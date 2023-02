Berliner Wahl-Krimi: SPD und Grüne fast gleichauf – Jarasch knüpft schwarz-grün an Bedingung

Von: Andreas Schmid, Felix Durach

Teilen

Die CDU triumphiert bei der Wiederholungswahl in Berlin. SPD und Grüne liefern sich maximal enges Rennen. Der News-Ticker zur Berlin-Wahl.

Update vom 13. Februar, 7.20 Uhr: Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hält eine schwarz-grüne Koalition in Berlin nur bei starken Zugeständnissen der CDU für möglich. „Es gibt bei den Grünen kein Bündnis ohne Mobilitäts- und Wärmewende, ohne Berlin wirklich klimaneutral umzubauen und ohne echten Mieterschutz“, sagte Jarasch im RBB-Inforadio. Die Grünen-Politikerin betonte jedoch erneut, dass sie eine Fortsetzung der Koalition von SPD, Grüne und Linke favorisiere.

Der Koalitionsvertrag sei dafür eine gute Grundlage. Angesichts des denkbar knappen Wahlergebnis erwarte sie allerdings einen „wirklich partnerschaftlichen“ Umgang, betonte Jarasch. Nach Auszählung aller Wahlkreise liegen SPD und Grüne beide bei 18,4 Prozent der Stimmen, die SPD liegt hat mit 105 Stimmen einen hauchdünnen Vorsprung.

Berlin-Wahl: SPD drängt sich auf den zweiten Platz mit 105 Stimmen Vorsprung

Update vom 13. Februar, 0.43 Uhr: Wende bei der Berlin-Wahl: Dem vorläufigen Endergebnis zufolge hat die SPD um Franziska Giffey doch noch Platz zwei erobert. Laut Landeswahlleiter haben SPD und Grüne jeweils 18,4 Prozent der Stimmen für sich erobert - allerdings vereinigt die SPD ganze 105 Zweistimmen mehr auf sich. Dieser hauchdünne Vorsprung könnte massive Folgen für die Koalitionsbildung haben.

Klarer Wahlsieger ist die CDU mit final 28,2 Prozent der Stimmen. Aus dem Abgeordnetenhaus weichen muss die FDP: Mit 4,6 Prozent der Stimmen verfehlen die Liberalen den Wiedereinzug ins Parlament der Hauptstadt recht deutlich.

Update vom 12. Februar, 22.30 Uhr: Bei der Berlin-Wahl liegen sie Kopf an Kopf auf Platz zwei, bei der Direktwahl haben beide verloren: Franziska Giffey (SPD) und Bettina Jarasch (Grüne): Giffey verlor den Wahlkreis Neukölln 6 an den CDU-Kandidaten Olaf Schenk. Nach Auszählung von 59 von 62 Gebieten lag sie bei 29,1 Prozent der Erststimmen, Schenk bei 45,8 Prozent. Jarasch holte im Wahlkreis Spandau 2 nur 10,3 Prozent. Sie lag mit großem Abstand hinter der Wahlkreisgewinnerin Ersin Nas von der CDU – und auch hinter den Konkurrenten von SPD und AfD. Da beide als Spitzenkandidatinnen ins Rennen geschickt wurden, dürften sie dennoch ins Abgeordnetenhaus einziehen. Jarasch kam auch in Umfragen zur präferierten Regierungschefin schlecht weg.

Update vom 12. Februar, 22.03 Uhr: Auch in der aktuellen Hochrechnung liegen SPD und Grüne gleichauf – mit 18,4 Prozent.

Wählerwanderung der Berlin-Wahl: CDU gewinnt von allen Lagern

Update vom 12. Februar, 21.52 Uhr: Die CDU hat bei der Berliner Wiederholungswahl von allen anderen Parteien Stimmen gewonnen – aber auch einige frühere Anhänger an das Lager der Nichtwähler verloren. Der ARD-Analyse zur Wählerwanderung vom Sonntag zufolge entschieden sich 52.000 frühere Wählerinnen oder Wähler der SPD dieses Mal für die CDU, von der FDP kamen 29.000 Stimmen. 23.000 ehemalige CDU-Wähler gingen diesmal nicht zur Wahl.

Bei der SPD sah das Bild gemischt aus. Während sie an die CDU und auch an die AfD Stimmen verlor, gewann sie frühere Wähler von Grünen, Linker und FDP für sich. 54.000 Menschen, die 2021 noch SPD gewählt hatten, wählten diesmal gar nicht.

