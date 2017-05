Berliner Gericht verurteilt IS-Unterstützer zu über zwei Jahren Gefängnis

Berlin - Ein Unterstützer des sogenannten IS wurde zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Der Staatsschutzsenat des Berliner Kammergerichts hat am Mittwoch einen Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Der 31-jährige Fayssal M. B. sei außerdem wegen Diebstahls verurteilt worden, teilte das Gericht mit. Der in Berlin lebende Algerier habe eine "verfestigte Pro-IS-Haltung". Es gebe keine Anhaltspunkte, dass er sich von der Miliz abgewendet hätte.

Dem Urteil zufolge überwies der Mann Ende Oktober 2014 auf Anweisung eines gesondert verfolgten Angeklagten 400 Euro an einen Mittelsmann in der Türkei. Mit dem Geld sollten ein Nachtsichtgerät und ein Zielfernrohr für die IS-Kämpfe in Syrien angeschafft werden. Mit der Überweisung habe der 31-Jährige den IS bewusst unterstützen wollen, er sei ein "fanatischer" Anhänger. Zudem befand das Gericht ihn für schuldig, an Neujahr 2016 einem betrunkenen Passanten eine Brieftasche mit 400 Euro gestohlen zu haben.

afp

