Tag der Entscheidung in Großbritannien: Wer tritt die Nachfolge von Skandalnudel Johnson an?

Von: Patrick Freiwah

„Skandalnudel“ Boris Johnson dankt ab: Am Montag entscheidet sich die Nachfolge von Großbritanniens Premierminister © IMAGO/Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside

Die Amtszeit des skandalumwitterten Briten-Premiers Boris Johnson geht zu Ende. Bei der Nachfolge des Premierministers gibt es eine klare Favoritin. Oder folgt eine Überraschung?

Nachfolge von Boris Johnson klärt sich am Montag, 5. September: Wer beerbt den Premierminister?

klärt sich am Montag, 5. September: Wer beerbt den Premierminister? Das Rennen bei den Konservativen entscheidet sich zwischen Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak.

Alle Entwicklungen zur Johnson-Nachfolge lesen Sie in diesem News-Ticker zur Ministerpräsidenten-Kür in Großbritannien.

London – Seit Juli 2019 ist Boris Johnson Premierminister von Großbritannien - seine Amtszeit geht nun aber zu Ende. Am Montag (5. September) entscheidet sich, wer die Nachfolge des schillernden Regierungschefs antreten wird. Seine Torys hatten nach einer internen Revolte den Rücktritt des Vorsitzenden vorangetrieben. Und ein internes Ausscheidungsverfahren zur Partei- und Regierungschefsuche gestartet.

Boris-Johnson-Nachfolge entscheidet sich heute - Ist den Umfragen zu trauen?

Die Konservativen geben voraussichtlich an diesem Montagmittag gegen 13.30 Uhr bekannt, wer den 58-jährigen Johnson beerbt. Geht es nach Umfragen, gilt die derzeitige Außenministerin Liz Truss als klare Favoritin, sie liegt in der Wählergunst angeblich weit vor ihrem Rivalen und Ex-Finanzminister Rishi Sunak.

Allerdings fiel Truss, die auch als Johnson-Verbündete gilt, zuletzt eine ungeschickte jahrealte Aussage auf die Füße. Es ging um einen Vergleich zwischen britischer und chinesischer Mentalität. In einer im August von der Zeitung The Guardian veröffentlichten Tonaufnahme sagt Truss, britischen Arbeitern würden „Fertigkeit und Eifer“ fehlen.

Liz Truss oder Rishi Sunak: Johnson-Nachfolger(in) soll schon am Dienstag Downing Street übernehmen

Nach der Verkündung der Siegerin oder des Siegers findet bereits am Dienstag der Wechsel an der Spitze statt. Johnson wird sich ein letztes Mal als Premier an die Bevölkerung wenden und danach sein Amt abgeben. Noch am selben Tag wird die Queen den oder die Neue in Downing Street empfangen - diesmal erstmals in Schottland.

Ende Juli verabschiedete sich Boris Johnson bereits aus dem britischen Parlament. Johnsons letzte Worte als Premier lehnten sich an Hollywood und einen berühmten Österreicher an. (PF/dpa)