Die Grünen gewannen nur von der Linkspartei 5000 Stimmen dazu, an alle anderen Parteien verloren sie Wähler. 31.000 ehemalige Grünen-Anhänger wählten gar nicht. 2000 von ihnen wählten diesmal FDP. An alle anderen Parteien gab die FDP dagegen Stimmen ab, die meisten an die CDU. 25.000 frühere FDP-Wähler wurden zu Nichtwählern.

Die Linke verlor Wähler an alle anderen Kräfte außer an die FDP, besonders viele an die CDU - nämlich 10.000. 40.000 ehemalige Linken-Anhänger wählten diesmal nicht. Auch die AfD verlor an das Lager der Nichtwähler, nämlich 26.000. An die CDU gab sie 5000 Stimmen ab, gewann aber einige frühere Wähler von SPD, Grünen und Linker.

SPD und Grüne im Duell um Platz zwei: „Ich möchte diese Koalition anführen“

Update vom 12. Februar, 21.27 Uhr: Die Berliner Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch zeigt sich optimistisch, weiter mit SPD und Linken die Hauptstadt zu regieren – und zwar mit ihr an der Spitze. Trotz des zunächst noch nicht klaren Ergebnisses der wiederholten Abgeordnetenhauswahl rief Jarasch am Sonntagabend bei der Wahlparty der Grünen in der Heinrich-Böll-Stiftung: „Wir werden es schaffen, mit einer progressiven Koalition weiterzumachen in dieser Stadt. Ich möchte diese Koalition anführen.“

Update vom 12. Februar, 21.18 Uhr: Franziska Giffey wirft der CDU Populismus vor. „Verkehr und Integration sind die beiden großen Polarisierungsthemen“, sagte sie der Deutschen Presse Agentur. „Und die CDU ist da mit sehr auch klar populistischen Botschaften rausgegangen. Und das hat offensichtlich verfangen.“ Detaillierte Lösungsansätze für die Probleme Berlins habe sie im Wahlkampf von der CDU nicht gehört.

Update vom 12. Februar, 20.55 Uhr: Rund drei Stunden nach Schließung der Wahllokale gibt es neue Hochrechnungen. Die CDU bleibt klarer Gewinner und landet sowohl laut ARD- als auch ZDF-Zahlen bei 28,0 Prozent. Spannend: In beiden Erhebungen liegen SPD und Grüne gleichauf bei 18,4 respektive 18,5 Prozent.

Update vom 12. Februar, 20.50 Uhr: Die Berlin-Wahl ist geschlagen – doch wer künftig regiert, scheint komplett offen. Alle Blicke richten sich auf Grüne und SPD. Die CDU warnt lautstark.

Update vom 12. Februar, 20.42 Uhr: Die FDP will nach der neuerlichen Schlappe bei einer Landtagswahl in der Ampel-Koalition noch nachhaltiger für ihre Positionen eintreten. Das schlechte Abschneiden bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin habe „selbstverständlich“ Folgen für die Koalition auf Bundesebene, sagte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Sonntagabend im ZDF. Nötig sei, „dass die Stimme der FDP noch deutlicher sein muss als vorher“. Die Liberalen stehen aktuellen Hochrechnungen zufolge bei unter fünf Prozent.

Berliner Wahlleiter zieht positives Fazit - „Alles im grünen Bereich“

Update vom 12. Februar, 20.30 Uhr: Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat ein positives Fazit zum Verlauf der Abgeordnetenhauswahl gezogen. „Ich bin sehr erleichtert an diesem Abend. Wir haben viele der schweren Organisationsfehler bei dieser Wahl beheben können“, sagte Bröchler im RBB-Fernsehen mit Blick auf die Pannen bei der Wahl im September 2021, die am Sonntag wiederholt wurde.

„Es freut mich sehr, dass sich diesmal alles im grünen Bereich bewegt hat“, sagte Bröchler. Der gute Verlauf der Wahl sei auch von den internationalen Wahlbeobachtern bestätigt worden. „Sie haben uns sehr gelobt dafür, dass die Organisation so gut funktioniert hat.“ Es habe nur kleinere Pannen gegeben: In einem Fall habe der Schlüssel für eine Wahlurne gefehlt, in einem anderen Fall habe ein Wahlvorstand verschlafen. Dieser sei von der Polizei geweckt und von seiner Stellvertreterin vertreten worden.

