bald häufen sich wieder geöffnete Wahlbriefe bei den Auszählungen: In Bayern ist es seit dem 28. August schon per Briefwahl möglich, seine Stimmen für die Landtagswahl am 8. Oktober abzugeben. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Gesellschaftlicher Wandel lässt die Briefwähler bei den Landtagswahlen in Bayern immer mehr werden

Längst hätte der wortwörtliche Gang zur Wahlurne nicht mehr die Bedeutung wie einst, erläutert die Politikwissenschaftlerin Sabrina Mayer von der Universität Bamberg. Selbst auf dem Land sehen sich weniger Menschen gesellschaftlich dazu verpflichtet, beim Betreten der Wahlurne von seiner Dorfgemeinschaft gesehen zu werden. Die Briefwahl gewinnt an Bedeutung, so Mayer: „Es wird sicher ein Rekord werden, ob der Anteil aber über die 50-Prozent-Marke geht, ist kaum zu prognostizieren.“

Erste Umfragen sehen Markus Söder und seine CSU vorne. Die CSU könnte aber die absolute Mehrheit verpassen. Die Grünen könnten die zweithöchsten Stimmen einfahren. Bei den anderen Fraktionen wird es ein knappes Rennen: Freie Wähler, SPD und AfD erreichen wohl alle einen niedrigen zweistelligen Wert. Die FDP wäre knapp über der 5-Prozent-Hürde und Die Linke hätten mit zwei Prozent keine Sitze im Landtag in München. (dpa / Emanuel Zylla)

