Gabriel soll sich zur Kanzlerkandidatur entschieden haben

Berlin - Erst Ende Januar will SPD-Chef Sigmar Gabriel mitteilen, ob er bei der kommenden Bundestagswahl gegen Angela Merkel antritt. Die Bild glaubt nun zu wissen, dass seine Entscheidung bereits gefallen ist.

Die engere Parteiführung der SPD will am Dienstag in Düsseldorf über die Strategie für das Wahljahr 2017 beraten. Dabei soll aber nach Auskunft der Partei keine Entscheidung fallen, wer als Kanzlerkandidat ins Rennen geht. Das will die SPD bei einer Klausur am 29. Januar in Berlin bekanntgeben. Die Bild glaubt sich in der K-Frage der SPD dagegen aber sicher und verkündet, dass sich Gabriel zu einer Kandidatur entschieden habe. Handfeste Belege bleibt das Blatt auf seiner Online-Seite schuldig - legt sich aber trotzdem fest: Gabriel wolle antreten und kämpfen.

Schulz beliebter als Gabriel

Den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur hat in der Tat der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel. Würde er verzichten, stünde der in Umfragen wesentlich beliebtere Martin Schulz als Kandidat zur Verfügung. Er wird außerdem als künftiger Außenminister favorisiert, wenn Frank-Walter Steinmeier im Februar zum neuen Bundespräsidenten gewählt wird. Allerdings hieß es bereits, Schulz sei parteiintern vor einer Kanzlerkandidatur zurückgeschreckt.

Die SPD liegt in Umfragen derzeit bundesweit um 15 Prozentpunkte hinter der Union. Ein rot-rot-grünes Bündnis mit Grünen und Linken hat keine Mehrheit. Im Frühjahr stehen drei Landtagswahlen (Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen) an, bevor im September der Bundestag gewählt wird.

mm/dpa