Update vom 12. Februar, 20.12 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken hält trotz Verlusten ihrer Partei bei der Berlin-Wahl eine Regierungskoalition unter Franziska Giffey für denkbar. „Was das Ergebnis jetzt schon zeigt, ist, dass eine Regierungskoalition unter Franziska Giffey und der SPD, mit Beteiligung der SPD möglich ist“, sagte die Politikerin am Sonntagabend im ZDF. „Die Koalition, die für den Zusammenhalt in einer weltoffenen Stadt steht, die in Lösungen denkt statt in Problemen, die Berlin als Weltstadt präsentiert und voranbringt.“

Hochrechnungen zur Berlin-Wahl: SPD und Grüne Kopf an Kopf bei CDU-Triumph

Update vom 12. Februar, 20.05 Uhr: Neue Hochrechnungen zur Berlin-Wahl. Beim Wahlsieg der CDU gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen. Laut 20-Uhr-Zahlen der ARD liegen beide Regierungsparteien mittlerweile wieder gleichauf. Die FDP fällt nach aktuellem Stand aus dem Senat.

Hochrechnungen CDU SPD Grüne Linke AfD FDP Sonstige infratest dimap/ARD 27,9 % 18,6 % 18,6 % 12,2 % 9,1 % 4,6 % 9,0 % Forschungsgruppe Wahlen/ZDF 28,1 % 18,2 % 18,3 % 12,5 % 9,3 % 4,8 % 8,8 %

Update vom 12. Februar, 18.46 Uhr: Wahlberechtigt zur Abgeordnetenhauswahl waren etwa 2,4 Millionen Menschen. Die Wahlbeteiligung lag laut den Prognosen bei 63,5 bis 65 Prozent. 2021 waren es 75,4 Prozent, doch wurde in dem Jahr gleichzeitig auch der Bundestag gewählt.

Update vom 12. Februar, 19.44 Uhr: Der Weg zu einer möglichen Koalition mit der CDU ist aus Sicht der Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch aufgrund des Wahlkampfs „ein Stückchen weiter geworden“. „Denn da wurden diverse Dinge nochmal zugespitzt“, sagte sie am Sonntagabend im ZDF. Gleichwohl werde ihre Partei auch mit der CDU reden, wenn sie von ihr eingeladen würde. „Das ist gar keine Frage.“ Jarasch betonte indes erneut die Präferenz der Grünen für eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition mit SPD und Linke. Nach einer neuen Hochrechnung der ARD liegen die Grünen mittlerweile wieder gleichauf mit der SPD. Die CDU lag mit deutlichem Vorsprung auf Platz eins.

Update vom 12. Februar, 19.27 Uhr: Für die FDP zeichnet sich ein bitterer Wahlabend ab. Die Liberalen liegen nun auch im ZDF unter der Fünf-Prozent-Hürde, wie eine aktuelle Hochrechnung zeigt. Die Grünen liegen in beiden Erhebungen 0,1 Prozentpunkte vor der SPD.

Update vom 12. Februar, 19.20 Uhr: SPD und Grüne peilen nach wie vor ein Fortsetzen der bisherigen Koalition an. Das ist insofern brisant, als die CDU einerseits der klare Gewinner ist und andererseits die Grünen in Hochrechnungen mittlerweile vor der SPD liegen. Dementsprechend unterschiedlich äußerten sich die Spitzenkandidaten auch im ZDF.

Grünen-Kandidatin Jarasch meinte: „Wir würden gerne die Koalition mit SPD und den Linken fortführen, am liebsten unter grüner Führung. Ob das möglich ist, wird der Abend erst noch zeigen, aber das war immer unsere Präferenz.“ SPD-Bürgermeisterin Giffey sagte: „Wenn es die Möglichkeit für ein Bündnis unter Führung der SPD gibt, dann wird das unsere Präferenz sein. Und alles Weitere müssen wir abwarten, das hängt dann von den Ergebnissen des Abends ab und auch davon, wie wir in weiteren Gespräche gehen. Selbstverständlich stehen wir für Gespräche zur Verfügung.“

Nächste Hochrechnungen zur Berlin-Wahl: Grüne bei CDU-Wahlsieg plötzlich vor SPD

Update vom 12. Februar, 18,57 Uhr: Die zweite Hochrechnung ist da! Laut Zahlen der ARD fällt die SPD hinter die Grünen auf Rang drei. Laut den Erhebungen des ZDF liegen beide Parteien gleichauf. Die FDP liegt nach wie vor unter fünf Prozent. Am Wahlsieg der CDU gibt es keinen Zweifel.

