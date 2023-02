Berlin-Wahl: Sondierung bei CDU, Grüne und SPD – gelingt Wunsch-Koalition?

Von: Bona Hyun

Koalitionsverhandlungen: Nach der Berlin-Wahl will die CDU mit den Grünen und der SPD sondieren. © serienlicht/imago

Nach der Berlin-Wahl stellt sich die Frage, welche Koalition regieren wird. Wahlsieger CDU will am Freitag mit SPD und Grünen sondieren. Der News-Ticker.

Berlin – Bei der wiederholten Berlin-Wahl ging die CDU mit 28 Prozent der Stimmen als Sieger hervor. Spitzenkandidat Kai Wegner der Union sprach von einem klaren „Regierungsauftrag“. Doch mit dem Sieg ist der CDU ein Einzug ins Rote Rathaus noch nicht garantiert. Nun liegt es an der Union, eine politische Mehrheit zu bilden. An diesem Freitag (17. Februar 2023) lädt die CDU die SPD und Grünen für die Sondierung zu Gesprächen ein. Am Ende, so die Idee, solle ein „Berlin-Bündnis“ mit einer der beiden Parteien unter Führung der CDU stehen.

Nach Berlin-Wahl: CDU führt am Freitag Sondierungsgespräche mit SPD und Grüne

Erstmals seit mehr als 20 Jahren löst die CDU in Berlin die SPD als stärkste politische Kraft ab. Rechnerisch wären drei Regierungskoalitionen denkbar. Über zwei davon soll an diesem Freitag erstmals „ernsthaft“ gesprochen werden: Schwarz-Rot und Schwarz-Grün. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL und ntv wünscht sich die Mehrheit eine Große Koalition aus CDU und SPD.

Wegner zeigte sich „ergebnisoffen“ gegenüber Koalitionsverhandlungen – zuvor hatte er eine Zusammenarbeit mit den Grünen ausgeschlossen. Die Frage, ob er lieber mit den Grünen oder der SPD regieren wolle, ließ er unbeantwortet. „Dass es nicht einfach wird, in Berlin eine Regierung zu bilden, das war mir schon klar“, sagte er. Auch aus den weiteren Parteikreisen hieß es, man hoffe auf „ergebnisoffene Gespräche“.

Koalition nach Berlin-Wahl: SPD und Grüne wollen weiterregieren

Franziska Giffey erkannte den CDU-Sieg und den Wunsch der Berliner für Änderungen an. Sie wolle aber trotzdem an der Regierung bleiben. „Wenn wir eine Möglichkeit haben, ein Regierungsbündnis anzuführen unter SPD-Führung, dann werden wir auch versuchen, dafür eine stabile politische Mehrheit zu organisieren“, sagte Giffey am Abend der Berlin-Wahl. Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken pflichtete ihr bei: „Was das Ergebnis jetzt schon zeigt, ist, dass eine Regierungskoalition unter Franziska Giffey und der SPD, mit Beteiligung der SPD möglich ist.“

Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch betonte, dass ihre Partei ebenfalls eine Fortsetzung der Koalition mit SPD und Linken präferiere. „Die jetzige Regierungskoalition hat eine klare und stabile Mehrheit“, sagte sie in der ARD. Eine Neuauflage von Rot-Grün-Rot wäre eine Kampfansage an Wegner und die CDU. Wenn es beim SPD-Vorsprung bleibe, sodass Giffey Regierungschefin bleiben könnte, „dann ist das so“, sagte sie. SPD und Grüne seien nun aber „im Grunde zwei gleich starke Parteien“, was zu berücksichtigen sei.

Berlin-Wahl: CDU geht als Wahlsieger hervor, historische Schlappe für SPD

Das Ergebnis der Berlin-Wahl ist für die SPD ein historisches Tief. Die Sozialdemokraten und Regierungschefin Franziska Giffey, die auch ihr Direktmandat in ihrem Wahlkreis verlor, stürzten um drei Punkte auf 18,4 Prozent ab. Sie liegt aber ganz knapp vor den Grünen, die ebenfalls auf 18,4 Prozent kamen. Entscheidend war die hauchdünne Mehrheit von 105 Stimmen der SPD gegenüber den Grünen. Die Linke kommt auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1 Prozent und die FDP auf 4,6 Prozent. Die Liberalen scheitern damit deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde.

Insgesamt waren rund 2,4 Millionen Menschen zur Berliner Wiederholungswahl aufgerufen, weil es bei der Abstimmung am 26. September 2021 zu schwerwiegenden Pannen und Wahlfehlern gekommen war. Die Wahl wurde daraufhin für ungültig erklärt. Doch auch die diesjährige Berlin-Wahl blieb nicht pannenfrei – nach der Berlin-Wahl kam es bei der Auszählung der Stimmen zu Fehlern. (bohy)