Berlin-Bündnis: CDU strebt Koalitionsverhandlungen mit SPD an

Von: Christian Stör

Die Spitze der Berliner SPD tendiert zu Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Auch die Christdemokraten wollen Schwarz-Rot.

Update vom 1. März, 17.05 Uhr: Die Zeichen in Berlin stehen auf ein Bündnis von SPD und CDU. Die Christdemokraten von Spitzenkandidat Kai Wegner wollen nach Informationen des Spiegels mit den Sozialdemokraten regieren. Die Grünen wären damit in der Opposition.

Gibt es nach der Berlin-Wahl Aussicht auf eine Schwarz-Rot-Koalition? Bei der Sondierung gab es bereits viele Schnittmengen. © Bernd Elmenthaler/imago

Update vom 1. März, 16.45 Uhr: Überraschung rund zweieinhalb Wochen nach Berlin-Wahl: Die SPD-Landesspitze tendiert zu Koalitionsverhandlungen mit dem Wahlsieger CDU. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey favorisiert diese Junior-Rolle und würde dafür ihr Amt an der Regierungsspitze aufgeben. Ob der Landesvorstand bei seiner Sondersitzung (16.30 Uhr) mitmacht, ist aber offen. Und die CDU als stärkste Kraft muss sich erst noch festlegen. Möglich sind auch eine schwarz-grüne Zweierkoalition - oder die Fortsetzung des bei der Wahl abgestraften bisherigen Dreierbündnisses von SPD, Grünen und Linken.

Berlin-Wahl: Migrationsfrage hängt über Schwarz-Rot

Update vom 1. März, 15.30 Uhr: Die Jugendorganisation der Berliner SPD lehnt eine Koalition mit der CDU strikt ab. „Wir Jusos sind enttäuscht von dem sich abzeichnenden Sondierungsergebnis. Wir werden uns jeder Bestrebung, eine Koalition mit der CDU zu bilden, entgegenstellen“, sagte die Berliner Co-Vorsitzende Sinem Taşan-Funke der Deutschen Presse-Agentur. „Die CDU passt nicht zu Berlin und nicht zur SPD. Wer gegen migrantisierte Gruppen hetzt, gegen bezahlbaren Wohnraum ist und die Verkehrswende belächelt, disqualifiziert sich als Koalitionspartner für die Sozialdemokratie“, so Taşan-Funke.

Update vom 1. März, 14.00 Uhr: Die frühere SPD-Staatssekretärin Sawsan Chebli sieht nach der Berlin-Wahl eine mögliche Koalition ihrer Partei mit der CDU skeptisch. „Frage mich, wie es in der Migrationsfrage einen gemeinsamen Nenner zwischen SPD & CDU geben kann“, twitterte die Sozialdemokratin. Die Berliner CDU habe nach den Silvester-Krawallen nach den Vornamen der Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit gefragt und damit gezeigt, dass es für sie echte und nicht echte Deutsche gebe, kritisierte Chebli.

„Vielleicht haben Kai Wegner und seine Leute ja in den letzten Wochen gelernt und vor allem eingesehen, dass auch im Wahlkampf darauf zu achten ist, was man wie sagt.“ Denn das Gesagte habe Auswirkungen auf Millionen von Menschen. Sie sei keine Gegnerin Großer Koalitionen und auch nicht der CDU. Aber die Berliner CDU sei eben keine Daniel-Günther- oder Merkel-CDU.

Berlin-Wahl 2023: Giffey will mit CDU über Koalition verhandeln

Update vom 1. März, 12.20 Uhr: Die Sondierungen in Berlin sind beendet, nun geht es ans Eingemachte. Doch welche Koalition ist möglich? Im Gespräch sind Schwarz-Rot, Schwarz-Grün und die Fortsetzung der jetzigen Regierungskoalition Rot-Grün-Rot. Die Regierende Bürgermeisterin ist jedenfalls schon mal vorgeprescht. Franziska Giffey will dem Landesvorstand offenbar noch heute vorschlagen, Verhandlungen mit der CDU zu beginnen.