Zweite Hochrechnung CDU SPD Grüne Linke AfD FDP Sonstige infratest dimap/ARD 27,4 % 18,3 % 18,5 % 12,6 % 9,0 % 4,6 % 9,6 % Forschungsgruppe Wahlen/ZDF 28,0 % 18,0 % 18,2 % 12,7 % 9,4 % 5,0 % 8,7 %

Update vom 12. Februar, 18.46 Uhr: Wahlberechtigt zur Abgeordnetenhauswahl waren etwa 2,4 Millionen Menschen. Die Wahlbeteiligung lag laut den Prognosen bei 63,5 bis 65 Prozent. 2021 waren es 75,4 Prozent, doch wurde in dem Jahr gleichzeitig auch der Bundestag gewählt.

Update vom 12. Februar, 18.36 Uhr: Neben dem bisherigen Dreierbündnis (SPD, Grüne, Linke) sind auch Zweierkoalitionen denkbar. Die CDU könnte sowohl mit den Grünen als auch der SPD eine Mehrheit bilden. „Ich werde sehr ergebnisoffen sowohl mit den Grünen als auch der SPD sprechen“, sagte CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner dazu in der ARD.

Erste Hochrechnung: CDU gewinnt Berlin-Wahl deutlich vor SPD und Grüne

Update vom 12. Februar, 18.30 Uhr: Auch in der ersten Hochrechnung liegt die CDU deutlich vor SPD und Grünen und erreicht 28,5 bis 27,8 Prozent. Die bisherigen Regierungsparteien liegen laut Zahlen von ARD und ZDF gleichauf (18,1). Die Koalition aus SPD, Grünen und Linke hat nach wie vor eine Mehrheit. „Berlin hat einen Neuanfang gewählt“, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja dazu im ZDF. „Kai Wegner hat den klaren Regierungsauftrag.“ Czaja weiter: „Es wäre ausgesprochen unanständig, wenn die aktuelle Regierung den Eindruck erwecken würde, sie könne in dieser Form weitermachen.“

Die FDP liegt in den Zahlen der ARD unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Update vom 12. Februar, 18,27 Uhr: Die erste Hochrechnung ist da!

Erste Hochrechnung CDU SPD Grüne Linke AfD FDP Sonstige infratest dimap/ARD 27,5 % 18,4 % 18,4 % 12,6 % 9,1 % 4,5 % 9,5 % Forschungsgruppe Wahlen/ZDF 27,8 % 18,1 % 18,1 % 12,8 % 9,0 % 5,0 % 9,2 %

Update vom 12. Februar, 18.22 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat in der ARD Stellung zu möglichen Koalitionen bezogen. „In einer Stadt wie Berlin gehört es dazu, dass man Mehrheiten bilden muss. Die CDU hat keinen Wahlkampf der ausgestreckten Hand geführt, sondern eher Türen zugemacht“, sagte Kühnert. Ob die SPD auch mit der CDU spreche? „Unter demokratischen Parteien gehört es sich, miteinander zu sprechen.“ Ob auch ein grün-rot-rotes Ergebnis möglich scheint? „Dafür sind wir auf jeden Fall nicht angetreten.“

Giffey nach historisch schlechtestem Berlin-Ergebnis: „Wissen nicht, ob es Platz Zwei wird“

Update vom 12. Februar, 18.16 Uhr: Franziska Giffey zeigt sich enttäuscht vom historisch schlechtesten Berlin-Ergebnis der SPD-Geschichte. „Wir müssen ganz klar sehen, dieses Ergebnis ist eins, das zeigt, die Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden mit dem, wie es ist“, sagte sie vor Parteimitgliedern. „Die CDU ist offensichtlich stärkste Kraft geworden, das müssen wir anerkennen, das bedeutet, dass wir auf der anderen Seite schauen müssen, was bedeutet das für uns.“ Eine stabile Mehrheit sei nötig. „Wir wissen nicht, ob es Platz Zwei geworden ist.“

Kein Traumergebnis: Franziska Giffey (SPD) am Tag der Berlin-Wahl. © Fabian Sommer/dpa

Update vom 12. Februar, 18.14 Uhr: Die Sitzverteilung im neuen Abgeordnetenhaus sähe laut Prognose so aus: CDU 40 bis 47 Sitze, SPD 26 bis 32 Sitze, Grüne ebenfalls 26 bis 32 Sitze, Linke 18 bis 21 Sitze, AfD 13 bis 15 Sitze und FDP – wenn ihr der Wiedereinzug gelingt – sieben Sitze.

