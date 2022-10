Boris Palmer wird wiedergewählt – daran haben nicht nur die Grünen keine Freude

Am Sonntagabend wird der langjährige Oberbürgermeister von Tübingen wiedergewählt. Ungeimpfte freuen sich auf Twitter nicht gerade über diesen Wahlsieg.

Obwohl er bei der Oberbürgermeisterwahl in Tübingen als unabhängiger Kandidat antreten musste, holte Boris Palmer am Sonntagabend, 23. Oktober, 52,4 Prozent der Stimmen und setzte sich gegen seine Konkurrentinnen Ulrike Baumgärtner (Grüne) und Sofie Geisel (SPD/ unterstützt von FDP) durch. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) er habe vor, die Grünen weiterhin zu unterstützen, schließe aber auch Meinungsverschiedenheiten nicht aus. Vor allem in Bezug auf Impfpflicht und seinen Ideen für den Umgang mit Ungeimpften war Palmer schon häufig angeeckt.

BuzzFeed.de hat deshalb Reaktionen von Impfgegnern auf Boris Palmers Wahlsieg gesammelt.