Nach Einschätzung der Politologin Julia Reuschenbach ist das durchaus riskant. Giffey habe bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 ihre damalige Wunschkoalition nicht durchsetzen können, sagte Reuschenbach im RBB-Inforadio. „Insofern ist es schon erneut ein Risiko, mit diesem im Grunde eher konservativeren Vorschlag für die Koalition ins Gespräch zu gehen“, so die Politikwissenschaftlerin von der Freien Universität Berlin. Zudem sei noch gar nicht sicher, ob die Partei zustimmen werde. „Aber es wirft kein gutes Licht auf die Frage, inwiefern SPD und Grüne und auch die Linke weiterhin konstruktiv vertrauensvoll miteinander arbeiten können.“

Berlin-Wahl 2023: SPD berät über Koalitionsverhandlungen

Erstmeldung: Berlin - Wer wird künftig die Hauptstadt regieren? Etwas mehr als zwei Wochen nach der Berlin-Wahl 2023 könnte es nun bald eine Antwort auf diese Frage geben. Nach dem Ende der Sondierungsgespräche zwischen den Parteien dürften noch an diesem Mittwoch (1. März) die ersten Weichen gestellt werden. Der SPD-Landesvorstand berät bei einer Sondersitzung (16.30 Uhr) darüber, mit welcher Partei die Sozialdemokraten in Koalitionsverhandlungen treten wollen.

Hier kommen zwei Möglichkeiten infrage. Denkbar ist zum einen eine Fortsetzung des seit 2016 regierenden Bündnisses mit Grünen und Linken. Nur in dieser rot-grün-roten Koalition könnte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey im Amt bleiben. Doch Giffey bevorzugt offenbar eine andere Variante. Nach übereinstimmenden Medienberichten strebt die SPD-Landesvorsitzende eine Koalition mit der CDU an.

Berlin-Wahl 2023: SPD-Bürgermeisterin Giffey will Koalition mit CDU

Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aus SPD-Kreisen, dass die Tendenz in Richtung Schwarz-Rot gehe. Fix sei die Entscheidung aber noch nicht. Dem Vernehmen nach tendiert auch die SPD-Fraktion, in der es derzeit gewaltig rumort, in diese Richtung.

Im Fall einer Koalition mit der CDU müsste die SPD-Landesvorsitzende Giffey auf ihr Amt als Regierende Bürgermeisterin im Roten Rathaus verzichten. Neuer Regierungschef würde in einer schwarz-roten Koalition CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner. Als denkbar gilt, dass Giffey dann Senatorin werden könnte. Grüne und Linke, mit denen die SPD seit 2016 regiert hat, fänden sich dann auf der Oppositionsbank wieder.

CDU-Fraktions- und Landeschef Wegner strebt eine Zweierkoalition mit der SPD oder den Grünen an und hat sich noch nicht auf einen Wunschpartner festgelegt. Nach seinen Angaben soll der CDU-Landesvorstand am Donnerstag einberufen werden, um das Thema Koalitionsverhandlungen zu besprechen. Allerdings scheint die CDU augenblicklich die SPD zu favorisieren.

Berlin-Wahl 2023: Und was ist mit Schwarz-Grün?

Am späten Dienstagabend endete das dritte und letzte Sondierungsgespräch zwischen CDU und Grünen. Weder CDU-Landeschef Wegner noch die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ließen nach dem achteinhalbstündigen Treffen allerdings durchblicken, mit wem sie am liebsten Koalitionsverhandlungen beginnen würden.

Wegner, der noch Anfang Februar eine Zusammenarbeit mit den Grünen ausgeschlossen hatte, sprach von sehr lösungsorientierten Gesprächen. Die beiden Sondierungsteams hätten viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Jarasch nannte die CDU eine verlässliche und vertrauenswürdige Gesprächspartnerin. „Wir haben sehr intensiv diskutiert, sind durch alle unsere Themen durch, haben viele Lösungen zum Wohl der Stadt gefunden.“ Das gelte auch für die „ganz großen Brocken“.

Zu den Berichten über die SPD-Landesvorstandssitzung sagte Jarasch: „Wir wurden von diesem Schritt der SPD-Spitze überrascht. Es entspricht auch nicht dem Verlauf und den Ergebnissen unserer bisherigen Gespräche mit unseren jetzigen Koalitionspartnern.“

Berlin-Wahl 2023: Linke will an Regierungsbündnis festhalten

Der Linke-Landesvorstand will dem Landesparteitag derweil die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen empfehlen. Die endgültige Entscheidung treffe der Landesparteitag, der für Freitag geplant ist, teilte die Partei mit. „Sollte sich die SPD tatsächlich in eine Koalition mit der rückwärtsgewandten CDU begeben, droht der Stadt ein sozialer wie gesellschaftlicher Rollback“, sagte die Landesvorsitzende Katina Schubert.

Nach dem am Montag bekanntgegebenen endgültigen Ergebnis der Berlin-Wahl vom 12. Februar liegt die CDU mit 28,2 Prozent klar vorn. SPD und Grüne bekamen je 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten haben nur einen hauchdünnen Vorsprung von 53 Stimmen auf die Grünen. Die Linke kam auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1. Die FDP flog mit 4,6 Prozent aus dem Parlament, das nun fünf statt bisher sechs Fraktionen hat. (cs/dpa)