Koalitionen nach Berlin-Wahl: CDU könnte der Verlierer sein – Lang schließt Schwarz-Grün nicht aus

Update vom 12. Februar, 18.11 Uhr: Die Grünen schließen eine Zusammenarbeit mit der CDU nicht aus. „Natürlich stehen wir für Gespräche mit den demokratischen Parteien zur Verfügung“, sagte Parteichefin Ricarda Lang im ZDF. Die CDU hatte diese Option im Wahlkampf als nicht erstrebenswert bezeichnet. Auch eine Große Koalition aus CDU und SPD scheint rechnerisch denkbar.

Update vom 12. Februar, 18.07 Uhr: Die CDU freut sich über den Wahlsieg. „Der Regierungsauftrag liegt jetzt klar bei der CDU“, sagt Generalsekretär Mario Czaja. „Der Senat ist abgewählt“, meinte Spitzenkandidat Kai Wegner. Doch: Laut Umfragen hat auch der bisherige Senat aus SPD, Grüne und Linke eine Mehrheit. Sollte es zum „Weiter so“ kommen, ist unklar, unter welcher Regierenden Bürgermeisterin. SPD und Grüne liegen laut ersten Zahlen gleichauf.

Update vom 12. Februar, 18.02 Uhr: Die CDU triumphiert in Berlin, laut Prognose landet sie bei 27,5 beziehungsweise 28 Prozent. Der Vorsprung auf SPD und Grüne ist groß – dennoch könnten die Christdemokraten das Regierungsnachsehen haben. Denn auch die bisherige rot-rot-grüne Koalition hat nach aktuellem Stand eine Mehrheit. Die SPD steht vor ihrem historisch schlechtesten Berlin-Ergebnis. Ihr bislang schlechtestes Ergebnis hatte sie 2021 mit 21,4 Prozent unter Spitzenkandidatin Giffey erreicht – diesen Wert unterbot sie nun noch einmal. Die FDP muss um den Einzug ins Abgeordnetenhaus zittern.

18-Uhr-Prognose da! CDU triumphiert klar, SPD historisch schlecht, FDP muss zittern

Update vom 12. Februar, 18 Uhr: Erste Zahlen zur Berlin-Wahl! Die 18-Uhr-Prognose ist da.

18-Uhr-Prognose CDU SPD Grüne Linke AfD FDP Sonstige infratest dimap/ARD 27,5 % 18,5 % 18,5 % 12,5 % 9,0 % 4,5 % 9,5 % Forschungsgruppe Wahlen/ZDF 28 % 18 % 18 % 13 % 9,0 % 5,0 % 9,0 %

Update vom 12. Februar, 17.45 Uhr: In 15 Minuten gibt es erste Prognosen zur Berlin-Wahl, ab 18.30 werden erste Hochrechnungen erwartet. Zu gegebenem Anlass noch einmal die Unterschiede zwischen Prognosen und Hochrechnungen. Endgültige Klarheit bringt dann das amtliche Endergebnis.

Prognose : basiert auf Wählerbefragungen vor dem Wahllokal.

: basiert auf Wählerbefragungen vor dem Wahllokal. Hochrechnung: Verwendet echte Wahlergebnisse der jeweiligen Wahllokale. Aktualisiert sich dementsprechend, je mehr Stimmen ausgezählt werden.

Update vom 12. Februar, 17.30 Uhr: In einer halben Stunde schließen die Wahllokale. Wer setzt sich durch? Die CDU um Spitzenkandidat Kai Wegner? Oder doch die amtierende Berlin-Chefin Franziska Giffey von der SPD? Umfragen sehen die CDU vorne. Auch die Grünen und Umweltsenatorin Bettina Jarasch schielten im Laufe des Wahlkampfs mal auf den Wahlsieg, müssen sich Umfragen zufolge aber CDU und SPD geschlagen geben. Laut den jüngsten Erhebungen kommen AfD und Linke zudem knapp über zehn Prozent, während die FDP womöglich um den Einzug ins Abgeordnetenhaus zittern muss. Die Liberalen werden bei 6 Prozent geführt.

