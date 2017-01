Bericht: BKA stellt Strafanzeige nach Cyberangriff

Hinweisportal von Hackern attackiert

Berlin - Das Bundeskriminalamt (BKA) will einem Medienbericht zufolge nach einem Cyberangriff auf seine Server Strafanzeige gegen unbekannt erstatten.

Das bestätigte eine BKA-Sprecherin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Am Tag nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin am 19. Dezember hatten dem Bericht zufolge Unbekannte gezielt mit einem sogenannten DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) das Hinweisportal des BKA für mehr als zwei Stunden außer Gefecht gesetzt.

Auf der BKA-Internetseite können Zeugen Videos oder Fotos von dem Anschlag am Breitscheidplatz hochladen. Laut BKA gingen rund 600 Hinweise von Zeugen ein, etwa 1000 Bild- und 200 Videodateien. Die Auswertung dauere noch an.