Update vom 12. Februar, 17.10 Uhr: Die Themen Umwelt und Klima spielen für die Berliner Bevölkerung übrigens nur eine untergeordnete Rolle. In einer Umfrage für die RBB-Abendschau nannten die Bürgerinnen und Bürger das Thema nur auf dem sechsten Platz (siehe Tabelle). Ein Hindernis für die Grünen? Die Ökopartei bekommt es bei der Berlin-Wahl auch mit der Kleinstpartei Klimaliste Berlin zu tun. Werden den Grünen so wichtige Stimmenanteile genommen? In Umfragen landete die Partei um Spitzenkandidatin Bettina Jarasch auf dem dritten Platz hinter CDU und SPD.

Berlin-Wahl: Die wichtigsten Wahlthemen laut RBB-Umfrage

Wohnen (39 Prozent)

Verkehr (29 Prozent)

Bildung (21 Prozent)

Migration, Sicherheit (je 15 Prozent)

Armut, Umwelt/Klima, Verwaltung (je 9 Prozent)

Update vom 12. Februar, 17 Uhr: In einer Stunde schließen die Wahllokale. Zeit, um einen kurzen Blick auf die drängendsten Themen im Wahlkampf zu werfen. Drängendste Punkte im Wahlkampf waren Bildungs- wie Verkehrspolitik sowie die angespannte Wohnungslage und nicht zuletzt auch die Ausschreitungen in der Silvesternacht. Im Nachgang an die Eskalationen in der Hauptstadt gingen im Übrigen die Umfragewerte für die CDU nach oben. Die Christdemokraten liegen laut aktuellen Erhebungen vorn. Im Falle eines Wahlsieges ist allerdings unklar, ob sie auch den Bürgermeister stellen werden. Denn auch eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition ist denkbar.

Update vom 12. Februar, 16.43 Uhr: Die Berliner Polizei sichert die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus mit bis zu 1.700 Einsatzkräften ab. Laut einer Behördensprecherin sind sie bis 21 Uhr im Einsatz. „Ziel ist, den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl zu sichern.“ Um 18 Uhr schließen die Wahllokale.

Update vom 12. Februar, 16.30 Uhr: Franziska Giffey hat bereits gewählt, ihre Stimmabgabe verzögerte sich jedoch bei der Berlin-Wahl aufgrund eines Mülltonnenproblems. Die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey wählte um 12.40 in ihrem Wahllokal am Petersburger Platz, eigentlich war der Urnengang in ihrem eng getakteten Tagesplan jedoch für 12.30 geplant. Hintergrund ist eine dunkelgraue Wahltonne, die laut Berliner Morgenpost in dem Wahllokal zur Stimmabgabe verwendet wurde. Als die Regierende Bürgermeisterin eintraf, wurde die Tonne durch eine hellgraue, neutrale Wahlurne ersetzt. Auf Twitter gab es deshalb vereinzelt Diskussionen, da das Wahllokal offenbar nur für den Besuch der Regierenden Bürgermeisterin aufgehübscht wurde.

Franziska Giffey im Wahllokal © Bernd von Jutrczenka/dpa

Update vom 12. Februar, 16.07 Uhr: Auf Wunsch von Landeswahlleiter Bröchler wird die Berlin-Wahl übrigens von einer Delegation des Europarats beobachtet. Die äußerte sich positiv. „Der Gesamteindruck ist, dass alles wirklich gut läuft“, sagte Delegationsleiter Vladimir Prebilic der Deutschen Presse-Agentur vor Schließung der Wahllokale. „Die Dinge sind wirklich gut organisiert, muss ich sagen.“

Kleinere Schwierigkeiten habe es gegeben, fügte er hinzu. Dazu zählte er, dass Wahlbeobachter zunächst keine Informationen bekommen hätten, weil ihr Besuch nicht erwartet worden sei. Das seien aber Einzelfälle. „Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir gesehen haben.“ Einen Verbesserungsvorschlag hatte Prebilic: Aus seiner Sicht wären durchsichtige Wahlurnen besser als die in Berlin verwendeten Stahlboxen. Das schaffe Transparenz und Vertrauen. „Es gibt kleine Dinge, die für die nächsten Wahlen in Erwägung gezogen werden könnten“, sagte er. Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sollte kommen. Sie hielt eine Beobachtung aber nicht für nötig und lehnte die Anfrage ab.

Landeswahlleiter berichtet von „kleineren Pannen“

Update vom 12. Februar, 15.38 Uhr: Bisher gibt es nur einige wenige Zwischenfälle am Rande der Berlin-Wahl. Landeswahlleiter Bröchler, der nach eigenen Angaben in Wahlbüros in Pankow sowie Lichtenberg und Berlin-Mitte unterwegs war, berichtete etwa von einer nicht funktionierenden Schaltung bei einer Telefonanlage. Dies habe der Anbieter aber in kurzer Zeit behoben. Oder im Stadtteil Moabit habe ein Schlüssel für eine Wahlurne gefehlt. Auch dieser sei schnell herangeschafft worden, sagte er. Zudem hätten sich mehr Wahlhelfer als erwartet coronabedingt krankgemeldet. „Das konnten wir aber ausgleichen.“

Bei seinem eigenen Wahlgang in Pankow sei alles problemlos abgelaufen. Von einem ganz pannenfreien Sonntag gehe er dennoch nicht aus, sagte der Landeswahlleiter. „Wir sollten so gegen 18 Uhr alle Informationen zusammen haben, was im Großen und Ganzen gut gelaufen ist, ich hoffe möglichst viel, und wo es halt auch zu kleineren Pannen gekommen ist“, sagte Bröchler. „Denn das wird auch passieren.“ Es gebe keine fehlerlose Wahl. Deshalb spreche er gerne von einer „reibungsarmen“ Wahl.

Update vom 12. Februar, 14.45 Uhr: Bei der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus zeichnet sich wie erwartet eine geringere Wahlbeteiligung ab. Nach Angaben der Geschäftsstelle des Landeswahlleiters haben bis zum Mittag (12.00 Uhr) 23,4 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Bei der von Pannen und organisatorischen Problemen geprägten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September 2021 lag die Wahlbeteiligung zur gleichen Zeit bei 27,4 Prozent - allerdings wurde sie nur für die Bundestagswahl erfasst, die parallel stattfand. Bei der Abgeordnetenhauswahl 2016 lag die Wahlbeteiligung am Mittag bei 25,1 Prozent.

Anders als 2021 gab es bei der Wiederholungswahl bis zum frühen Nachmittag nach Einschätzung von Landeswahlleiter Stephan Bröchler wenige Zwischenfälle. „Bislang ist alles im grünen Bereich“, sagte Bröchler der dpa. Der Berliner Wahlforscher Thorsten Faas warnte vor einer vorschnellen Bewertung von Komplikationen.

Berlin-Wahl: Regierende Bürgermeisterin Giffey gibt ihre Stimme ab

Update vom 12. Februar, 13.44 Uhr: Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin und Spitzenkandidatin der Berliner SPD, hat ihre Stimme in ihrem Wahllokal in Berlin-Friedrichshain abgegeben.

Update vom 12. Februar, 11.29 Uhr: Auf Wunsch von Landeswahlleiter Stephan Bröchler wird die Berlin-Wahl nun übrigens von einer Delegation des Europarats beobachtet. Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa war angefragt, hielt eine Beobachtung aber nicht für nötig.

Berlin-Wahl: Landeswahlleiter Bröchler blickt „zuversichtlich“ auf den Tag

Update vom 12. Februar, 10.07 Uhr: Landeswahlleiter Stephan Bröchler zeigt sich an diesem Sonntagmorgen optimistisch. „Ich bin zuversichtlich, dass heute alles hoffentlich gut funktioniert“, sagte er vor einem Wahllokal in Pankow. Man habe zuvor die Kommunikation mit den Bezirken intensiviert, mit der Druckerei gesprochen und alles genau kontrolliert, fuhr er fort.

Pannenfreie Berlin-Wahl? Landeswahlleiter bevorzugt das Wort „reibungsarm“

Von einem ganz pannenfreien Sonntag gehe er dennoch nicht aus. „Wir sollten so gegen 18 Uhr alle Informationen zusammen haben, was im Großen und Ganzen gut gelaufen ist, ich hoffe möglichst viel, und wo es halt auch zu kleineren Pannen gekommen ist. Denn das wird auch passieren.“

Es gebe keine fehlerlose Wahl. Deshalb spreche er gerne von einer „reibungsarmen“ Wahl. „Also kleinere Wahlfehler werden auch heute vorkommen, aber eben quasi nicht diese strukturellen Fehler wie wir sie 2021 hatten.“

Berlin-Wahl-News: Wahlkabinen geöffnet – Selfies dort verboten

Update vom 12. Februar, 9.26 Uhr: Selfies in der Wahlkabine sind bei der Berlin-Wahl übrigens verboten. Das schreibt Paragraph 56 der Bundeswahlordnung vor. „In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden“, steht da. Grund ist die Wahrung des Wahlgeheimnisses. Was passiert bei Verstoß gegen diese Regel? Wer erwischt wird darf seinen Stimmzettel nicht abgeben.

Das Smartphone darf bei der Berlin-Wahl mit in die Kabine, Fotografieren ist dort aber tabu. © Florian Gaertner/photothek.de via www.imago-images.de

Berlin-Wahl-News: Grünen-Politikerin Jarasch gibt ihre Stimme ab

Update vom 12. Februar, 9.01 Uhr: Die Wahllokale sind geöffnet und Bettina Jarasch hat bereits ihre Stimme abgegeben. Die Grünen-Politikerin hat sich das Ziel gesetzt, nach der Wiederholungswahl nicht mehr Senatorin für Umwelt und Mobilität, sondern Regierende Bürgermeisterin von Berlin zu sein.

Grünen-Politikerin Bettina Jarasch im Wahllokal © ODD ANDERSEN/AFP

Berlin-Wahl: Kampf um das rote Rathaus – wer erobert die Hauptstadt?

Erstmeldung: Berlin – Am Sonntag, dem 12. Februar, leitet die Berlin-Wahl in Deutschland das Wahljahr 2023 ein. Dann sind die Bürgerinnen und Bürger der Hauptstadt dazu aufgerufen, ein neues Abgeordnetenhaus für die aktuelle Legislaturperiode zu wählen. Die Wiederholungswahl wurde angesetzt, nachdem der Berliner Verfassungsgerichtshof die Berlin-Wahl von 2021 aufgrund von massiven Problemen bei der Durchführung für ungültig erklärt hatte. Der amtierende rot-grün-rote Senat muss sich also nach gerade einmal knapp 13 Monate im Amt erneut zur Wahl stellen.

Berlin-Wahl: Das Spitzenpersonal der Parteien im Überblick Fotostrecke ansehen

Berlin-Wahl: Kann die CDU von der Wiederholungswahl profitieren?

Die oppositionelle CDU hat die chaotische Organisation der Wahl von 2021 im aktuellen Wahlkampf immer wieder als Paradebeispiel für die Versäumnisse des Senats herangezogen. Neben der Berlin-Wahl wurde am 26. September 2021 auch ein Volksbegehren und der Berlin-Marathon abgehalten. Dadurch kam es zu zahlreichen Pannen wie fehlenden Stimmzetteln, vorübergehend geschlossenen Wahllokalen und langen Schlangen.

Die Christdemokraten wollen nach langer Zeit mal wieder einen Regierenden Bürgermeister im roten Rathaus stellen. Wie die der Wahl vorangegangene Umfragen zeigen, kann die CDU sich auch berechtigten Hoffnungen machen, stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus zu werden. In der letzten Umfrage vor dem Urnengang lag die Partei um Spitzenkandidat Kai Wegner knapp vor der SPD.

Trotzdem erscheint es aktuell eher unwahrscheinlich, dass die CDU nach der Wahl eine neue Regierung in Berlin anführen wird. Dafür bräuchten die Christdemokraten die Unterstützung von SPD oder den Grünen als Juniorpartner in einer Koalition. Deutlich wahrscheinlicher wäre deshalb eine Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition.

Wahlplakate der Berliner Parteien auf der Frankfurter Allee. © Christophe Gateau/dpa

Kampf ums Rote Rathaus bei der Berlin-Wahl: Giffey, Jarosch oder Wegner?

Spannend könnte es bei der Berlin-Wahl dennoch bei der Frage um das Amt der regierenden Bürgermeisterin werden. Amtsinhaberin Franziska Giffey und deren Stellvertreterin Bettina Jarasch rechnen sich beide Chancen aus, eine Koalition anzuführen. In den Umfragen lagen die beiden Parteien in den letzten Wochen oft auf Augenhöhe. Die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten keilte im Wahlkampf auch gegen den Koalitionspartner aus.

Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr am Morgen. Die über 2,4 Millionen Wahlberechtigten in Berlin haben dann bis 18 Uhr Zeit ihre Stimme abzugeben. Mit einer Prognose über den Wahlausgang kann bereits kurz danach gerechnet werden. Wenig später folgen dann die Hochrechnungen und Ergebnisse. Im Laufe des Abends werden dann diverse Hochrechnungen einen weiteren Aufschluss über den Wahlausgang geben. Ein vorläufiges Endergebnis wird voraussichtlich am Montag vorliegen.

Im Vorlauf der Wahl stichelte auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gegen die Hauptstadt. (fd)